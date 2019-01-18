吉爾吉斯爆反華示威 一帶一路再添麻煩

圖片版權 AFP Image caption 法新社報道，當地警方在示威期間拘捕21人。

中亞國家吉爾吉斯（又譯：吉爾吉斯斯坦）再次爆發反華示威。數百名示威者在首都比什凱克（Bishkek）遊行，抗議中國近年在當地不斷增加的影響力，人數是近月最多。

數百名示威者在周三（1月17日）的遊行提出多個要求，其中包括要求當局驅逐來自中國的非法入境者，減少吉爾吉斯對中國的負債比率，禁止當地人與中國人通婚，又要求當局徹查去年當地一家由中國公司負責維修的發電廠倒塌事故。

示威者在當局批准的遊行時間過後仍然未散去，他們更慢慢向總統辦公室和國會所在建築物進發，與在場警員爆發衝突。當局沒有透露有多少人被捕，法新社報道說警方拘捕了21人。

吉爾吉斯近月發生多場針對中國的示威。吉爾吉斯總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）曾警告要懲罰遊行組織者，指他們的舉動「損害國家與中國的關係」。

吉爾吉斯上海合作組織八大成員之一，也是中國主導的「一帶一路」計劃的簽字國。

圖片版權 Reuters Image caption 據記者現場所見，共數百人參加周三的示威。

與中國公司的「腐敗協議」

百多名示威者上月在中國駐吉爾吉斯的大使館外示威，要求中國釋放所有在新疆「再教育營」被扣的吉爾吉斯公民。

數十名示威者1月7 日又在當地官方電視和電台大樓外示威，要求當局收緊給予中國人吉爾吉斯公民權的政策。

吉爾吉斯國內對誰挑起這些示威仍然有許多說法。BBC國際媒體觀察部的分析指出，一個聲稱由來自東突厥斯坦維族回教徒組成的組織在社交網站發佈視頻，呼籲「把中國人從吉爾吉斯趕出去」，指大量中國人流入是為了把吉爾吉斯變成「中國的殖民地」。

另一個自稱為「真相」的組織也在社交網站發佈文章，指責前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）任內與中國公司簽署許多「腐敗的協議」，阿坦巴耶夫為了讓示威者遷怒於中國，發動這次示威。

吉爾吉斯媒體引述俄羅斯牽頭的獨聯體反恐中心（Commonwealth of Independent State Anti-terrorist Centre）的前主任伊曼庫洛夫（Marat Imankulov）分析，吉爾吉斯公眾對阿坦巴耶夫與中國公司簽訂的協議日漸不滿，但他沒有說明是哪些中國公司。

路透社報道，吉爾吉斯國內對華不滿情緒自去年發電廠倒塌事故後開始升溫。總部設於中國新疆的特變電工當年獲得價值四億美元合約，翻新比什凱克的發電廠，但工程完成數個月後發電廠就倒塌，令比什凱克停電五天。吉爾吉斯當局事後檢控數名當地官員，但至今仍沒有向特變電工索賠，引起當地人的不滿。

圖片版權 CNS Image caption 熱恩別科夫去年訪華期間與習近平簽署文件，將兩國關係提升為"全面戰略伙伴"。

吉爾吉斯總統熱恩別科夫多次為中國在當地的投資辯護。他針對1月7日的示威回應說，當地人應該對來自中國的援助和合作機會「心存感激」。

中國官方媒體的介紹形容吉爾吉斯是最早支持和參與「一帶一路」計劃的國家之一。熱恩別科夫去年6月訪華期間與中國國家主席習近平見面，雙方同意加強兩國人文交流和經貿投資等多方面合作。

但吉爾吉斯不斷向中國投資銀行舉債也引起憂慮。日本經濟新聞（Nikkei Asian Review）的數字顯示，截止去年3月吉爾吉斯共有約40億美元外債，其中41.3%為向中國國營進出口銀行的貸款。