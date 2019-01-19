圖片版權 AFP Image caption 第二次特金會可能會在越南舉行，但白宮尚未公布凖確地點或時間。

美國白宮公布，總統特朗普會在二月末與朝鮮領袖金正恩再次會面，美方尚未公布兩人會面的地點，但評論認為地點會在越南。

正在訪美的朝鮮勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲獲特朗普接見，並向對方遞交金正恩的一封親筆信。外界目前不清楚信件內容，但BBC駐美國國務院的特派員芭芭拉·普萊特—厄舍爾（Barbara Plett-Usher）分析，信件是為凖備兩個元首二月末的會面。

特朗普和金正恩去年在新加坡碰面後，外界普遍認為朝鮮半島無核化過程仍然緩慢，但厄舍爾認為，金英哲訪美是雙方近月在推進這方面工作最大的一步。

金正恩早前到訪北京與中國國家主席習近平會面，專家認為這顯示中國支持第二次的「特金會」。

實際成果

外界普遍視金正恩與特朗普去年6月的會面為美朝關係一大突破，但兩人簽訂的簽議被批評內容空泛。

日本京都大學公共外交教授斯諾（Nancy Snow）接受BBC訪問時指，如果這次會面成事，外界會希望雙方會達成一些實際成果。「我不是指金正恩會承諾完全放棄核計劃、或美國完全撒銷制裁。」

「如果雙方能達成共識循序漸進推動無核化進程，那已經很好。」

韓國釜山國立大學羅伯特•凱利教授（Robert Kelly）指，傳統上朝鮮當局十分重視領袖與美國總統的單獨會面，因為朝鮮政府可以藉此向朝鮮人民作政治宣傳。

凱利對BBC指出，特朗普在去年的會面沒有把握好機會，既藉與金正恩會面向對方施壓取得讓步。「這次，美國政府內部的國家安全官員肯定會要求特朗普說：如果你繼續要與金正恩會面，你必須迫令他給你一點好處。」

你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤。

兩廂情願的第二次特金會

BBC中文駐美記者 馮兆音

近來，總統特朗普在美國國內的煩心事不少，因邊境牆撥款問題與國會僵持、史上最長的政府停擺、通俄門調查持續推進……他亟需通過一場外交勝利轉移輿論的焦點。特朗普將眼光投向朝鮮半島，在白宮橢圓辦公室與朝鮮特使長談一個半小時，迅速敲定第二次特金會。再度會晤的時間定在2月底，比此前外界猜測的3、4月要早。特朗普與並非首腦級別的特使金英哲會面時間之長，此次會面與下次特金會排期之近，實屬不尋常。

華府智庫戰略與國際事務中心的朝鮮問題高級研究員特裏（Sue Mi Terry）認為，特朗普和金正恩都期盼有第二次會面，特朗普希望把改善美朝關係打造為他的主要政績，金正恩則期待趁著特朗普在位期間，為平壤爭取更多好處，包括正式結束1950年到1953年的朝鮮戰爭，以和平協議取代現行的停戰協定，以及美國向朝鮮持續提供安全保障、人道援助等。特裏表示，作為交換，美國會要求朝鮮提交核設施清單。

金正恩訪華與習近平會見數日後，朝鮮特使金英哲取道華府，與美國政府高層會面，遞交金正恩的親筆信。兩次特金會前的籌備如出一轍，顯示美中朝皆有意願複製前例，推進半島無核化。金英哲在華府的行程兩天一夜，而上一次朝鮮高官造訪華府，還得追溯到2000年，時任朝鮮國防第一副委員長趙明祿以金正日特使身份到訪時。朝鮮特使時隔19年再次訪問華府，顯示兩國關係自特金會後破冰，但冰凍三日並非一日之寒，要美朝關係離徹底解凍仍路漫漫。

去年六月首次特金會中，特朗普與金正恩達成朝鮮半島無核化的模糊籠統共識，卻並未得出具體無核化時間表和行動方案。兩國對半島無核「各自表述」，平壤認為這意味著美國不再以武力威脅朝鮮，華府則寄望朝鮮放棄發展核武器。特金會過去已七個月，美朝無核化談判無取得新突破，陷入停滯，直到金英哲此次到訪。

去年11月，美國副總統彭斯曾表態，美國不會要求朝鮮在兩國首腦第二次會晤前提交核清單，但雙方必須在第二次會晤中確定識別、核查、拆解核設施及武器的可驗證方案。

第一次特金會「雷聲大，雨點小」，象徵意義大過於實際意義。在第二次特金會中，華盛頓會施壓平壤以行動證明無核化的承諾，抑或特朗普會急於打造外交政績，放棄要求核清單，讓利平壤？答案將在2月底的特金會中揭曉。

圖片版權 AFP Image caption 文在寅盛讚去年的「金特會」是「化解冷戰的世界性事件」。

朝鮮半島無核化目前情況如何？

美國和朝鮮的談判目前正處於膠著狀態。朝鮮在去年的新加坡峰會後，仍未提供當地核設施的詳細資料，美國同時也維持對朝鮮的制裁措施。

但金正恩同時正著力改善與韓國的關係，他與韓國總統文在寅先後互訪，兩國也同意拆毀多個位於非軍事區內的哨站。

朝鮮與中國的關係也日漸改善，金正恩一年內四次訪華與習近平見面，早前更邀請習近平訪問朝鮮。

朝鮮已經多個月沒有試射導彈，去年11月朝鮮宣佈測試了一種「新型高科技武器」，當地官方媒體沒有提供詳情。朝鮮也被揭發仍然在國內，設有一個十分龐大的導彈網絡。

但美朝兩國並沒有在新加坡峰會達成任何有關停止導彈發展計劃的協議，也沒有要求朝鮮關閉任何導彈基地，因此這個發現不能算是朝鮮違反協議。