沙特女性被離婚後將收到短訊通知

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 沙特婦女受制於男性監護權

根據一項最新規定，沙特阿拉伯將消除婦女在不知情的情況下被離婚的做法。

由1月6日開始，法庭需要以手機短訊形式，通知被離婚的婦女。

當地女律師認為，這項規定將會防止"秘密離婚"的情況出現－－丈夫離婚申請獲批後，不告知妻子。

同時亦保障沙特婦女得到應有的權利，例如贍養費。

去年，沙特取消了女性不能開車的禁令。不過，女性仍受男性監護權法例限制。

據說，這是沙特王儲穆罕默德推動的經濟和社會改革的一部分，例如允許婦女參加足球比賽，以及從事傳統上被認為是男性的工作。

你的器材不支持播放多媒體材料 沙特女性可以開車了 但還有很多不能做

沙特阿拉伯女性還有什麼不能做的事？

沙特婦女在未經男性監護人許可的情況下，仍有很多事情不能做。男性監護人通常是女性的丈夫、父親、兄弟或兒子。

這些東西包括但不限於：

申請護照

出外旅行

結婚

開設銀行賬戶

開始某類型業務

接受非緊急手術

離開監獄

男性監護制度，令沙特成為中東性別最不平等的國家之一。