圖片版權 Getty Images Image caption 德國法醫說，自淫致死最常見的原因是窒息 ，其他常見的自淫死因是電擊，不過很難真正凖確估計究竟有多少人死於這種方式……原因有很多。

每年80到100名德國人死於手淫，勃蘭登堡的一名法醫說，高風險手淫是難以預料而且危險的殺手 。

沃斯（Harald Voss）醫生估計，每年每100萬人當中就有1-2人死於高風險的手淫，大部分人的手淫方式已經不能令他們獲得滿足，他們都採取尋求刺激更強的手淫方式。

沃斯說，自淫致死最常見的原因是窒息 ，其他常見的自淫死因是電擊，不過很難真正凖確估計究竟有多少人死於這種方式……原因有很多。

59歲的法醫沃斯說，發現親人死於這種令人尷尬的處境的時候，人們往往會消除能夠給死者帶來恥辱的證據。

沃斯對《圖片報》說"未報道的案件數量特別多，這是很罕見的法醫案例"。他個人在長達30年的刑偵醫學生涯中也只見過5例。

圖片版權 Getty Images Image caption 法醫沃斯說，高風險手淫者遍布各年齡段，但大部分受害者是男性，因為女性在自我情慾體驗中往往"更小心謹慎"。

之前據沃斯在《鏡報》報導中曾經提到他遇到的離奇死亡案件。一名男子在自己身上覆蓋了奶酪片，上身套上連褲襪，再穿上雨衣和潛水服，然後用塑料袋套頭坐在暖器前，最後一命嗚呼。

另外一個案件是：一位母親發現自己兒子的遺體時，看到兒子的乳頭上夾著耶誕樹的燈炮，死因是觸電。

女性自淫「更小心」

這位法醫在《圖片報》解釋說，如果警察發現意外死亡的情況，諸如受害者赤身裸體，身邊有色情材料，也沒有留下遺書，附近有鏡子，或者其他顯示這類案例的物品，他們一般不會把屍體送給法醫。

沃斯警告說，窒息式性愛或自淫性窒息帶來的風險通常被低估，窒息喪失意識的速度往往比想像的要快：「如果兩個外頸動脈都受到擠壓，最多只需要30秒鐘。」

沃斯說，高風險手淫者遍布各年齡段，但大部分受害者是男性，因為女性在自我情慾體驗中往往「更小心謹慎」。

德國法醫研究所對1983-2003年在德國北部發生的自淫死亡案件作了調查，他們發現所有男性都是13-79歲的男性。

沃斯說，雖然一些人來說很難理解，但是無能為力的感覺以及強烈的危險感導致人們冒恥辱，受傷，有時候是致命的風險獲取快感，那種快感被於毒品導致的興奮相提並論。

1994年英國保守黨議員米利根（Milligan）在倫敦西區家裏意外死亡。當時BBC報道引述警官的話說，警察發現死者赤身裸體，穿著絲襪和吊襪帶。

英國報紙報道說，當時這位45歲的保守黨議員死於自淫窒息。這位仕途被看好，即將取得政治任命的議員突然死亡令親友和同僚感到震驚。