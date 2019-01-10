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中美90天貿易停戰期即將過半，新一輪磋商9日在北京結束，原定歷時兩日的談判臨時延長了一日，中國副總理劉鶴也意外現身此次副部級會議，引來外界關注。從談判後的各方反應看，"落實承諾"成為美國政府與商界反覆提起的關鍵詞。

新一輪談判談了什麼？

美國貿易代表處9日聲明指出，這一輪談判焦點放在實現兩國貿易關係的"公平、互惠和平衡"，點出多項美方要求中國進行結構性改革的領域，包括強迫技術轉移、知識產權保護、非關稅貿易壁壘、網絡入侵及貿易機密的竊取。

雙方還談到中國承諾向美國購買大量農業、能源、製造業產品以及其他商品與服務。美國官員向中方傳達了特朗普政府決心解決貿易赤字與其他貿易結構性問題。

聲明指出，談判圍繞美國總統特朗普與中國國家主席習近平在G20會談中的共識，美方代表團返程後將向上級匯報成果，尋求下一步的指示。

中國外交部發言人陸慷在9日較早前的例行記者會中稱，此輪磋商結果及下一輪會談的具體信息會在稍後公布。

外界猜測，下一步劉鶴將帶領中方代表團訪美，與美國貿易代表萊特希澤面對面談判。瑞士達沃斯也可能是下一輪的中美貿易談判地點，中國副主席王岐山與特朗普都將出席在當地舉行的世界經濟論壇。

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如何解讀談判延長、劉鶴現身等意外？

在剛結束的副部級談判中，美國代表團由副貿易代表格里什（Jeffery Gerrish）領軍，有多位財政部、商務部、能源部、農業部的副部長級官員出席。

中方代表團由中國商務部副部長王受文帶領，但習近平的首席經濟智囊、副總理劉鶴意外現身會場。從在場記者上載的照片可見，美方代表團鼓掌歡迎劉鶴。據稱，劉鶴只短暫現身並禮貌性歡迎美國官員，並未參與此輪談判。

另一個值得留意的意外是，原定的兩日談判臨時延長了一天，引來外界猜測，究竟是談判比想像中艱難，還是雙方有意願深入交流。

對此，中國外交部發言人陸慷表示，磋商事件延長「也可以說明雙方確實是很認真地進行磋商」。

「延時並不經常發生，但不是聞所未聞，特別是當談判進入到一定程度時。」智庫美國企業研究所國際貿易與科技政策學者巴菲爾德（Claude Barfield）接受BBC中文採訪時表示，談判延時一日並不特別讓他驚訝，不建議過度解讀。巴菲爾德曾擔任美國貿易代表處顧問。

他傾向於認為，延時是因為雙方達成一定共識，但由於這是一個較低級別的會議，預料雙方目前不會得出結論性的成果。

圖片版權 AFP Image caption 美國代表團副貿易代表格里什（左）前往開會現場。

對於劉鶴的意外短暫現身，巴菲爾德認為，這是中方象徵性的舉動，表達北京對此輪談判的重視，也顯示貿易磋商有一定的進展。

巴菲爾德解釋道，副部級的談判會議通常為高層級談判掃清障礙、確定細節。「從中方的角度來說，是弄清楚對方想要什麼、預期達成什麼成果；對於美方來說，是探清中國願意作出怎樣的讓步。」

《華爾街日報》引述知情人士稱，中美在此輪談判中就中國進口美國商品達成共識，但更為棘手的貿易結構性問題要留待雙方在更高層別的談判中解決。

中國如何落實承諾成為美國關注的焦點。貿易代表處的聲明強調，美中之間的貿易協議需要有完整的實施方針，包括"持續核查與有效落實"，雙方官員就此展開了討論。

巴菲爾德分析，由於中國官員以往經常作出口頭承諾，但之後未有行動跟進，美方代表如今會特別關注中國如何具體執行承諾。

各方聲音

特朗普8日在社交媒體推特上以一句話交代了中美貿易談判現狀：「跟中國的談判非常順利！」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月8日

美中貿易全國委員會主席艾倫（Craig Allen）發出聲明，對此輪談判表示歡迎，同時督促兩國在接下來的談判中，圍繞外國公司在華平等待遇、中國知識產權及技術轉移政策這兩大核心矛盾，有實質性的進展。

他在聲明中寫道，希望兩國達成「可計量的、經濟層面上有意義的」及「能夠解除商界擔憂的」談判成果，從側面反映美國商界與政界站在同一陣線，要求中方不再開出空頭支票、拿出能夠切實執行的方案。

投資者也受到中美貿易談判樂觀信號的鼓舞，標凖普爾500指數連續第四日上漲，一度達到本月最高水平。

彭博社分析，中美談判的七大關鍵包括知識產權、華為及5G技術、中國製造2025、能源貿易、農產品進口、汽車關稅及外國銀行在華市場凖入問題。兩國能否在未來更高級別的會談中就以上關鍵議題達成共識，決定了中美貿易戰的下一步走向。