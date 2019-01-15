圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯武器展上的外國人

最近，俄羅斯在蘇丹和中非共和國的活動，成為外界廣泛揣測的熱門話題。

這是因為，俄羅斯與這兩個國家除了經濟關係更加密切之外，私營俄羅斯安保公司據報在這兩個國家也相當活躍。

這樣的報道在經常發生大規模反政府示威的蘇丹尤其敏感。

在相當長的一段時間裏，莫斯科對撒哈拉以南國家的注意力不斷加強，發展貿易關係，加緊安全和防衛聯繫。

那麼，我們對俄羅斯在非洲的活動了解多少呢？俄羅斯對非洲事務的介入到底有多深？

僱傭兵？

過去數周，蘇丹各地民眾走上街頭抗議政府經濟管理不善。

在如此緊張氣氛中，有抗議人士指責俄羅斯的私營安保公司在為蘇丹的安全部隊充當顧問。類似消息在媒體中也有報道。

BBC俄語科去年的一次調查聽到了來自俄羅斯國防部門的消息人士證明：的確有僱傭兵被派往蘇丹。

在臨近的中非共和國，莫斯科也一直在加強與受到聯合國支持的政府之間的官方軍事防衛關係。

但是自從去年7月，3名調查僱傭兵情況的俄羅斯記者喪生後，俄羅斯介入中非共和國的揣測就甚囂塵上。

俄羅斯官方最近倒是盡量淡化中非共和國有大量俄國僱傭兵的消息。

但是有分析人士相信，私營武裝部隊在俄羅斯希望擴大或保持影響力的非洲地區，起著秘而不宣的重要作用。

而在2018年12月，俄羅斯總統普京被問及僱傭兵問題。他的回答是，僱傭軍機構有權"把他們的商業利益推到世界上的任何地方"。

重返非洲

在非洲大陸上，前蘇聯曾經是相當重要的一股勢力，但冷戰結束後俄羅斯無論是政治還是經濟影響力都隨之衰退。

莫斯科經濟學院（Higher School of Economics ）的伊娜·安德諾娃（Inna Andronova） 說，如今俄羅斯"尋求在非洲大陸重新回到往日的地位並鞏固加強它。"

辦法之一就是武器出口。

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯會回到蘇維埃時代嗎？

儘管俄羅斯最主要的武器出口市場在亞洲，但是賣往非洲的武器數量也相當大，而且呈增長趨勢。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）提供的數據，俄羅斯在非洲大陸最大的軍火客戶是阿爾及利亞。

埃及多年來是美國軍事援助的最大受惠國，也正在成為俄羅斯軍火的重要買家。

不過，斯德哥爾摩國際和平研究所有關主要武器轉讓的數據還顯示，在2016-2017年間，俄羅斯從不少非洲國家收到武器訂單或向它們發過貨。

這些國家包括：

安哥拉

布基納法索

喀麥隆

赤道幾內亞

加納

馬里

尼日利亞

南蘇丹

蘇丹

這些軍火設備包括運輸直升機、戰鬥直升機、戰鬥機和陸對空導彈系統，其中不少是經過翻新的二手舊設備。

與西方武器設備相比，俄羅斯的武器相對便宜，而且相當可靠耐用，這些對經濟實力不夠的國家都非常有吸引力。

物產的誘惑

俄羅斯介入非洲事務同樣還有顯而易見的經濟領域吸引力。俄羅斯缺乏錳、鋁土礦和鉻，所有這些都是工業的重要原材料。

俄羅斯鋁業公司（Rusal）已經開始輸出幾內亞的鋁土礦，據估計相當於該公司全部產能的四分之一。

圖片版權 Petra Diamonds Image caption 鑽石開採是俄羅斯感興趣的非洲項目。

俄羅斯還對非洲的鑽石感興趣，國營的鑽石開採公司（Alrosa）2017年與安哥拉簽署了合作協議。

英國皇家戰略研究所（Chatham House）的艾列克斯·溫斯（Alex Vines）說：「東非的天然氣特別讓俄羅斯感興趣，俄羅斯石油公司（Rosneft）已經拿到了兩個離岸天然氣油田的優惠開採權，在莫桑比克開設了辦公室。」

在美國的卡內基國際和平基金會高級研究員保羅·斯特朗斯基（Paul Stronski）認為，俄羅斯與自然資源豐富的非洲國家來往有幾大好處。

他說："「在西伯利亞或者北極開採礦石、石油和天然氣耗資巨大情況複雜，所以他們希望在其他地方有開採權。」

過去一年，俄羅斯與安哥拉、納米比亞、莫桑比克、津巴布韋和埃塞俄比亞都簽署了加強經濟關係的協議。

俄羅斯還在2018年8月達成了一項協議，在厄立特里亞的港口開設商務「物流中心」。

儘管如此，俄羅斯與非洲的貿易在其全球貿易，特別是俄羅斯與歐洲、亞洲、美洲的貿易規模相比仍然只是相當小的一部分。

俄羅斯競爭者

值得一提的是，最近幾年其他的新興經濟體國家如中國、印度和印尼同樣也在非洲大規模擴張貿易。

儘管如此，通過加強與非洲的貿易關係，俄羅斯可能覺得這是恢復其世界大國地位的好機會。

卡內基國際和平基金會高級研究員斯特朗斯基表示，俄羅斯在中非共和國這樣以往都是法國最有勢力的地方展開活動，部分原因是顯示它有能力在西方的利益範圍內活動。

俄羅斯已經兩次接待了蘇丹總統歐馬爾·巴希爾，而巴希爾被國際刑事法庭指控犯有戰爭罪。

不過，有些分析人士認為，俄羅斯也並非無往而不勝的，它也有受到限制的地方。

英國皇家戰略研究所的溫斯指出，俄羅斯並不是昔日的蘇聯。

「它缺乏資源將手伸到非洲廣泛的地區。相反它將著重尋找恰當機會，爭取軍事利益和攫取原材料。」

然而，外界對俄羅斯在非洲大陸的興趣點早已有所察覺。

2018年12月，美國政府在宣佈新的非洲策略時，批評俄羅斯在非洲的「迅速擴張」。

美國政府說，俄羅斯在追逐與非洲國家的經濟和政治關係時，罔顧法治，也不顧及當地政府是否有透明度，是不是負責任的政府。