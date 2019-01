圖片版權 Getty Images Image caption 史派西在法庭上保持沉默。

好萊塢演員凱文·史派西(Kevin Spacy)出庭就猥褻侵犯和毆擊指控接受聆訊,該指控源於2016年的一項性騷擾指控。

在美國馬薩初塞州的聽證會上,他的律師代表為這位兩度奪得奧斯卡金像獎的得獎者進行無罪辯護。

史派西被指控於2016年在楠塔基特的一家酒吧酗酒後性侵一名18歲男性。其它針對他的性侵聲明也在倫敦和洛杉磯陸續浮出水面。

法庭上發生了什麼?

59歲的史派西周一乘坐私人飛機抵達悠閒度假勝地楠塔基特島。他一現身法庭就被媒體重重包圍。

當法官托馬斯·巴雷特(Thomas Barrett)告訴史派西禁止與提出指控的受害者聯繫時,他點了點頭。

圖片版權 Getty Images Image caption 涉嫌事件發生在楠塔基特的The Club Car餐廳。

他的律師此前曾要求法官允許聽證會在被告不在場的情況下進行,但該請求被拒絶了。

10分鐘的聽證會後,史派西離開且沒有被要求支付保釋金。

法官將下一次開庭安排在3月4日。

如果被判有罪,史派西將面臨長達五年的監禁。

史派西面臨哪些指控?

檢察官於12月24日宣佈,史派西先生將受到猥褻侵犯和毆擊指控,這些指控源於發生在楠塔基特The Club Car餐廳的事件。

提出指控的受害者是前波士頓當地電視新聞主持人希瑟·昂魯(Heather Unruh)的兒子。昂魯自去年開始公開談論此案。

她指責史派西為她兒子買酒,他當時只有18歲,而馬薩諸塞州的法定飲酒年齡是21歲。隨後,史派西開始騷擾她兒子,對他動手動腳。

圖片版權 Getty Images Image caption 史派西抵達時被記者路人層層包圍。

受害人同時還在民事法庭起訴史派西,但他不會出席刑事審判法庭。

根據檢察官,這名少年告訴警方,他們一同站在一架鋼琴旁邊時,史派西便開始觸摸騷擾他。

少年還告訴警方,他保留了事件的視頻,並通過Snapchat程序將其中一段短片發給他女友。

史派西的法律團隊表示,該視頻無法證實他有罪。

在周一的聽證會上,他的律師艾倫·傑克遜(Alan Jackson)成功爭取要求,受害者不得從手機上刪除資料。

法庭不是劇院

BBC駐楠塔基特記者尼克‧布萊恩特(Nick Bryant)分析

凱文·史派西從不想踏上這段旅程,當他私人飛機降落在這個富人雲集的度假小島上,他留在停機坪上直到最後一刻才乘車趕往第一次出庭。

他的法律團隊都認為他不應該露面,因為圍繞這起案件已經有太多負面的傳言。然而,在鏡頭前經歷過這麼長演員生涯的史派西明白,事到如今,他無法不去正面應對。他從一個側門進入法庭,避開了一部分早早設置好的攝像機器和攝影師,但他無法躲過全部鏡頭。

法庭內還設置了一台攝影機,來全程直播這場訴訟,以及記錄對史派西的指控,一項他一直否認的指控。

在這場短暫的聽證會上,這名演員和他的律師簡短地分享了一個笑話,但沒有在法庭上給出任何發言。史派西身著灰色西裝,搭配波爾卡圓點領帶和圖案襯衫。聽證會上大部分的時間,他都在溫和地凝視著法官,沒有表露出任何外在情感。

小小的法庭擠滿了新聞記者和當地的旁觀者,還包括一些專門從大陸乘搭渡輪來島上旁觀訴訟的人。

許多人似乎都大失所望,他們看到的只是法律團隊和法官之間的審議,而不是案件核心人物的直接回應。畢竟這是一個正規法律程序,而不是演繹法庭的劇院。

此前還有哪些其它指控?

自從2017年演員安東尼·拉普(Anthony Rapp)對史派西提出性騷指控,史派西的演員生涯就中斷了。拉普稱,1986年自己14歲時曾受到史派西性騷擾。

史派西表示,他對該事件沒有任何記憶,卻在對其它指控進行「堅決」否認前就對此事公開致歉。

去年9月,洛杉磯郡地方檢察官辦公室表示,對於據稱發生在1992年的性侵犯指控,史派西先生不會受到起訴。

他們說,案件超出了加利福尼亞州的訴訟時效。

圖片版權 YouTube / @KevinSpacey Image caption 史派西在十二月以其紙牌屋角色神秘風格發佈了一段視頻。

英國警方同時還在調查幾項指控,這些指控都發生在史派西先生擔任倫敦老維克劇院藝術總監期間。

這一爭議已導致史派西失去好幾項演藝工作,包括網飛(Netflix)《紙牌屋》連續劇和2017年電影《金錢世界》的角色。後者在史派西缺席的情況下重新拍攝。

在聖誕節前夕,史派西發佈了一段視頻為自己辯護。

在題為「Let Me Be Frank」的片段中,史派西扮演他在《紙牌屋》的角色弗蘭克·安德伍德出現在眾議院,並說:「我肯定不會為我沒做的事付出代價。」「Let Me Be Frank」既可以翻譯成「讓我說實話」,也可以理解為「讓我當弗蘭克」。