中國、蘋果、特朗普等改變全球經濟未來的七大力量

圖片版權 Getty Images Image caption 據估計，到 2030年，中國將超過美國成為世界上最大的經濟體。

財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）的創始人傑夫·德甲丹（Jeff Desjardins）認為，上世紀90年代初互聯網的出現是改變全球經濟和民眾的因素之一。

德甲丹的團隊從全球宏觀角度觀察世界經濟的變化，並試圖以視覺圖像來形像描述有關變化。

他說，互聯網造成的影響就像哥白尼的宇宙日心模型一樣激進，在15世紀，這種模型挑戰了地球是宇宙中心的觀點。

他表示，雖然技術進步被視為主要的促變因素，但變革也可能受到人、商業模式、消費心態轉變以及地緣政治等因素的推動。

圖片版權 Getty Images Image caption 德甲丹說，互聯網造成的影響就像哥白尼的宇宙日心模型一樣激進。

他的團隊總結了改變全球經濟未來的七大力量。

1. 技術巨頭的入侵

圖片版權 Getty Images Image caption 在過去的5年裏，在股市裏，世界上最有價值的公司都是科技巨頭。 2018年前3個月，它們是蘋果，谷歌，微軟，亞馬遜和騰訊——5年前，只有蘋果躋身前5名。

曾經有數十年裏，領導世界趨勢的眾多大公司的重點要麼是工業規模的生產製造，要麼是自然資源的開採和加工。

福特、通用電氣和埃克森美孚等巨頭都屬於這種情況。

之後，致力於金融服務、電信和零售的公司也參與進來。

如今，信息價格更高了。

在過去的5年裏，在股市裏，世界上最有價值的公司都是科技巨頭。 2018年前3個月，它們是蘋果，谷歌，微軟，亞馬遜和騰訊——五年前，只有蘋果躋身前5名。

2. 中國經濟增長

圖片版權 Getty Images Image caption 上海、蘇州、杭州、無錫、南通、寧波、南京和常州一個城市的產出就超過世界上一些國家全國的產出。

中國和世界經濟的關係已經不是什麼新鮮話題。但德甲丹強調了中國經濟和技術發展的綜合速度產生巨大影響。

中國的一些城市的經濟產出超過了很多國家整個國家的產出。

目前, 中國有100多個城市人口超過百萬。

長江周邊城市就是這樣發展的例子，其中包括上海、蘇州、杭州、無錫、南通、寧波、南京和常州。

這些城市本身的增長擴張與無與倫比的經濟增長齊頭並進。

Image caption 中國GDP過去40年飛速增長

據估計，到2030年，中國將超過美國成為世界上最大的經濟體。

3. 特大城市的崛起

中國並不是唯一一個城市蓬勃發展的國家。

根據聯合國的數據，世界上最大的5個特大城市如下：

日本東京——人口3700萬

印度新德里——人口2900萬

中國上海——人口2600萬

巴西聖保羅——人口2200萬

墨西哥墨西哥城——人口2200萬

在未來幾十年裏，城市人口增長將改變全球經濟。

根據聯合國的預測，中國和許多西方國家將保持穩定的出生率，而非洲和其他亞洲國家將出現人口激增和城市化加速。

這種形勢將導致更多人口超千萬的特大城市出現。

聯合國說，2018年就有47個這樣的城市出現。

據估計，到本世紀末，非洲將至少有13個特大城市大於紐約市。

4. 債務增長

圖片版權 Getty Images Image caption 根據計算，美國的債務佔全世界債務的30%。

全球債務增長達到240萬億美元，其中63萬億是各國政府債務。

日本的債務佔其國內生產總值GDP的比例為 253%，而美國的債務比例為105%。

綜合來看，美國、日本和中國佔世界債務的58% 以上。

在過去幾年，美國、歐洲和一些新興經濟體抓住低利率的經濟週期，提高了債務水平。但這違背了國際貨幣基金組織的建議。

2018年早些時候，國際貨幣基金組織發表的報告向各國政府提出的建議是，它們應該未雨綢繆：在經濟良好的時候積累財政盈餘，或者至少削減赤字, 這樣以便更好地凖備迎接下一次衰退，而經濟衰退肯定已經為時不遠。

5. 快速的技術變革

圖片版權 Getty Images Image caption 新技術的大眾普及率越來越快。

現代史上出現了巨大的技術創新，如將電力用於家庭， 電話、汽車和飛機等發明。

如果我們考慮從初級階段到更廣泛的消費者使用所需的時間，在某些情況下，大規模使用這些產品有時需要幾十年的時間。

例如，根據人口普查數據，在美國，汽車用了80年時間才達到90%的家庭普及水平。

而互聯網在23年中達到了類似的水平。平板電腦的擁有量從2010年的3%躍升至6年後的51%。大規模普及的時間跨度最終將下降到只有幾個月。

6. 貿易壁壘

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普對華貿易戰改變世界經濟進程？

二戰後，各國政府傾向於逐步消除貿易壁壘。

但最近，逐漸自由發展的貿易受到了諸如美國等國家的挑戰——2018年，華盛頓宣佈對各種中國產品徵收關稅， 引發了與北京的貿易戰。

在《可視化變革: 我們世界數據驅動的快照》一書中，有關情況被描述為一個貿易悖論: 世界有可能進一步擴大自由貿易，或者出現新的規則。

7. 綠色革命？

圖片版權 Getty Images Image caption 國際能源機構的一份報告估計，到2050年，太陽能可能成為世界上最大的能源。

在過去幾年中，由於技術進步和成本降低，可再生能源的使用有所增加。

國際能源機構的一份報告估計，到2050年，太陽能可能成為世界上最大的能源。

此外，國際可持續發展研究所預測，未來20年可再生能源投資將超過7萬億美元。