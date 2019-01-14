圖片版權 Getty Images Image caption 大壺節尚未開始，不少虔誠的印度教徒早已聚集於安拉阿巴德。

中國春運被外國稱為「全球最大規模的人口大遷徙」，在印度舉行的大壺節（Kumbh Mela）則號稱「全球最大規模的宗教慶典」。

印度官方估計，從1月15日起至3月4日止，約1.2億人次朝聖者將來到桑伽姆（Sangam）沐浴——這是印度「聖河」恆河（Ganges）、亞穆納河（Yamuna）與傳說中的薩拉斯瓦蒂河（Saraswati）匯流之地。據說在此沐浴於河水之中，能洗滌罪孽，解脫輪迴（moksha）。

公元6世紀，玄奘三藏法師「取西經」歸國後口述編撰而成的《大唐西域記》卷第五，被認為是對印度大壺節最早的文獻記載。但澳大利亞學者麥克萊恩博士（Dr Kama Maclean）2008年著書指出，現代大壺節應源於19世紀。

每三年一禮的大壺節曾多次發生踩踏事件，造成嚴重傷亡。當局如何確保朝聖者得到妥善照顧？BBC記者吉塔·潘第（Geeta Pandey）來到桑伽姆所在地安拉阿巴德（Allahabad）了解凖備工作。

今年的大壺節有什麼不同？

大壺節每12年在北方邦的安拉阿巴德——當地最近被重新命名為普拉雅格拉吉（Prayagraj）——舉行一次大禮，兩次大禮之間舉行一次半禮（Ardh Kumbh Mela），即六年一次。2019年的大壺節就是一次半禮。

大禮與半禮之間還有小禮，因此大壺節在12年週期內，每三年就有一祭。

雖然說是半禮，但今年的規模將遠超於2013年的大禮。北方邦當局預計，星期二（1月15日）大壺節半禮首日將有1500萬到2000萬朝聖者到訪，到2月4日——據信是本次祭期最吉祥的一天——桑伽姆將有3000萬人在河中沐浴。

圖片版權 Getty Images Image caption 應付如此龐大人潮，當局籌備整場祭典的預算約為4億美元。

大壺節朝聖者都住哪裏？

政府在安拉阿巴德的河口泥灘上建起了「帳篷城市」，成千上萬各級官員全日24小時值班，確保祭典暢順運行。

拉吉夫·拉伊（Rajeev Rai）是本屆大壺節的總負責人。他在辦公室內對BBC記者潘第說：「我們都努力了一整年了。」

拉伊表示，祭典現場面積達32平方公里，跟印度一個大鎮無異。近6000個宗教或文化團體獲當局分配用地架設帳篷，以接待來自印度內外的朝聖者。

籌辦本屆大壺節的預算為280億盧比（3.97億美元；26.8億元人民幣）。

拉伊的繁忙程度可以這樣描述一下：在接受BBC採訪的過程中，他的手機響了多遍，職員不斷拿著文件進來讓他簽字，還有無數的苦行僧奪門而入跟他談話。

朝聖者如何來到祭典現場？

雖然大壺節相傳有上千年歷史，但直到近幾十年才流行起來。2001年的大壺節被視為史上首次「超級大壺節」。

2019年的49日祭期之間，到訪安拉阿巴德的人次相當於英國與西班牙全國人口總和。為此，安拉阿巴德過去一年大幅度改善城市基建，包括新建一座機場。

這樣，從首都新德里飛到安拉阿巴德只需不到一個小時。

當局還在安拉阿巴德全市拓寬道路，新建立交橋。祭場上鋪設的道路總長達300公里，多個巨型停車場可供超過50萬輛車停泊。

圖片版權 Ankit Srinivas Image caption 當局在祭場上臨時鋪設近300公里臨時道路。

國營印度鐵路稱，他們也將加開數百趟列車來疏運大壺節人潮。

印度鐵路中北路區發言人阿米特·馬拉維亞（Amit Malaviya）說：「我們預計約350萬大壺節朝聖者將搭乘火車赴會，全市（安拉阿巴德）八座火車站都經過整修與擴建。」

大壺節便覽

這是一場印度教祭典，朝聖者齊集恆河、亞穆納河與傳說中的薩拉斯瓦蒂河匯流之地沐浴

本屆七周祭期內預計將有1.2億人次到訪，遠超去年穆斯林到沙特阿拉伯聖城麥加（Macca）朝聖（Hajj）的240萬人次

大壺節每次祭典地點與具體日期完全視乎星宿走向，具體依據太陽、月亮與木星的方位

安拉阿巴德只是四個指定地點之一，還有烏賈恩（Ujjain）、赫爾德瓦爾（Haridwar）和納西克（Nashik）

2013年在安拉阿巴德舉行的大壺節大禮同時是摩訶壺節（Maha Kumbh Mela），每144年——12大壺之後——舉行一次，吸引近1億人參與

政府自1946年起專門在大壺節祭場上設立「認領營地」，讓走失的家庭與親朋得以團聚

圖片版權 Ankit Srinivas Image caption 印度教徒相信在祭典場地的河水中沐浴能洗掉罪孽。

安拉阿巴德主車站在2013年大壺節期間曾發生踩踏事故，造成40人死亡。馬拉維亞帶領BBC記者參觀經整修的車站，可見一座新建的站台，還有連接各站台，更寬敞的新人行橋。車站還以不同顏色標示候車區，進出車站人潮也將受嚴格管制。

馬拉維亞還表示，鐵路公司將從外地調派5000職員支援安拉阿巴德各站，以防踩踏事件重演。

怎樣維持秩序？

印度當局共派遣3萬名警察與武警負責大壺節的交通督導與保安工作。

圖片版權 Ankit Srinivas

北方邦大壺節專設警隊副總警長卡文德拉·普拉塔普·辛格（Kavindra Pratap Singh）稱，當局在哪裏設置警崗、哪裏架設路障等方面已作出周詳部署。首要目標是確保不會發生踩踏或任何災難。

一名政府發言人更稱，本屆大壺節將首次使用人工智能維持秩序，其中包括利用1000個監控攝像頭來監測、評估人潮，以疏導過於擁擠的區塊。

朝聖者吃飯怎麼辦？

大多數朝聖者逗留時間不長，都會「自帶乾糧」，但那些留在祭場達一個月的宗教團體或個別朝聖者還是需要當局補給糧水。

圖片版權 Ankit Srinivas Image caption 大壺節籌辦當局還須負責上千萬人的吃飯需要。

祭場上共設立五座糧倉和160間「公平價格」商店，分發大米、麵粉、糖和煮食用煤油。來自民生用品供應部門的一位官員說，宗教團體可免費獲取物資，其他朝聖者則可以補貼價格購買。

約15萬合資格朝聖者獲發一個月分量的配給卡，以便廉價購買定量補給品，這包括2公斤大米、3公斤麵粉、7.5公斤糖和4公升煤油。

總體來說，當局已向祭場調集5384公噸大米、7834公噸麵粉、3174公噸糖和76.7萬公升煤油。此外，祭場內設有160個取水點，免費供應潔淨飲用水。

在祭場生病了怎麼辦？

自去年12月1日起，一家有100張病牀的中央醫院和10家小型醫院已在祭場上運轉起來。負責祭場衛生事宜的阿肖克·貢加·帕利瓦爾醫生（Dr Ashok Kumar Paliwal）說：「我們的門診部每天治理3000病人，到1月15日訪客增加之際，我們預期日均病人數目將增加至1萬人。」

圖片版權 Getty Images Image caption 安拉阿巴德自19世紀以來多次承辦大壺節祭典。

帕利瓦爾醫生領導193名醫生和1500多名醫療專業人員照顧眾多朝聖者，甚至有80名阿育吠陀（Ayurveda）駐場，提供傳統印度醫學療程。

祭場醫院能施行手術，也配備X光、超聲波和實驗室等檢測設備，當局還專門調集了86輛救護車、兩艘救護船和一架救護直升機。

大小生理需求又怎麼辦？

帕利瓦爾醫生的團隊還要管祭場上的環境衛生服務。這裏布置了12.2萬座臨時公廁、2萬個垃圾筒，還有2.2萬名環衛工人值班。

帕利瓦爾醫生稱，所有廁所都配備定位裝置，協助他們處理任何問題。

然而，像廁所沒有水衝廁、惡臭難當等投訴已經開始湧現。帕利瓦爾醫生承諾，他們會在大壺節開始前解決這些問題。

帕利瓦爾醫生說：「這是充滿雄心壯志的計劃，我們在這裏做的事情跟建立一個國家沒什分別。大家日以繼夜的工作，鋪設管線、接駁供水、擺設廁所。」

「我們將如期達成目標。」

圖片版權 Ankit Srinivas Image caption 衛生管理是大壺節現場的一大難題。

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