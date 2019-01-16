英國利物浦大學被指種族主義向中國學生道歉

圖片版權 Getty Images Image caption 目前在英國留學的45萬海外學生中，中港台留學生佔近10萬人，多年來穩居人數第一。

英國利物浦大學給國際留學生禁止考試作弊的通知特意用中文標出「舞弊」兩字，被批種族主義後，校長親自道歉。

利物浦大學的女校長簡尼特·比爾（Dame Janet Beer）還特地通過該校在中國的官方微博發佈了中英文的道歉信，強調該校尊重文化多樣性，並承諾今後要注意工作流程，確保此類事件不再發生。

事情的緣由來自於1月份英國學校考試季來臨前，英國利物浦大學下屬學生服務中心的福利諮詢與指導部門發佈了一份網上通知，警告學生考試不得作弊。

在通知之後還畫蛇添足地增加了引發爭議的下面一段話：

「我們發現我校的中國學生通常不熟悉英文中的『作弊』一詞，因此我們就此提供其中文翻譯：舞弊」。

這段英文的「舞弊」二字被用中文標出。

這個通知立即在中國學生和反對種族歧視的學生中激起強烈的批評。

請願上訪

有人在公眾請願網站change.com上發起請願活動，要求利物浦大學就此事公開道歉。

請願書指責大學有關部門發佈上述通知是不負責任、傲慢且帶有歧視性的行為，傷害所有國際學生，尤其是那些來自中國文化背景的學生。

上千人在網上支持這一請願。

事件也引發英國當地媒體關注，《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO），英國學生事務的媒體（TheTab）等等關注，它們採訪了利物浦大學留學的一些中國學生，均表示學校這份通知將中國學生單列並使用中文標注不妥。

此事在社交媒體上也引起聲討。

利物浦大學與中國

學校高層得知此事後，立即承認有關部門做法不妥，校長通過利物浦大學官方社交媒體推特發佈電子郵件，向包括中國學生在內的所有國際留學生親自做出道歉，表示校方承擔這一錯誤的全部責任。

該校和中國交往合作關係密切。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國官方數據顯示，2016-17年，英國高校學生近20% 都來自海外。

利物浦大學在最受中國留學生歡迎的十大英國大學中名列榜首。該大學目前有2.2萬名學生，包括7000名在校國際留學生，2016年大約有3200名中國學生。

經中國教育部批准，2006年，西安交通大學與利物浦大學合作，在江蘇蘇州成立了西交利物浦（國際）大學。

目前，中國在英國的留學生人數約9.5萬人，是所有國家在英國的留學生中最大群體。