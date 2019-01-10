韓國偷拍視頻網站創辦人被判入獄四年

圖片版權 AFP/Getty Image caption 有偷拍普通民眾視頻的色情網站Soranet，曾經引起一眾韓國女性上街示威。

韓國一家大型色情網站的聯合創辦人被法院判決入獄四年。

這位姓宋(Song)的女士，被控協助和教唆散佈淫穢物品罪，被首爾一家法院判決入獄四年。

Soranet擁有超過100萬名用戶，並藏有過千條非法視頻，當中包括偷拍的色情視頻。

在韓國，製作及散佈色情視頻被視為犯法行為。Soranet在公眾壓力下已停止營運。

2018年夏天，一群韓國女性組織示威，要求政府正視非法色情視頻。

44歲的宋女士被判罰14億韓元及參加80小時的性暴力預防教育。

據韓國先驅報報導，從1999年到2016年期間，她與丈夫及另外兩人共同營運此網站，網站的服務器位於海外。

2015年，她逃到新西蘭避開警方的調查。其後她的護照被撤消，被迫返回韓國。

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她否認指控，聲稱網站由她的丈夫及另外一對情侶負責營運。

另外三名擁有外國護照的共同創辦人仍然在逃。

網站上的內容，包含了在廁所或更衣室放置隱藏鏡頭的偷拍視頻，或由前度上載的報復性愛視頻。

部份在視頻中出現的女士更結束了自己的生命。