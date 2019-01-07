中美貿易戰：美軍艦「攪局」首場副部級談判

圖片版權 Getty Images Image caption 美國海軍"麥坎貝爾號"駛入南海西沙群島12海里。（資料圖片）

中國和美國的官員正在北京舉行為期兩天的貿易談判，這是兩國訂下90天談判期以來的第一次面對面談判。周一（1月7日），美國軍艦進入一些中國宣稱有主權的島嶼附近的12海里區域，引發一場「口水戰」。

南海對峙

正在中美談判之際，美國海軍阿利伯克級驅逐艦「麥坎貝爾號」駛入南海西沙群島12海里。

美軍太平洋艦隊發言人表示，他們是執行「自由航行」的任務，並要「挑戰過多的海洋主權申索（challenge excessive maritime claims）」。但發言人同時強調，此次任務不針對任何單一國家。

「所有行動展示美國可以在任何國際法容許的地方飛行、航行和運作，正如全球其他地方，在南海亦如是，」發言人說。

中國外交部發言人陸慷表示，已就此事向美方提出嚴正交涉，並稱當軍艦進入時，中方派出軍艦軍機「依法對美艦實施查證識別」。

陸慷批評美軍做法是「侵犯中國主權」，「破壞有關海域的和平」，敦促美方禁止採取此類「挑釁」行為，否則中方會採取「必要措施」，捍衛國家主權和安全。

美國軍艦事實上在去年已多次進入南海爭議島礁鄰近海域，多次引發中國不滿，但在這個貿易戰談判首天這個時機進入南海，引發各方猜測。

中國外交部發言人陸慷被問到此事會否影響中美貿易磋商，陸慷稱，要妥善解決中美之間現存各種問題，雙方有責任為此營造必要的良好氣氛。

貿易談判

今次貿易談判美方派出副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）、財政部副部長馬爾帕斯（David Malpass）、商務部國際貿易事務副部長卡普蘭（Gilbert Kaplan）、以及農業部、能源部等副部級官員，合共六人。

中方未有披露談判團隊的名單，但香港媒體說，是由中國副商務部長王受文率隊談判。

圖片版權 AFP Image caption 美國副貿易代表格里什率團到北京。

今次談判代表級別相對較低，預料不一定有突破性的發展，並可能把焦點放在農業。外界更關注之後，中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）可能會面。

美國總統特朗普星期日表示，與中國進行的貿易談判進展良好，並稱中國經濟具備「弱點」，令北京有促成協議的理由。

中國外交部發言人陸慷表示，中方願意在平等的前提下，解決與美國的貿易爭端，並且強調中國的發展有足夠的韌勁和巨大的潛力，中方對中國經濟長期向好的基本面有堅定的信心。

歐洲工商管理學院經濟和政治科學教授杜特（Pushan Dutt）對美國全國廣播公司財經頻道CNBC說，認為中美難以達成全面協議，但可能會有少許協議。

他說，美國希望中國改善強制技術轉移、知識產權保護方面的措施，但事實上這是中國國家經濟發展策略的一部分，過往被華府要求時也沒有作出改善。

他指出，雙方正談判的是十分複雜和艱巨的議題，不是隨便說「我買你的黃豆和天然氣」、「你提供市場及汽車」這麼簡單。

他估計，最有可能的結果是中國作出少許讓步，但這些措施不太會觸及技術轉移、知識產權或是開放市場等內容，最後特朗普政府宣稱勝利，雙方再向前看。