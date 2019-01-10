圖片版權 Lora DiCarlo Image caption 遭禁的性玩具Ose

今年國際消費電子展 （CES）中，一隻為女性設計的按摩器遭禁。

情趣用品公司洛拉·迪卡洛（Lora DiCarlo）稱，他們獲得一項創新獎後受邀參加2019年國際消費電子展，展示他們的按摩器產品Ose。

國際消費電子展組織者、頒發獎項的美國消費技術協會 （Consumer Technology Association）稱，他們頒錯獎了，並稱他們可以在任何時候撤走淫穢的參賽作品。

洛拉·迪卡洛公司首席執行官哈多克（Lora Haddock）認為，國際消費電子展和美國消費技術協會的性別偏見由來已久。

美國消費技術協會在發給科技網站The Next Web的聲明中稱，該產品不屬於現有的任何產品類別，不應該獲頒獎項。

「我們已經就錯誤向該公司致歉。」聲明稱。

但是，哈多克在其公司官網上的聲明中指出，按摩器此前所在的類別中也有其他面向女性的產品。

「兩台機器人真空吸塵器，一個機器滑板，四隻小孩玩具，一個購物伴侶機器人——看上去覆蓋了女性的興趣範圍，對嗎？」她說。

「Ose明顯屬於機器和無人機範疇，而且美國消費技術協會的專家評審也同意這一點，」她說。

哈多克表示，該產品是與俄勒岡州立大學的一個機器人實驗室合作設計的，並且還在申請八項專利。

「我們堅定地認為，女性、非二元性別者、性別表現不一致者，以及LGBTQI群體應該聲張在娛樂和科技方面的空間。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @sm *because it's a sex toy FOR WOMEN



CES is literally one big sex toy for men and that's always been ok https://t.co/kqMzpK3HV9 — Sara Mauskopf (@sm) 2019年1月8日

哈多克認為，對於針對男女性的產品，國際電子消費展採取了雙重標凖。

她認為，人們允許男性在性方面表現直白，比如有的性機器人塑造比例不現實的女性，以及播放虛擬現實色情片等。

她指的是在去年電子展中展出的性愛機器人「Harmony」。而且，在2017年的電子消費展中，有一間房專門展示虛擬現實色情片。據報道，該房間在開放的第一天，訪問量就超過了1000次。

推特用戶已經對於國際消費電子展的的決定有所反應，他們開始使用#電子消費展性別歧視（#CESGenderBias）的標籤。

「國際消費電子展實際上就是男性的性玩具，而人們一直允許它存在，」一名推特用戶說。