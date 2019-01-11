圖片版權 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 虱子之多，獸醫感覺手裏像握著一個會活動的裝滿了鵝卵石的袋子。

一條大蟒蛇病怏怏地躺在澳大利亞昆士蘭黃金海岸一戶人家後院的泳池裏。

這是一條地毯蟒，許多人喜歡把它當寵物。

但動物救援人員見到的這條蟒蛇奄奄一息，渾身爬滿了虱子，還有不少其他寄生蟲。

專業人員把它從泳池底打撈上來送去搶救。

獸醫從它身上除掉了500多只虱子。據信它不久就會康復。

圖片版權 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 在庫蘭加塔發現的這條地毯蟒，耐克，被數百隻虱子寄生，幾乎沒命。

「就像一袋鵝卵石」

救了這條蟒蛇一命的是動物保護組織「黃金海岸和布里斯班捕蛇人」的托尼·哈里森。

他說，這條名叫耐克（Nike）的蟒蛇肯定是實在難以忍受，才鑽進泳池，想把虱子淹死。

哈里森說∶「它整個臉劇烈腫脹，顯然面對覆蓋了它全身的虱子已經完全無法招架。」

給蟒蛇除虱子時，他感覺就像手裏攥著一個裝滿了鵝卵石的會動的袋子。「

野外的蛇一般身上會有少量小虱子或其他寄生蟲。

但是，昆士蘭大學副教授布賴恩·弗萊說，耐克身上盤踞了這麼多虱子，說明它可能本身就有疾病，可能是因為氣候炎熱或乾旱造成的。

疾病導致蟒蛇自身的抵抗能力下降，而這麼多虱子得以寄生，說明耐克病得不輕。

圖片版權 Gold coast and brisbane snake catcher/facebook Image caption 耐克身上密密麻麻盤踞的虱子

僥倖撿回一條命

弗萊說，假如沒有被送到獸醫那兒搶救，耐克可能就沒命了。

經獸醫檢查診斷，發現耐克身上有細菌感染。

黃金海岸和布里斯班捕蛇者的臉書頁上有一則視頻，顯示耐克全身輕鬆，狀況明顯好轉。

不過，哈里森說，它在那個野生動物保護區還要「住院」觀察一段時間，等徹底痊癒之後才能出院。