圖片版權 Marystown RCMP Image caption 40多只迷途海豹爬進紐芬蘭的羅迪克頓-比特阿姆鎮

加拿大一個小鎮被海豹所困的事情成了新聞。那麼到底加拿大人殺不殺海豹？幾年前中國將進口加拿大海豹肉的消息為何後來石沉大海？

近日，毗鄰大西洋的加拿大紐芬蘭省地區傳來一條新聞稱，40多只迷途海豹爬進紐芬蘭的羅迪克頓-比特阿姆鎮，導致當地居民生活不便。

上周，附近水域突然結冰，阻止了這些海豹返回海洋。有專家表示，海灣結冰迅速可能使這些動物迷失方向，導致它們向內陸爬動，而不是爬向開闊的水域。社交媒體上發佈的圖片顯示, 海豹滯留在道路和大雪堆上。

當地一些居民說，這些海豹到處亂爬，躺在馬路或人行道上，有的爬到民居、商鋪門前院後，因為擋路妨礙居民生活。

其中兩隻被汽車撞死。有居民說，這些海豹又累又餓，不時呼叫，他們擔心，這些海豹因為沒有可吃的會被餓死。因此當地居民要求政府介入幫助海豹返回大海。

這個小鎮距離大海有大約6、7公里的距離。當地警察說，已經成功將一隻海豹放回大海，並警告居民不要接近它們。

媒體上常見加拿大紐芬蘭地區被指屠殺海豹的消息和新聞。這麼多海豹圍困加拿大小鎮難道是海豹逆襲？

加拿大商業捕殺海豹爭議

加拿大法律禁止人們干擾海豹等海洋哺乳動物的自然生態。羅迪克頓-比特阿姆鎮是海豹遷徙時的主要中途站之一，人們對於在周邊海域及近岸出沒的海豹司空見慣，這恐怕是該鎮居民拿大批海豹沒辦法的原因。

但與此同時，加拿大政府也批准每年一季的商業捕殺數十萬隻海豹，具體規定禁止獵殺皮毛仍為白色、出生不滿12天的小海豹等。

進入21世紀後，世界海豹皮市場需求大增，加拿大捕殺海豹數量也大幅上升。2006年，加拿大獵人在加拿大聖勞倫斯海灣的冰川上獵殺了33.5萬隻小海豹，是有史以來最高的獵殺配額。

支持商業捕殺海豹的人們說，加拿大主要捕獵的海豹不是瀕危物種，而海豹過度繁殖會對生態系統造成影響，特別是海豹吃掉很多鱈魚，導致加拿大漁民喪失鱈魚資源。

他們強調，海豹捕獵場面往往會讓人覺得血腥，但加拿大的海豹捕獵遵循最高的屠宰動物標凖，完全滿足了對動物福利的保護。捕殺海豹的年齡通常在25天以上等。

圖片版權 Abertay University Image caption 海豹是哺乳動物，妊娠時間為9個月，母海豹平均每次生一隻小海豹，小海豹生長到4～6周時斷奶。

他們否認存在動物保護主義者所指責的"活剝海豹皮""屠殺海豹幼崽"一說。

文明的爭議

反對商業捕殺海豹者的呼聲在國際上更高。

他們以在獵殺者面前無法逃走或保護自己的海豹、鮮血染紅白皚皚雪地、小海豹在媽媽屍體身邊等各種照片、視像，抗議指責商業獵殺海豹違反道德和文明標凖。

他們說，95%被獵殺的海豹出生不到3個月，因為小海豹游泳和捕食技能很不嫻熟，不願離開冰面，更容易遭到捕殺。

反對商業捕殺海豹的海洋學家說，大西洋鱈魚減少與人類捕撈增加有關，和海豹無關。

在動物保護者的努力下，35個國家禁止了商業性海豹貿易。

上世紀70年代以來，包括美國、墨西哥、克羅地亞、歐盟在內的30多個國家和地區先後禁止了海豹製品進口，禁止了海豹毛皮消費和貿易，消費者以穿用海豹毛皮為恥。因為遭到消費者抵制，北美海豹產品也很少。但在一些亞洲市場上，海豹產品依然暢銷。

中港台市場

2011年，曾有新聞稱，加拿大聯邦漁業部宣佈新貿易協定，中國未來將進口加拿大海豹肉。加拿大希望此舉可以彌補歐盟禁止進口海豹肉造成的損失。

加拿大商業海豹業除了看到中國巨大市場外，也努力游說香港、台灣等亞洲各國和地區進口海豹產品。

圖片版權 AFP Image caption 加拿大環保和動物組織人士抗議商業捕殺海豹。

但在國際和中國內地和港台地區動物保護組織的堅決反對下，中國似乎沒有同意打開這個世界上最大的美食和消費品市場，在海關也對海豹製品實施了較為嚴格的限制，但也沒有實施徹底進口貿易禁令。港台等地從政府到消費者也都限制了海豹產品的市場。

中國的環保團體則把3月1日作為國際海豹日。