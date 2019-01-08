中美貿易戰陰影下 世行行長金墉突然提前卸任

圖片版權 Getty Images Image caption 現年59歲、將於2月1日卸任的金墉擔任這一職務已超過6年，他去年剛剛開始在這個位置上的第二個任期。

距離任期結束還有3年多時間的世界銀行行長金墉突然辭職，讓東西方普遍關注繼任人選問題是否可能引發特朗普總統與發展中國家的新矛盾。

在美國總統特朗普的批評下，美國官員已經向世行施壓，要求其減少對中國的貸款， 並警告北京的影響力。

現年59歲、將於2月1日卸任的金墉擔任這一職務已超過6年，他去年剛剛開始在這個位置上的第二個任期。

作為為發展中國家資本項目提供貸款的、最重要的聯合國系統國際金融機構之一。

傳統上，總部設在紐約的世行行長都是由最大股東美國提名的美國公民擔任。受提名者由執行董事會確認後將任職6年，可連任。

一帶一路貸款受批

中國40年改革開放和經濟發展受到世行貸款的巨大支持，中國也是世行最大和信譽最好的客戶。

在特朗普政府上台後，世行也受到中美緊張關係和貿易戰的影響。特朗普及美國多位高層官員多次表示，世行給予中國這樣已有足夠貸款能力的國家過多貸款，而多邊發展性銀行使貧窮國家的債務聚積。

2018年底，美國財政部官員在國會聽證上表示，在美國的壓力下，世行已同意逐步減少對中國的貸款。2018年，世行對中國的融資下降了近 30%。

隨著中國變成資本輸出國，中國在世行的投票權由原先的2.77%升至4.42%，從世行的第六大股東國升至第三大股東國，僅次於美國和日本。

與此同時，美國財政部已經在推動各國政府披露更多關於向誰借款的數據，包括北京的"一帶一路"發展貸款。

國際矛盾

在美國總統特朗普過去多次對多邊國際機構表示不屑, 並質疑美國的外援承諾。

而近幾十年來，越來越多的發展中國家特別是新興經濟體一直都在挑戰美國在世界銀行的主導地位。

特朗普在一些重大政策問題上也與世行政策分歧明顯，比如特朗普對全球氣候變化問題的質疑和世行支持遏制全球氣候變化的態度形成鮮明對照。

因此，一些觀察人士認為，特朗普提名新行長的權力甚至人選都有可能會受到反對。

變化中的世界和世行

雖然大多數世行行長都有銀行金融界工作經驗，但2012年前美國總統奧巴馬提名金墉成為世行行長候選人成為一個例外。

金墉1959年生於韓國首爾，5歲隨家人移居美國。曾獲哈佛大學博士學位。但他的專業是醫學和人類學，並非金融界人士。

他在2012年當選世行行長過程中，擊敗了兩位來自發展中國家的候選人，一位來自哥倫比亞，一位來自尼日利亞。

金墉在任內推動世行與私營部門合作，致力於在發展中國家建設可持續、氣候智能型的基礎設施。

他的第二任期從2017年7月1日開始，卻在2019年1月7日通過社交媒體宣佈了辭職的消息，但沒有說明具體原因。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統批評世行對中國貸款過多。

私營公司

世行官方推特當天也發文向金墉致意，感謝他在應對流行性疾病、氣候變化和難民問題等全球性挑戰方面所發揮的領導作用。

金墉辭職後他將加入一家私營公司，專注於增加發展中國家的基礎設施建設投資。

在金墉宣佈辭職後，美國白宮方面也沒有立即說明特朗普是計劃任命新行長或提供潛在的候選人名單。

世界銀行表示, 將"立即啟動"任命替補人選的程序。目前，來自保加利亞的世行首席執行官克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃將從2月1日起擔任世行臨時行長。