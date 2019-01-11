英國脫歐協議闖關在即 日本首相緣何強勢介入

圖片版權 Getty Images Image caption 安倍首相在與英國首相特雷莎·梅會談後的新聞會上，確認了眼神。

日本首相安倍在訪問英國之際，表示"全世界"都希望英國無協議脫歐。語驚四座，讓尚在英國議會激烈爭議的有無協議脫歐問題的英國議員們三思後行。

安倍首相在與英國首相特雷莎·梅會談後，做此高調表態，折射出日本看好脫歐後的英國在亞太地區的作用，並已努力構建脫歐後日英關係。

2019年1月15日周二，英國議會下議院將就是否同意梅政府與歐盟基本達成的脫歐協議投票。雖然離投票僅剩數日，英國下議院的紛爭仍然劇烈，朝野各自內部尚無法達成一致，梅首相不惜一切在竭盡全力在爭取朝野各方一切能爭取到的支持，包括工黨議員甚至工會領袖。

此前, 日本本田下屬的英國本田公司宣佈，在英國3月底脫歐後4月初將停工6天，以確保能夠適應英國脫歐後"物流和邊境問題可能帶來的所有結果"。

英國和歐盟雙方都早已凖備，一旦英國下議院拒絶通過政府的脫歐協議，將在政治、經濟、外交、邊防、內政等方方面面做出應對。

英國外交大臣傑里米·亨特警告說，如果議員們拒絶特雷莎·梅的脫歐協議，英國將面臨"脫歐癱瘓"局面。

英國廣播公司BBC的資深記者評論表示，在此之際，安倍首相的表態給英國雪中送炭，出手大禮，將可能影響到英國議員們考慮如何投票的決定。

脫歐後英日加強關係

安倍晉三承諾全力支持梅政府與歐盟談判達成的協議草案，既是在政治上給面臨脫歐的英國背書，也有經濟文化甚至軍事協議等全方位支持。

梅表示，脫離歐盟為英日兩國加強關係提供了前所未有的機會。

她和安倍晉三承諾將在日本和歐盟貿易協定的基礎上, 確保日本和英國在脫歐後達成 "雄心勃勃的雙邊安排"。

安倍晉三明確表示，日本有強烈的意願進一步發展與英國的牢固伙伴關係，對英國做出更多的投資，並與英國實現進一步的經濟增長。

圖片版權 PA Image caption 在此之際，安倍首相的表態給英國雪中送炭，出手大禮，將可能影響到英國議員們考慮如何投票的決定。

安倍表示，全世界真心希望英國避免無協議脫歐，因為梅政府與歐盟達成的協議草案規定了英國脫歐後的過渡期，確保了投資英國的外國企業穩定的法律環境。

日本在英投資與金融貿易

2018年，英國和日本的貿易額達到280億英鎊，日本公司已經在英國僱用了15萬當地人。但這遠非日本與英國經濟關係的全貌。

路透社報道說，日本投資人11月超買英國債券。

時隔23年後，2019年初，日本厚生省取消了自1996年起實行的禁止進口英國牛肉的禁令。此舉將幫助英國試圖在脫歐後恢復農牧養殖業和擴大出口的努力。

安倍與梅還討論了科學、醫學、文化等多方面的合作，有關項目包括醫學方面的老年癡呆症和心力衰竭、大數據與人工智能、環保與增長等。

而作為文化交流的一部分，英國國家美術館將向日本舉辦大型展覽，包括世界著名的畫家凡高的向日葵等原作。

亞太地區的共同興趣

早在安倍訪英行前，日本方面很早就表示歡迎英國加入由日本牽頭的、2019年新年來臨之前生效的11國跨太平洋伙伴全面進步協議（CPTPP）。英國方面表示了興趣。

在安全問題上，英日雙方也做出共同承諾，包括英國向亞太地區派遣皇家海軍軍艦，實施對朝鮮的制裁等。

圖片版權 Getty Images Image caption 時隔23年後，2019年初，日本厚生省取消了自1996年起實行的禁止進口英國牛肉的禁令。

日本與英國的軍事合作已經引起亞太地區另一大國中國的關注。

新華社報道援引梅首相報道說，英國與日本今年將增加海陸空部隊聯合演習次數，加強在防務等領域的雙邊合作。

英國歡迎與日本在包括探索未來戰機及導彈研發等新技術領域的合作。