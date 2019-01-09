圖片版權 EPA/THAI IMMIGRATION BUREAU Image caption 庫農稱為了自由而逃離沙特。圖為庫農在曼谷機場。

日前一名沙特阿拉伯女孩在科威特旅行時從家人身邊逃走，藏入泰國曼谷一旅館房間內並拒絶離開。澳大利亞政府稱，這名女性已經被聯合國認定為合法難民。

18歲的拉哈夫·穆罕默德·庫農（Rahaf Mohammed al-Qunun）在周一（7日）拒絶搭乘飛機從曼谷前往科威特，並把自己鎖在機場酒店房間內。

庫農稱她放棄了伊斯蘭教，在沙特可以因此被判死刑。

聯合國難民署（UNHCR）已將這一案例移交澳大利亞，以便對她重新安置。

泰國移民官員最初表示，庫農應該返回科威特，她的家人也在那裏等待她返國。隨後，庫農在社交媒體上發起宣傳活動，在推特上實時更新自己的處境，吸引國際社會關注。

澳大利亞內政部發佈聲明表示，將「以慣常方式考慮這一轉交案例」。

庫農隨後在推特上表示，「不要讓任何人折斷你的翅膀，你是自由的！爭取你的權利！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @rahaf84427714 Don’t let anyone break your wings, you’re free. fight and get your RIGHTS! — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 2019年1月9日

難民身份通常由政府批准，但聯合國難民署官網顯示，該機構可以在各國「無法或不願批准」時進行身份認定。聯合國難民署拒絶對個案發表評論。

目前庫農已經擁有難民身份，還需有另一個國家同意接納她方可。

已有澳大利亞官員暗示庫農的申請會被接受。

「如果她已經是難民，那我們會極其認真考慮給她人道主義簽證，」澳大利亞衛生部長亨特（ Greg Hunt）在聯合國決定公布前向ABC電視台如是表示。

但澳大利亞內政部長達頓（Peter Dutton）警告稱，庫農不會享受任何「特殊待遇」。

「庫農令人感到鼓舞」

沙特女性「薩拉」（Sara）BBC國際台採訪時評論說：

拉哈夫·穆罕默德·庫農鼓舞了他人。但她不是第一個這樣做的人，也絶對不會是最後一個。

我們正在經歷十分可怕的形勢。我們每天都這樣想，因為我們在這裏的女性不知道外出是一種什麼樣的感覺。我們不知道自由的味道。

我的護照一直由我爸爸保管，我們去酒店的時候他就把護照放在他身邊睡覺。

不幸的是，這不是一場革命。每個可以在推特上發表這些的女生，要不就是已經逃脫了，要不就是像我這樣，用假賬戶。也有一些人聯繫我，鼓勵我變得勇敢些。

我們不想再被監護了。我想要走出家門，在星巴克喝咖啡。我想不論做什麼，不必連帶全家人跟我綁在一起。這對我們太苛刻了。

這種生活實在是讓人疲憊。

庫農為何申請庇護？

在沙特阿拉伯，放棄伊斯蘭教可以被判死刑。

「我有生命危險，」她告訴路透社。「我的家人威脅要為了最無關痛癢的事情殺死我。」

一位代表庫農家族的發言人向BBC表示，其家人不希望對此發表評論，他們關注的只有她的安全。

人權觀察（Human Rights Watch）等組織對庫農的狀況表示嚴重關切。

人權觀察亞洲副主任費爾・羅柏森（Phil Robertson）對路透社稱，「庫農明確表示遭受了身心虐待。她說已決定放棄伊斯蘭教。我知道一旦她這麼說，她會遇到很嚴重的麻煩。」

庫農在周二（8日）上午再度發推表示申請政治庇護，請求英國、加拿大、美國或澳大利亞接納她。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @rahaf84427714 I seek protection in particular from the following country

Canada/United States/ Australia /United kingdom, I ask any if it Representatives to contact me. — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 2019年1月6日

事發經過

庫農稱，1月4日她在與家人前往科威特旅行時搭乘飛機逃離。

她試圖通過曼谷轉機，前往澳大利亞。

一名官員表示，由於沒有簽證，她無法進入泰國，泰國警方拒絶讓她入境，並啟動遣返程序。

圖片版權 Reuters Image caption 泰國警方起初拒絶讓庫農入境泰國，並啟動了對她的遣返手續。

庫農隨後開始在推特上實時更新自己處境，並把她的推特密碼分享給朋友，他們幫助她一起在社交媒體上傳播信息。但一些沙特社交媒體用戶強烈譴責她的這一行為。

一段視頻記錄了庫農躲在酒店，用一張桌子抵住房間門，試圖反抗將她驅逐出泰國的人員。

庫農向BBC表示，「我在社交媒體上分享我的故事和照片，引得我父親非常生氣……我無法在自己的國家學習和工作，因此我想獲得自由，想要按自己的意願學習和工作。」

周一晚間，泰國政府允許庫農離開機場，現在她已被安置在曼谷一處安全地點。

庫農的父親和兄弟已抵達泰國，而庫農拒絶與他們見面。

泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，在庫農政治庇護申請結果公布前，她的兩名家人可以一直停留在泰國。

蘇拉切稱，庫農父親否認其遭到家人虐待的說法。「他希望他的女兒有安全保證……他告訴我，他想接女兒回家，」蘇切拉說。

澳大利亞針對尋求庇護者的政策

許多尋求庇護者嘗試從印度尼西亞乘船前往澳大利亞，這種做法通常需要給人口走私者巨額金錢。也有成百上千的人因此喪生。2013年，澳大利亞政府出台更加嚴厲的新政策，打擊這種途徑的交易。

政策出台後，澳大利亞軍艦會在本國水域內巡邏，攔截移民船隻，經常將它們拖回印度尼西亞。類似種種的政策極大限制了這些船隻活動。

幾年前，曾有數百名尋求庇護者抵達澳大利亞沿海後被關押在離岸手續中心，有維權團體稱他們遭受了廣泛的心理傷害。

但同時，澳大利亞已通過聯合國難民署將啟動重新安置計劃，每10萬名難民中接收656人，數量超過美國的兩倍。