中國、蘋果、特朗普等改變全球經濟未來的七大力量
財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）的創始人傑夫·德甲丹（Jeff Desjardins）認為，上世紀90年代初互聯網的出現是改變全球經濟和民眾的因素之一。
德甲丹的團隊從全球宏觀角度觀察世界經濟的變化，並試圖以視覺圖像來形像描述有關變化。
他說，互聯網造成的影響就像哥白尼的宇宙日心模型一樣激進，在15世紀，這種模型挑戰了地球是宇宙中心的觀點。
他表示，雖然技術進步被視為主要的促變因素，但變革也可能受到人、商業模式、消費心態轉變以及地緣政治等因素的推動。
他的團隊總結了改變全球經濟未來的七大力量。
1. 技術巨頭的入侵
曾經有數十年裏，領導世界趨勢的眾多大公司的重點要麼是工業規模的生產製造，要麼是自然資源的開採和加工。
福特、通用電氣和埃克森美孚等巨頭都屬於這種情況。
之後，致力於金融服務、電信和零售的公司也參與進來。
如今，信息價格更高了。
在過去的5年裏，在股市裏，世界上最有價值的公司都是科技巨頭。 2018年前3個月，它們是蘋果，谷歌，微軟，亞馬遜和騰訊——五年前，只有蘋果躋身前5名。
2. 中國經濟增長
中國和世界經濟的關係已經不是什麼新鮮話題。但德甲丹強調了中國經濟和技術發展的綜合速度產生巨大影響。
中國的一些城市的經濟產出超過了很多國家整個國家的產出。
目前, 中國有100多個城市人口超過百萬。
長江周邊城市就是這樣發展的例子，其中包括上海、蘇州、杭州、無錫、南通、寧波、南京和常州。
這些城市本身的增長擴張與無與倫比的經濟增長齊頭並進。
據估計，到2030年，中國將超過美國成為世界上最大的經濟體。
3. 特大城市的崛起
中國並不是唯一一個城市蓬勃發展的國家。
根據聯合國的數據，世界上最大的5個特大城市如下：
- 日本東京——人口3700萬
- 印度新德里——人口2900萬
- 中國上海——人口2600萬
- 巴西聖保羅——人口2200萬
- 墨西哥墨西哥城——人口2200萬
在未來幾十年裏，城市人口增長將改變全球經濟。
根據聯合國的預測，中國和許多西方國家將保持穩定的出生率，而非洲和其他亞洲國家將出現人口激增和城市化加速。
這種形勢將導致更多人口超千萬的特大城市出現。
聯合國說，2018年就有47個這樣的城市出現。
據估計，到本世紀末，非洲將至少有13個特大城市大於紐約市。
4. 債務增長
全球債務增長達到240萬億美元，其中63萬億是各國政府債務。
日本的債務佔其國內生產總值GDP的比例為 253%，而美國的債務比例為105%。
綜合來看，美國、日本和中國佔世界債務的58% 以上。
在過去幾年，美國、歐洲和一些新興經濟體抓住低利率的經濟週期，提高了債務水平。但這違背了國際貨幣基金組織的建議。
2018年早些時候，國際貨幣基金組織發表的報告向各國政府提出的建議是，它們應該未雨綢繆：在經濟良好的時候積累財政盈餘，或者至少削減赤字, 這樣以便更好地凖備迎接下一次衰退，而經濟衰退肯定已經為時不遠。
5. 快速的技術變革
現代史上出現了巨大的技術創新，如將電力用於家庭， 電話、汽車和飛機等發明。
如果我們考慮從初級階段到更廣泛的消費者使用所需的時間，在某些情況下，大規模使用這些產品有時需要幾十年的時間。
例如，根據人口普查數據，在美國，汽車用了80年時間才達到90%的家庭普及水平。
而互聯網在23年中達到了類似的水平。平板電腦的擁有量從2010年的3%躍升至6年後的51%。大規模普及的時間跨度最終將下降到只有幾個月。
6. 貿易壁壘
二戰後，各國政府傾向於逐步消除貿易壁壘。
但最近，逐漸自由發展的貿易受到了諸如美國等國家的挑戰——2018年，華盛頓宣佈對各種中國產品徵收關稅， 引發了與北京的貿易戰。
在《可視化變革: 我們世界數據驅動的快照》一書中，有關情況被描述為一個貿易悖論: 世界有可能進一步擴大自由貿易，或者出現新的規則。
7. 綠色革命？
在過去幾年中，由於技術進步和成本降低，可再生能源的使用有所增加。
國際能源機構的一份報告估計，到2050年，太陽能可能成為世界上最大的能源。
此外，國際可持續發展研究所預測，未來20年可再生能源投資將超過7萬億美元。