圖片版權 Bill Clark via Getty Images Image caption 白宮外圍堆積如山的垃圾。

華盛頓國家動物園的熊貓直播鏡頭、國家公園的洗手間與探索太空的美國太空總署有什麼共同點？它們都因美國政府部分關門而幾近停擺。

因民主黨參議員與總統特朗普就美墨邊境牆57億美元的預算爭鋒相對、互不相讓，美國政府從去年12月22日開始部分關閉，此狀況進入第三周，它給美國人的生活帶來什麼直接影響？對正在進行的中美貿易談判又意味著什麼？

國家公園洗手間關閉

政府停擺期間正值聖誕與新年假期的出遊旺季，美國國家公園維持開放，但停止所有非緊急服務，公共廁所清潔、垃圾清理、道路維護和遊客中心的服務全部停止。據《洛杉磯時報》報道，由於公共廁所關閉，優勝美地國家公園的遊客在路邊解手，造成衛生隱憂。由於道路缺乏維護，加州的紅杉和國王峽谷國家公園的公路結冰，導致車禍頻發。

華盛頓國家廣場與白宮附近的聯邦公園區域依然開放，但垃圾桶裏的垃圾堆積如山，華盛頓特區需要調動地方預算來清理垃圾。史密森尼學會旗下的16家博物館全數關閉，包括平常遊人如織的國家歷史博物館、宇航與太空博物館、非裔美國人博物館等。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓多家熱門博物館關閉。

大熊貓直播鏡頭關閉

另一項牽動華盛頓人民心情的影響，要數國家動物園的大熊貓直播鏡頭關閉了。大熊貓天天、美香與貝貝是本地的大明星，動物園原本每天24小時在網上直播它們的動向，由於仰賴聯邦政府資金的國家動物園關門，大熊貓直播也中止了。不過動物粉絲們不必過於擔心，動物園網站的告示指，工作人員還是會餵食與照料動物們。

圖片版權 Getty Images Image caption 國家動物園的大熊貓直播鏡頭也因政府停擺而關閉。

聯邦僱員「被休假」

約佔四分之一的政府部門未獲預算，包括國土安全部、司法部、商務部、財政部等九個部門受到影響。數以十萬計的聯邦政府僱員被迫停薪休假，只有被認為必需的僱員才會繼續上班，但他們的薪水並不會凖時送達。

以太空總署（NASA）為例，95%的職員「被休假」，只有保障NASA人員和財產安全的職員才會繼續上班。正在太空運行的太空船與其收集的數據都屬於NASA財產，因此國際太空站的運作目前一切如常。

「Furlough」，這個源自於荷蘭語的英文單詞本不常用，最近卻屢屢出現媒體頭條中。它的詞義是無薪假，通常由於僱主預算不足支薪，而僱員被迫無奈接受。估計目前約有80萬美國政府僱員處於無薪假狀態，他們是否能在政府重開後拿回這段時間的薪資、什麼時候能支薪，都仍是未知數。

「被休假」給存款不多的「月光族」帶來巨大財務壓力，許多聯邦政府僱員在社交媒體上表達無法定時支付房屋貸款、學生貸款和其他支出的擔憂。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @LifeIsQuirky21 I'm an essential employee. I'll get paid, but when?! We live paycheck to paycheck. I'm terrified we won't be able to pay our mortgage, student loans, and other bills next month if this shutdown continues. I've literally woken up from nightmares about it already. #shutdownstories — Becki (@LifeIsQuirky21) 2018年12月27日

結婚離婚都不行

一對在去年年底登記結婚的新人在社交媒體推特上發文稱，由於華盛頓特區的婚姻登記處職員在被休假狀態，他們暫時無法領取結婚執照。首都華盛頓的本地法院都由國會撥款，法院管轄下的婚姻登記處也被這次預算受阻波及。新郎和新娘都是前國會民主黨工作人員，曾在此前的政府停擺時「被休假」，但婚姻大事因此而延期，兩人都大呼沒想到。

然而，據媒體報道，在政府停擺期間，華盛頓居民仍然可以提出離婚申請，只是家庭法院處理離婚案的員工數量減少，想分手的夫婦可能要耐心等待了。

對中美貿易談判的影響

中美90天貿易停戰期已過去三分之一，談判正值分秒必爭之際。

從預算結構上說，在中美貿易談判中帶領美方談判團的貿易代表辦公室也受政府停擺影響。然而，談判似乎並沒有因此暫停。美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率領的代表團1月7、8日在北京與中方代表團展開新一輪談判。

一名發言人對媒體表示：「必要的工作人員將值班，確保貿易代表處繼續所有必須的運作，包括貿易談判及執法。」該處的一份公告則指，貿易代表辦公室將會利用現有的資金來確保所有運作。

分析人士認為，貿易談判背後需要大量人員進行調研、起草公文等工作，如果政府關門持續更久，有可能拖慢貿易談判進度。

圖片版權 Win McNamee via Getty Images Image caption 政府關門期間，華盛頓國家廣場前的垃圾桶無人清理。

歷史上的政府停擺

從1976年起，美國聯邦政府一共經歷超過20次關門。每次停擺的根本原因都是國會與總統在政策上出現分歧，以政府預算作為要挾。

事件持續最長的政府停擺出現在克林頓執政時期，歷時28天，最短的幾次停擺歷時一日。在特朗普執政期間，政府共三次關門，分別在2018年1月、2月和12月。

在過去兩周，特朗普與國會兩黨領袖曾召開閉門會議，但雙方目前未有和解跡象。「（政府重啟）可能會需要很長時間，」特朗普早前在內閣會議上對記者表示，「也可能很快。」