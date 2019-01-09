日本男性雜誌公布大學「約炮指數」遭指責後道歉

圖片版權 Getty Images Image caption 日本男性周刊將「在派對中說服各大學的女大學生進行性交的容易度」進行排名

日本一本男性周刊刊登文章，將在派對中說服各大學的女大學生進行性交的容易度進行排名，引起公眾不滿後發文道歉。

一名女子更在網上召集簽名，要求雜誌社道歉及移除該文章。

文中提及的是日本特有的「飲酒派對」(Gyaranomi)，指的是由男性支付費用邀請女性出席的派對。

這本名為「Spa!」的男性周刊在2018年12月25日號刊出這項排名，文章稱這種飲酒派對受女大學生歡迎。作者還採訪了一位程式開發員，該程式旨在幫助男生及女生覓得潛在的派對伙伴。

「對於文中用上聳動文字吸引讀者，讓他們了解如何能與女性變得親密，及列出大學全名的排名，導致有可能冒犯讀者的專題報道，我們誠心道歉。」該雜誌在聲明中說。

「有關性愛的話題，我們會盡力聆聽各方的意見。」

文中提及到五間大學的名字，稱這些學校的女大學生在酒會上容易「得手」，文章還介紹了如何「哄女性」的技巧，以及通過衣著和外表判斷女性是否願意性交的攻略。

截至1月9日截稿前，由山本小姐於change.org發起的簽名活動已得到3萬9千人支持。

「2019年，G20峰會將第一次在日本舉行。在雜誌刊登這篇文章非常荒謬，一點都不好笑。」

「我們要求Spa 周刊將有關文章下架並就事件道歉，及承諾不再以物化女性的字眼形容女性。」

日本在世界性別平等排名中位置偏低，對#MeToo 運動反應遲緩。