英國脫歐：梅政府與議會投票的巔峰時刻

圖片版權 AFP Image caption 雖然梅首相呼籲議員們支持她的英國脫歐協議草案，但目前的草案預計難以獲得議會批准。

英國脫歐又到了全球關注的一個巔峰時刻：英國議會下議院議員們將投票表決是否支持特蕾莎·梅政府與歐盟達成的脫歐協議草案。接下來會發生什麼？

英國2016年6月底英國全民公投決定退出歐盟，對外震動寰球，對內在英國政壇引發連綿不斷的餘震。這次會有多大影響？全英國和世界都在關注。

經過英國議會長達5天的激烈辯論，一次所謂的「有意義的投票」將在英國當地時間1月15日傍晚於英國議會下議院舉行。

梅首相呼籲議員們投票支持她的脫歐草案，否則的話，按她的話說，會出現"讓英國人民失望"的風險。

但政治觀察家們說，由於她自己本黨的許多議員都預計將加入反對派投票反對這一協議，外界普遍預計議會不會通過該協議草案。

當天，英國議會總檢察長傑弗裏·考克斯將在格林尼治標凖時間大約中午12:50開始最後一天的辯論，梅首相將在傍晚格林尼治標凖時間18:30 左右的演講中結束辯論。

投票將於格林尼治標凖時間19:00 左右開始，首先是由議會後座議員（通常不是英國內閣成員的議員）提出修正案，而這些修正很可能會重塑協議草案，然後是全體議員對英國脫歐協議草案本身進行投票。

這次投票原本計劃於2018年年底舉行，但因為英國朝野內部反對和分歧激烈，被推遲到2019年1月15日。

如果議會後排議員們提出的修正案全部獲得通過，納入協議草案，而協議草案又能滿足所有各黨派和各方贊成，草案才能獲得議會下院批准通過。

如果議會拒絶批准通過協議草案，梅政府將面臨嚴峻政治局面。她將有3天時間提出新的草案。