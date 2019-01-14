圖片版權 Getty Images Image caption 英國人將大多數住在歐洲的知更鳥評為國鳥。在中國，知更鳥非常罕見的。2019年這次是第三次在北京發現的知更鳥。它幾周後還將返回故鄉。

英國議會正就脫歐爭執激烈之際，一隻歐洲知更鳥驚現北京，被笑話為逃到北京避難，讓中國的自然愛好者圍觀。

知更鳥（英文名叫Robin）是英國的國鳥，馴良而不怕人，常會飛到農夫或園丁身邊找蟲吃。

英國人愛知更鳥，知更鳥不論雄雌都會唱歌。2015年，英國媒體讓公眾評選國鳥，知更鳥高票當選。

英國還有個古老的傳說稱，知更鳥的羽毛本來是咖啡色，當耶穌被釘十字架時，它飛往耶穌耳邊唱歌，紓緩耶穌的痛楚，耶穌身上的血染到知更鳥身上，自此它胸脯羽毛的顏色便染上紅色。因此，它也被稱為紅襟鳥。

2019年1月中旬，正當英國議會就是否批准英國政府脫歐協議草案爭執激烈之際，一隻野生歐洲知更鳥突然出現在北京。

「我要飛躍」

在中國，知更鳥是非常罕見的。2019年這次是第三次在北京發現的知更鳥，出現在北京動物園地區。

圖片版權 Terry Townshend Image caption 數百名觀鳥愛好者和鳥類攝影師趕到北京動物園，等待知更鳥出現。

發現知更鳥的消息傳開後，數百名觀鳥攝影師和愛好者湧向北京動物園，希望能一睹這只鳥的麗容。

鳥類愛好者說，一般很多知更鳥冬天遷徙到非洲越冬，而飛到北京的也許是一隻迷途鳥。跨越英中兩地需飛行萬里，這只知更鳥如何拿出了鯤鵬展翅本領？

很快，觀鳥者就拿它開玩笑。微信上的一個笑話說，這是因為英國脫歐造成政治混亂局面，知更鳥逃到北京避難。

英國脫歐？脫還是不脫？議會批准還是不批准？不知知更鳥知不知道，這是英國朝野都面臨的巨大抉擇。

英國脫歐到底脫不脫？或者無協議脫歐怎麼樣？

2016年6月底英國全民公決決定退出歐盟，對外震動寰球，對內在英國政壇引發連綿不斷的地震。

兩年半過去了，英國政府都換了兩屆（卡梅倫政府下台，梅政府上台；梅首相宣佈大選，執政的保守黨丟失議會絶對多數，重新組閣），但朝野各方至今未就如何脫歐甚至是否脫歐達成一致。英國首相特蕾莎·梅的政府幾經波折，政壇驚濤駭浪未平。

現在，梅政府與歐盟千辛萬苦談判達成的英國脫歐協議草案受到左中右八面埋伏、上下開火，2019年1月15日這次投票恐將難以通過英國議會批准。

議員們反對梅政府草案的理由和立場相距十萬八千里，一批議員認為草案脫歐不堅決，不能讓英國真正實現脫歐；一批議員認為脫歐是錯誤的，大多數民眾認為應該不脫歐，所以需要再來一次全面公決。

幾乎前所未有的是，上述意見分歧並非以朝野之分劃界。而在野的工黨領袖科爾賓一再稱要相機對梅政府提出不信任案，重新舉行大選。

這就讓英國政壇變成了政治炮火連天、彈痕遍地的戰場。傳統政治黃曆家譜失效，很多觀察者們難以分清誰是哪一派，誰可能要幹什麼。

難得再次

梅首相在1月15日的投票前就說，如果議會不通過她的草案，更有可能的是英國不脫歐了，而不是無協議脫歐。

如果英國議會否決特蕾莎‧梅的議案，外界預計她會在次日到訪歐盟總部尋求對方作讓步，然後她可以在3個工作天內提出替代方案，讓議會重新表決。

議會的議員是代表各自選區民眾的意志的。英國民眾對是否脫歐、如何脫歐、英國未來和歐盟應該有什麼關係的態度其實很明確：到底什麼方案最能符合與代表其利益。

假使說硬脫歐符合民眾利益的話，民眾就會選擇硬脫歐。不過，專家們都已經警告這將是很不利的。

圖片版權 Terry Townshend Image caption 有攝影師終於拍到了這只知更鳥。

在北京的觀鳥專家們說，知更鳥會在冬季結束後，返回在英國的家。所以，飛到北京的知更鳥幾周後會離開中國。

不論是對英國還是英吉利海峽對岸的歐盟來說，英國脫歐似乎都沒有贏家。最終的結局如何，是天地翻覆？還是如同老歌中描述的那樣：

輕飄飄的舊時光就這麼溜走

轉頭回去看看時已匆匆數年

或許明日太陽西下倦鳥已歸時

你將已經踏上舊時的歸途……