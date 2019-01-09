歐美環保立法明確商品維修權 考驗中國製造

圖片版權 Getty Images Image caption 歐美國家開始制定法律，迫使製造商製造經久耐用和容易維修的家電等家居產品。

歐美國家開始制定法律，迫使製造商製造經久耐用和容易維修的家電等家居產品。這對未來中國製造的產品質量及設計都提出了新挑戰。

不少人生活常遇到一個令人沮喪的情況：你買了一個新的電器或產品設備，保修期剛結束，它就不工作了。

要在保修期之外維修，價格十分昂貴，有時幾乎還不如買個新的。但又棄之可惜，也許只是一個部件的小毛病。

在工業化消費品社會時代，全球垃圾堆積如山，小到小家用電器，大到冰箱、洗衣機、彩電，甚至廢舊汽車。它們的製造乃至壽寢正終都成了環境乃至全球溫室氣體問題的來源之一。

現在，歐盟和美國部分地區的公民很快就會獲得某種 "維修權"，以改變這一局面。

歐盟各國的環境部長們和美國一些州的環境官員已經協商、提出了一系列建議，迫使製造商製造壽命更長、更容易維修的商品。

在公眾的呼籲下，歐洲的提案涉及照明用具、電視和大型家用電器等。美國至少有18個州正在考慮制訂類似的法律。

新法主要是針對那些所謂無法拆卸、無法更換零部件的所謂一體產品，以及沒有修理指南的產品。一些評論人士稱，蘋果手機這種用戶無法拆卸更換零件的產品可能受到影響。

歐盟維修權立法進展

歐盟有關產品環保設計規定的計劃是複雜和有爭議的。

製造商表示, 擬議中的可修性規則過於嚴格，將扼殺創新。

但消費者活動人士批評歐盟委員會堅持要求一些產品需要由製造商控制下的專業人士才能對這些產品進行維修，這允許有關企業保持了對維修過程的控制。

歐洲環境局表示支持消防者，它認為這限制了獨立維修人員獲得配件和信息，也限制了維修服務的範圍和可負擔性。歐洲環境局還希望將智能手機和打印機等其他產品納入有關立法。

即將脫歐的英國政府對新規定表示歡迎，如果英國企業要向歐洲出口，幾乎肯定需要複製這些規定。

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對中國製造的影響

擬議中的新規定立法一定也會影響中國製造：到2017年，全世界已有過半的生活家電為中國製造。

中國製造業的專家承認，就整體而言，中國家電業的智能製造與先進國家相比還有較大差距。中國製造業整體的自主創新能力弱，資源能源利用效率低，環境污染問題較為突出。

歐美立法會直接影響到中國產品的出口和國際化問題。

在中國國內，同樣由於很多製造商控制產品維修過程、維持其維修產業鏈高利潤的現實存在，因此也存在嚴重的家電修理難、修舊的不如買新的問題普遍存在，給中國消費者和環境都增添各方面負擔。

歐美維修權立法動因

一些令人關注的統計數據，推動了有關立法：

一項研究表明，2004年至2012年期間，主要家用電器在5年內因故障無法再工作的比例從3.5% 上升到8.3%。

圖片版權 Getty Images Image caption 對一家回收中心廢棄洗衣機的分析顯示，超過10%的洗衣機年限不到5年。

對一家回收中心廢棄洗衣機的分析顯示，超過10%的洗衣機年限不到5年。

另一項研究估計，由於製造過程中排放的二氧化碳， 製造一台經久耐用的洗衣機產生的二氧化碳比製造一台壽命短的型號在20年裏減少排放1.1 噸。

在歐洲銷售的許多燈具都配有無法更換的個別燈泡。因此, 當一個燈泡壞了，整個燈具都只能廢棄。