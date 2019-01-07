圖片版權 Getty Images Image caption 被僧帽水母蜇傷會感到痛苦，但通常不會危及生命。

大批藍瓶僧帽水母近日侵襲澳大利亞昆士蘭（Queensland）的海灘，導致數千人被蟄傷，游泳點也被迫關閉。

昆士蘭衝浪救生中心稱，上周末有2600多人接受了治療。被僧帽水母蜇傷會感到痛苦，但通常不會危及生命。

這些水母是被一陣突如其來的強風吹向海岸。

在過去一周裏，約有1.3萬人被蟄傷，是去年同期的三倍。

大多數事故發生在昆士蘭人口稠密的黃金海岸（Gold Coast）和陽光海岸（Sunshine Coast）地區。

藍瓶僧帽水母群看起來像藍色的囊狀物，長約15厘米（6英寸）。人們可能在水裏或沙上被蜇。

昆士蘭衝浪救生中心說，這種蜇傷通常比較輕微，可以用冰或熱水治療，但一些人在周末需要醫護人員的治療。目前沒有記錄這些病例的具體數量。

水母的活動已迫使熱門的海灘關閉。

是否罕見？

藍瓶僧帽水母，又被稱為葡萄牙戰艦（Portuguese man o'war），在夏季的澳大利亞東海岸十分常見。

但昆士蘭衝浪救生中心發言人將最近的水母聚集描述為「泛濫成災」，當地媒體將其稱為「入侵」。

澳大利亞海洋毒刺諮詢服務的水母專家麗莎-安·格什溫博士（Lisa-Ann Gershwin）也表示，如此數量的水母聚集在一起實屬罕見。

她說，一陣非常蹊蹺的強風和熱浪，把藍瓶水母和其他物種帶到了海岸附近。

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但她補充說，考慮到這些不尋常的天氣條件，水母的數量看來也「並不反常」。

藍瓶僧帽水母最常見於深海，但由於其背上有「帆」形的頂冠，所以很容易移動。

格什溫博士對BBC說：「藍瓶僧帽水母的帆會向上翹起，所以風會抓住帆並將它們帶上岸。」