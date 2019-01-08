圖片版權 Getty Images Image caption 史派西在法庭上保持沉默。

好萊塢演員凱文·史派西（Kevin Spacy）出庭就猥褻侵犯和毆擊指控接受聆訊，該指控源於2016年的一項性騷擾指控。

在美國馬薩初塞州的聽證會上，他的律師代表為這位兩度奪得奧斯卡金像獎的得獎者進行無罪辯護。

史派西被指控於2016年在楠塔基特的一家酒吧酗酒後性侵一名18歲男性。其它針對他的性侵聲明也在倫敦和洛杉磯陸續浮出水面。

法庭上發生了什麼？

59歲的史派西周一乘坐私人飛機抵達悠閒度假勝地楠塔基特島。他一現身法庭就被媒體重重包圍。

當法官托馬斯·巴雷特（Thomas Barrett）告訴史派西禁止與提出指控的受害者聯繫時，他點了點頭。

圖片版權 Getty Images Image caption 涉嫌事件發生在楠塔基特的The Club Car餐廳。

他的律師此前曾要求法官允許聽證會在被告不在場的情況下進行，但該請求被拒絶了。

10分鐘的聽證會後，史派西離開且沒有被要求支付保釋金。

法官將下一次開庭安排在3月4日。

如果被判有罪，史派西將面臨長達五年的監禁。

史派西面臨哪些指控？

檢察官於12月24日宣佈，史派西先生將受到猥褻侵犯和毆擊指控，這些指控源於發生在楠塔基特The Club Car餐廳的事件。

提出指控的受害者是前波士頓當地電視新聞主持人希瑟·昂魯（Heather Unruh）的兒子。昂魯自去年開始公開談論此案。

她指責史派西為她兒子買酒，他當時只有18歲，而馬薩諸塞州的法定飲酒年齡是21歲。隨後，史派西開始騷擾她兒子，對他動手動腳。

圖片版權 Getty Images Image caption 史派西抵達時被記者路人層層包圍。

受害人同時還在民事法庭起訴史派西，但他不會出席刑事審判法庭。

根據檢察官，這名少年告訴警方，他們一同站在一架鋼琴旁邊時，史派西便開始觸摸騷擾他。

少年還告訴警方，他保留了事件的視頻，並通過Snapchat程序將其中一段短片發給他女友。

史派西的法律團隊表示，該視頻無法證實他有罪。

在周一的聽證會上，他的律師艾倫·傑克遜（Alan Jackson）成功爭取要求，受害者不得從手機上刪除資料。

法庭不是劇院

BBC駐楠塔基特記者尼克‧布萊恩特（Nick Bryant）分析

凱文·史派西從不想踏上這段旅程，當他私人飛機降落在這個富人雲集的度假小島上，他留在停機坪上直到最後一刻才乘車趕往第一次出庭。

他的法律團隊都認為他不應該露面，因為圍繞這起案件已經有太多負面的傳言。然而，在鏡頭前經歷過這麼長演員生涯的史派西明白，事到如今，他無法不去正面應對。他從一個側門進入法庭，避開了一部分早早設置好的攝像機器和攝影師，但他無法躲過全部鏡頭。

法庭內還設置了一台攝影機，來全程直播這場訴訟，以及記錄對史派西的指控，一項他一直否認的指控。

在這場短暫的聽證會上，這名演員和他的律師簡短地分享了一個笑話，但沒有在法庭上給出任何發言。史派西身著灰色西裝，搭配波爾卡圓點領帶和圖案襯衫。聽證會上大部分的時間，他都在溫和地凝視著法官，沒有表露出任何外在情感。

小小的法庭擠滿了新聞記者和當地的旁觀者，還包括一些專門從大陸乘搭渡輪來島上旁觀訴訟的人。

許多人似乎都大失所望，他們看到的只是法律團隊和法官之間的審議，而不是案件核心人物的直接回應。畢竟這是一個正規法律程序，而不是演繹法庭的劇院。

此前還有哪些其它指控？

自從2017年演員安東尼·拉普（Anthony Rapp）對史派西提出性騷指控，史派西的演員生涯就中斷了。拉普稱，1986年自己14歲時曾受到史派西性騷擾。

史派西表示，他對該事件沒有任何記憶，卻在對其它指控進行「堅決」否認前就對此事公開致歉。

去年9月，洛杉磯郡地方檢察官辦公室表示，對於據稱發生在1992年的性侵犯指控，史派西先生不會受到起訴。

他們說，案件超出了加利福尼亞州的訴訟時效。

圖片版權 YouTube / @KevinSpacey Image caption 史派西在十二月以其紙牌屋角色神秘風格發佈了一段視頻。

英國警方同時還在調查幾項指控，這些指控都發生在史派西先生擔任倫敦老維克劇院藝術總監期間。

這一爭議已導致史派西失去好幾項演藝工作，包括網飛（Netflix）《紙牌屋》連續劇和2017年電影《金錢世界》的角色。後者在史派西缺席的情況下重新拍攝。

在聖誕節前夕，史派西發佈了一段視頻為自己辯護。

在題為「Let Me Be Frank」的片段中，史派西扮演他在《紙牌屋》的角色弗蘭克·安德伍德出現在眾議院，並說：「我肯定不會為我沒做的事付出代價。」「Let Me Be Frank」既可以翻譯成「讓我說實話」，也可以理解為「讓我當弗蘭克」。