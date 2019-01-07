科學，偽科學？印度學者質疑愛因斯坦理論

圖片版權 Getty Images Image caption 一位印度科學叫稱，牛頓與愛因斯坦都錯了，引力波應該改名為「納倫德拉·莫迪波」。

近日，幾位印度科學家在一次重要科學會議上提出離奇主張，引起了眾多印度同業者的猛烈抨擊。

在一年一度的印度科學大會（Indian Science Congress）上，一些學者否認牛頓與愛因斯坦的發現，同時聲稱幹細胞研究是古代印度教徒的發明。

本屆印度科學大會由總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）主持。

最近幾年來，印度神話和以印度教為基礎的理論在印度科學大會議程所佔比重不斷上升，但印度學界表示，本次大會上的言論比以往更加驚人。

會上，印度南部安得拉大學（Andhra University）校長拉奧（G Nageshwar Rao）以一份古老印地文本作為證據表示，幹細胞研究早在數千年前便已在印度出現。他還稱，印度教史詩《羅摩衍那》（Ramayana）中的一位魔王在今日斯里蘭卡境內擁有24種飛機和一個降落線路網絡。

印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）某大學科學家克里希南博士（Dr KJ Krishnan）在大會發表演講時表示，牛頓與愛因斯坦都錯了，引力波應該改名為「納倫德拉·莫迪波」。

據報道，克里希南稱牛頓沒能「理解引力排斥力」，而愛因斯坦的理論則是「誤導性的」。

Image caption 像頭神在印度極受尊敬。

有批評人士表示，雖然古老的文本仍然宜於閲讀，但聲稱其中蘊含科學道理十分荒謬。

印度科學大會協會稱，對這些言論表示「嚴重關切」。

「我們不贊同他們的觀點，也與他們的意見保持距離。這十分不幸，」印度科學大會協會秘書長馬圖爾（Premendu P Mathur）向法新社表示。

「對那些負責任的人來說，這種言論十分令人擔憂。」

去年，印度初級教育部長薩蒂亞帕爾·辛格（Satyapal Singh）在一次工程界頒獎典禮上表示，飛機最早是在印度教史詩《羅摩衍那》中出現的。辛格稱，飛機最早是由是印度人希夫卡爾·巴布吉·塔爾帕德（Shivkar Bapuji Talpade）成功發明的，比懷特兄弟早8年。

2014年，印度總理莫迪曾在孟買一家醫院向眾多醫生和醫護人員表示，印度教像頭神（Ganesha）的故事表明，古印度便已有整容手術出現。在印度教神話中，像頭神是一位頭為大象頭、軀幹為人身的神。

2017年1月，印度西部拉賈斯坦邦（Rajasthan）教育部長曾表示，理解牛的科學意義十分重要，因為牛是世界上唯一既吸入又呼出氧氣的動物。

偽科學從邊緣走向主流

比斯沃斯（Soutik Biswas），BBC駐印度記者

印度與科學的關係有些複雜。

一方面，這個國家曾經培育過非常傑出的科學家，比如希格斯玻色子便是部分根據印度物理學家、愛因斯坦的同代人薩特延德拉·納特·玻色（Satyendra Nath Bose）命名的。此外，粒子物理學家阿修科·希恩（Ashoke Sen）還曾獲得過基礎物理學獎（Fundamental Physics Prize），這是當今世界獎金最高的物理學獎項。

但與此同時，印度也有用神話取代科學的歷史，由此誕生了偽科學這種邊緣文化。

很多人相信，自從莫迪領導的印度教民族主義黨印度人民黨（BJP）執政以來，偽科學已經從邊緣轉向主流。

莫迪在2014年便已開始營造這種氣氛。當時他表示，數千年前印度已有整容手術，引起一片嘩然。

圖片版權 Getty Images Image caption 本屆印度科學大會由總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）主持。

莫迪的很多部長也追隨這種主張。印度的頂級科學峰會也開始邀請有類似主張的民族主義人士參加。

這種說法通常可以讓人聯想到一種輝煌的印度教的過去，以便支持宗教民族主義思想。印度人民黨和他們態度強硬的盟友們長期以來混合各種宗教和神話，以推廣政治化印度教和民族主義。批評者指出，在這種操作手法中加入科學只會助長偽科學，侵蝕真正的科學。

正如經濟學家考什克·巴蘇（Kaushik Basu）所指，如果想要國家進步，與其花時間展示5000年前祖先在科學、數學及文學上領域取得的成就，不如讓現在的人們加大在這些領域的時間投入。