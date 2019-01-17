圖片版權 Getty Images Image caption 電影《蒙上你的眼》掀起模仿熱潮，影迷紛紛進行「蒙眼挑戰」

懸疑驚悚片《蒙上你的眼》（Bird Box），詭異離奇的故事深植人心，導致影迷們看完電影后紛紛發起「蒙眼挑戰」，嘗試劇中人的體驗。

美國猶他州一名17歲的青少女在開車時進行「蒙眼挑戰」，用帽子遮住眼睛，結果把車子開到對向車道，迎面撞上了另一輛車。

猶他州雷頓（Layton）的當地警察警告，「不要蒙眼開車，這句警告語聽起來如此荒謬，但卻又確實需要。」

警方在推特上說，「開車時嘗試蒙眼挑戰，結果可想而知，幸好沒人受傷。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @laytonpolice Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 2019年1月11日

17歲的駕駛人還有她車上的16歲的乘客，以及另一輛車上的乘客都無大礙，但這名17歲的少女將被控以莽撞駕駛的罪名。

YouTube禁令

對於「蒙眼挑戰」熱潮，YouTube視頻分享網站也發出最新禁令，禁止在YouTube網站上發表危險惡搞影片。

根據YouTube的最新規定，任何有可能會導致危險或嚴重身體傷害的惡作劇影片都不准上傳到該網站上。

這也包括了那些嚇人的惡搞影片，例如以詭計戲弄別人，讓別人信以為真有危險，但其實只是惡作劇而已的影片。

但是有專家認為，視頻分享網站如何執行這條禁令，以及禁令的執行成效還是值得懷疑。

圖片版權 Saeed Adyani/Netflix Image caption 珊卓·布拉克在懸疑驚悚片《蒙上你的眼》劇中蒙著眼睛

「蒙眼挑戰」

由珊卓·布拉克領銜主演的懸疑驚悚片《蒙上你的眼》聖誕節前在網飛（Netflix）視頻上推出，隨即掀起模仿熱潮。

網飛宣稱，該片在上映一周內全球達到4500萬觀看次數，突破了網飛此前的影片觀看次數紀錄。

但蒙眼模仿熱潮卻引來各種意想不到的副作用，網飛公司此前已經對影迷發出警告，不要盲目地嘗試「蒙眼挑戰」。

「沒想到我竟然要說這些話：千萬不要因為蒙眼挑戰而傷害自己。我們不知道這是怎麼開始的，但是2019年我們只希望沒有人因此而進醫院。」