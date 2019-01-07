沙特女性被離婚後將收到短訊通知
- 2019年 1月 7日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
根據一項最新規定，沙特阿拉伯將消除婦女在不知情的情況下被離婚的做法。
由1月6日開始，法庭需要以手機短訊形式，通知被離婚的婦女。
當地女律師認為，這項規定將會防止"秘密離婚"的情況出現－－丈夫離婚申請獲批後，不告知妻子。
同時亦保障沙特婦女得到應有的權利，例如贍養費。
去年，沙特取消了女性不能開車的禁令。不過，女性仍受男性監護權法例限制。
據說，這是沙特王儲穆罕默德推動的經濟和社會改革的一部分，例如允許婦女參加足球比賽，以及從事傳統上被認為是男性的工作。
沙特阿拉伯女性還有什麼不能做的事？
沙特婦女在未經男性監護人許可的情況下，仍有很多事情不能做。男性監護人通常是女性的丈夫、父親、兄弟或兒子。
這些東西包括但不限於：
- 申請護照
- 出外旅行
- 結婚
- 開設銀行賬戶
- 開始某類型業務
- 接受非緊急手術
- 離開監獄
男性監護制度，令沙特成為中東性別最不平等的國家之一。