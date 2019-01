一年一度的金球獎落下帷幕。與往年一樣,頒獎禮產生的話題比真正的獎項還要多。

雖然今年結果有一些驚喜和意外,但比佛利山莊(Beverly Hills)的這個儀式本身已經很有話題性。

以下是金球獎頒獎之夜上的九大熱點話題。

1.開場白

圖片版權 Reuters

許多人在社交媒體上表示,與往年相比,今年的主持人吳珊卓(Sandra Oh)與安迪·薩姆伯格(Andy Samberg)對台下的明星觀眾比較仁慈,但他們二人的開場中仍然有一些不錯的笑料。

「我們將會度過一段有趣的時光,頒一些獎,同時在座的一名幸運觀眾將得到主持奧斯卡的機會!」

「你們有些人可能想問,為什麼是我們二人主持。原因就是,我們是好萊塢僅有的,沒有因說錯話得罪人的兩個人。」

「克萊爾·芙伊(Claire Foy)因《登月第一人》(First Man,直譯為『第一個男人』)被提名。這個題目也反映齣電影公司挑選導演的邏輯。『首先是男人。如果一個男人不行就兩個男人,兩個不行就一組男人。如果都不行,要不考慮女人?』」

2. 政治話題缺席——差一點

圖片版權 Getty Images Image caption 憑借扮演美國前副總統迪克·切尼,克里斯蒂安·貝爾獲得音樂喜劇類電影最佳男主角的殊榮。

這是特朗普擔任總統後的第三個頒獎季,看上去好萊塢(Hollywood,荷裏活)終於開始厭倦在頒獎台上提及他了。

沒有一名得獎者在致辭時提到特朗普的名字,而且幾乎沒有致辭涉及政治。

克里斯蒂安·貝爾(Christian Bale)是個重要的例外,他憑借扮演美國前副總統迪克·切尼(Dick Cheney)獲得了音樂喜劇類電影最佳男主角的殊榮。

「感謝撒旦給了我扮演這個角色的靈感,」他在致辭時表示。這番言論與這部傳記片中對切尼的形像刻畫幾乎一致。

貝爾還開玩笑稱,他正計劃縮小自己的目標市場,專注於扮演不受歡迎的政客人物。

「你們覺得怎麼樣?下一個要不要演米奇·麥康奈爾(Mitch McConnell,美國參議院共和黨領袖)?」

3. 艾瑪·斯通(很響亮)的道歉

圖片版權 Getty Images

讓我們再次回到吳珊卓和安迪·薩姆伯格的主持詞。

整場頒獎禮上最引人矚目的時刻之一是觀眾席中一個人對他們的笑話作出回應的瞬間。

「《摘金奇緣》(Crazy Rich Asians,港譯《我的超豪男友》,台譯《瘋狂亞洲富豪》)是《攻殼機動隊》( Ghost in the Shell and Aloha)後首次由亞裔美國人擔任主演的電影,」吳珊卓戲稱。

她所指向的是最近兩部分別由斯嘉麗·約翰遜(Scarlett Johansson)及艾瑪·斯通(Emma Stone )主演的電影,兩部影片均因為採用白人演員扮演亞裔角色而被指責「洗白(whitewashing)」。

「對不起!!」斯通從觀眾席中喊道。此前她也為此做出過道歉。

當然這一幕一定是提前設計好的,但仍是一個閃光時刻。

4. 由007引發的一幕

第六代007詹姆斯·邦德(James Bond)的扮演者丹尼爾·克雷格(Daniel Craig)與同是演員的妻子一起出席本屆頒獎禮,而他正好坐在了英國同胞伊德瑞斯·艾爾巴(Idris Elba)身邊。

之前一直有傳言艾爾巴可能出演新一代邦德,因此這一幕更加難得。

5. 傑夫·布裏吉斯想讓大家做……小舵?

圖片版權 Reuters

自1952年以來,每年的金球獎都會頒發終身成就獎(Cecil B DeMille Award),以表彰對電影業做出傑出貢獻的人士。最近的得獎者包括梅麗爾·斯特裏普(Meryl Streep)、奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey)及丹澤爾·華盛頓(Denzel Washington)等。

今年的終身成就獎由傑夫·布裏吉斯(Jeff Bridges)獲得,他曾主演《謀殺綠腳趾(The Big Lebowski)》及《瘋狂的心(Crazy Heart)》。在領獎時,他給出了一番十分典型的跑題型領獎詞,試圖呼籲大家改變世界。

他先是提醒大家我們都是活著的人(「此時,此刻!這些正在發生!我們是活著的!」),隨後又用航行作比喻,堅持表示我們可以做出有意義的改變。

他帶大家回憶了著名思想家巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)的故事,表示富勒注意到,大海中巨型油輪的主舵上如果有小舵,可以更快轉彎。

「小的方向舵可以帶動大的方向舵轉動,大的方向舵將帶領整艘輪船轉動。小舵被稱為調整片(trim tab),」他說。

「富勒以調整片來比喻個人與社會的關係,以及個人可以如何影響社會。我喜歡把我自己想作是一個配平片。」

「我們所有人都是調整片。我們可能看上去不能勝任有些事情,但其實我們可以。我們都活著!我們可以做出有意義的改變!我們可以讓船按照我們想要的方向前行!向著愛,為我們所有人創造一個健康的星球。」

6. 傳奇卡羅爾·博內特

圖片版權 Reuters

本屆頒獎禮上,金球獎正式推出與電影終身成就獎同類的電視獎項,並將之命名為卡羅爾·博內特獎(Carol Burnett Award)。而這個獎項的首位獲得者,當然就是卡羅爾·博內特。

「她是一個傳奇喜劇人,是第一位在電視上主持素描喜劇節目的女性,」史蒂夫·卡瑞爾(Steve Carell)說。

當85歲的博內特走上台後,她動人地回顧了在YouTube和網飛(Netflix)之前的電視時代。

「吸引我的是,屏幕上的明星們可以讓人們笑,讓人們哭,有時兩者兼有,」她說。「我希望,我盼望,也許有一天我也有機會可以做同樣的事情。」

「這個獎項慷慨地以我的名字命名,我把它獻給所有讓我夢想成真的人,以及那些與我分享對電視的熱愛,並渴望成為這個獨特媒介中的一份子的人,那些一直善待我的人。」

7. 雷金娜·金對女性的承諾

圖片版權 Getty Images

去年,在每個獲獎的頒獎禮上,《三個廣告牌(Three Billboards)》女主演弗蘭西斯·麥克多蒙德(Frances McDormand)均作出呼籲,希望電影製作公司使用「包容性附加條款(inclusion riders)」。

換句話說,就是保障在攝像機前後工作的工作人員可以由多個族群組成,更有包容性。

憑借影片《假若比爾街能夠講話》(If Beale Street Could Talk)獲得最佳女配角的演員雷金娜·金(Regina King)似乎在響應這個號召。

「我要用現在這個機會表示,在接下來的兩年內,我發誓,我知道這很難,但將確保所有我參與的影片團隊中50%為女性,」她說。

「我要挑戰所有處在權勢地位的人,不僅是我們行業的,所有行業的人,我要挑戰你們,讓你們向自己發起挑戰,從而與我們團結在一起,做同樣的事情。」

8. 「求婚戲」

圖片版權 Reuters

你可能還記得去年艾美獎上的驚人一幕。格林·維斯(Glenn Weiss)得獎後,當眾向伴侶斯文森(Jan Svendsen)求婚,成為頒獎禮上最具話題性的一個場景。

今年的金球獎上,這一幕得到重現。《周六夜現場(Saturday Night Live)》明星馬婭·安傑盧(Maya Angelou)在頒獎時,突然向一同頒獎的演員艾米·波勒(Amy Poehler)求婚。

「艾米·梅雷迪思·波勒,你願意嫁給我嗎?」安傑盧問道。她一邊從口袋裏掏出一枚戒指,一邊裝作手抖。

「天啊,我不敢相信!」波勒說,並緊接著說道:「我們是不是搶了下一個獎項的風頭?」

波勒回答道:「別擔心,那不過是最佳劇本獎而已。」

9. 買三明治的明星

圖片版權 Reuters

雖然沒有憑借影片《你能原諒我嗎?》(Can You Ever Forgive Me?,又譯《大老作家》)獲獎,但梅麗莎·麥卡西(Melissa McCarthy)還是成為了頒獎禮的女主角。

她是怎麼做到的呢?通過走私30個火腿芝士三明治到比佛利希爾頓酒店,並在頒獎禮期間分發給饑餓的眾明星。

「我一直在發,」麥卡西向《綜藝》(Variety)表示。「明年我要帶熱狗。」

這份慷慨甚至使得演員奧利維婭·科爾曼(Olivia Colman)在領獎時特意向她提出感謝。