美國總統特朗普（Donald Trump）曾聲稱，應對南部邊境的「人道主義與安全危機」需要花費57億美元修建邊界牆，但與民主黨就這筆資金的嚴重分歧導致政府關停一個多月。

美國民主黨表示，修建邊境牆是在浪費納稅人的錢，指責特朗普政府在製造「人為危機」。

下面七張圖可以告訴你，邊境牆現在的進展如何，以及美國與墨西哥邊境一帶是怎樣的狀況。

1. 邊境牆建設進展甚微

在特朗普就任總統之前，美國南部邊界隔離長達1000多公里，其中500多公里為行人圍欄，其餘部分為汽車圍欄。

在2016年美國大選前夕，特朗普曾作出承諾，要建一堵覆蓋邊境全線約3200多公里長的牆。

之後他又表示，這道牆只會覆蓋一半邊境，因為該區域內的高山與河流等自然屏障佔據了剩餘長度。

特朗普入主白宮後，雖然之前已有的部分邊境隔擋得到更換，但還沒有任何擴大邊境牆的新建工程破土動工。

特朗普上台後，美國國會至今已批准17億美元的資金，用於建造及更換約200公里長的邊境牆。

目前已經完成或開始的圍牆工程超過60公里，2019年預計還將有約100公里的牆體得到更換，這些新建部分相當於已有牆體的約15%。

對已有牆體的擴建算作是新障礙物。首個新的邊境隔離工程將於今年2月在得克薩斯州格蘭德谷（Rio Grande Valley）開工。這次工程共包括兩部分，一部分長約10公里，另一部分長約12公里。

儘管特朗普對邊境牆十分堅持，但本月皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項調查結果顯示，大部分（58%）美國人反對大幅擴建已有牆體，另有40%的人表示支持。

2. 沒人真正知道要花多少錢

從美國官方到民間，關於一道混凝土牆的花費，各界預測不一，數額從120億美元到700億美元之間不等。

特朗普原本表示，覆蓋邊境一半的牆需要花費80億至120億美元不等，這種說法引起極大爭議。

原本1000多公里的圍欄是在喬治·W·布什（George W Bush）時代修建的，造價約70億美元，且不太符合特朗普所承諾的「高大、強大且美麗」之牆的形像。

但在已經獲得17億美元新建及更換牆體後，特朗普現在要求再獲得57億美元的資金。

美國國土安全部（DHS）此前預計，覆蓋邊境一半的牆可能花費約2500萬美元，但現在又表示該部門仍在尋找確定預算的方法。

美國海關及邊境保護局（CBP）稱，要想修建新牆或更換已有牆體，平均每英里（1英里約等於1.6公里）將花費約650萬美元。

3. 特朗普曾希望使用混凝土，但現在又說用鋼鐵

關於用什麼材料建這堵牆，特朗普的說法也發生了改變。

在競選總統期間，他一直呼籲在美國及墨西哥之間修建一座「高大、漂亮的牆」，並且說要用混凝土建這座牆。

但當選總統後，他又表示要建鋼鐵牆，以便邊防人員可以看到牆外的狀況。

2017年10月，特朗普政府公布了八個30英尺（約9米）高的樣板牆，所用材料包括混凝土及金屬。

每種樣板牆設計、建造公司及造價：

1. 傾斜狀設計使攀爬更難。Fisher Sand and Gravel, $365,000

2. 波紋狀板條配合頂端管道設計。WG Yates & Sons, $458,103

3. 混凝土板條配合頂端管道設計。WG Yates & Sons, $453,548

4. 底部混凝土配合頂端藍色金屬格柵設計。ELTA North America, $406,319

5. 混凝土配合寬底座。Caddell Construction Co, $344,000

6. 金屬桿及頂部混凝土塊。Caddell Construction Co, $320,000

7. 金屬格柵、混凝土板上配有釘子。Texas Sterling Construction Co, $470,000

8. 金屬板配合頂部管道設計，防止搭建梯子及繩索。KWR Construction, $486,411

去年12月後，特朗普又說他根本不想建一座混凝土牆，而希望是「設計有藝術感的鋼板條」。

在此次政府關停前，特朗普在推特上發佈了一張「鋼板條障礙物」的樣圖，表示這種設計「效率十分高，同時也漂亮」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月21日

美國海關及邊境保護局官員表示，特朗普政府的八個樣板牆中，沒有一個達到該機構在2017年的實用測試要求。但他們補充道，這些樣板牆也為未來選擇設計元素提供了「寶貴數據」。

4. 南部邊境非法入境逮捕情況正在減少

1月初，特朗普在一次全國講話中稱，修建邊境牆是應對「南部邊境日益增長的人道主義與安全危機」的需求，涉及到「成千上萬的非法移民」。

在與眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）對話時，特朗普還表示大批人口正「湧入」美國。

然而有數據顯示，自2000年以來，非法越境進入美國的情況一直在減少。

2000年共有160萬人非法越境前往美國，而去年，這個數字已經下降到不到40萬。

2017年是特朗普上任的第一年，當年這一數字為1971年以來最低水平。

而來自南部邊境地區的所有議員均反對修建邊境前，聲稱這對安全形勢並無幫助。

「我認為對於邊境安全來說，建一座從大西洋到太平洋的混凝土牆是最昂貴又低效的方法，」共和黨議員威爾·赫德（Will Hurd）這麼說。赫德代表的得克薩斯州是擁有美國南部邊界距離最長的州。

5. 但2017至2018年間逮捕與庇護申請人數的確再次上升

2017-2018年間，美國與墨西哥邊境地帶當局逮捕人數增長了約10萬人，庇護申請人數增長約1萬6千人，上升了43%。

這其中有越來越多的人是舉家逃離中美洲，並在邊境處向美國當局自首。許多人向官員表示，他們害怕回到自己的祖國。

有些人認為，美國之所以決定削減難民計劃名額，就是因為這種現象越來越多。

要想向美國提交難民申請，外國人必須在前往美國前獲得許可，但那些抵達美國邊境的人可以「防衛性」提出庇護申請，防止自己被送回「可以想像到的恐懼」中。

這些申請隨後會轉到美國公民及移民服務局（Asylum Officers of the US Citizenship and Immigration Services）負責庇護申請的官員手中。

儘管特朗普有自己的說法，但新的邊境屏障不太可能會阻止這些移民合法遞交自己的庇護申請。

6. 大部分非法移民為「簽證過期的滯留者」，而非穿越邊境的人

儘管特朗普將非法移民歸咎於南部邊境，但其實大多數非法移民是簽證過期者。

根據美國國土安全部數據，去年有近40萬名因非法穿越南部邊境被捕，而有超過70萬人在合法進入美國後逾期滯留。

數據顯示，逾期未歸者中最多來自加拿大，排在之後的是墨西哥人及巴西人。

儘管在2018年5月，逾期滯留者人數整體下降到42萬人左右，但還是多於在美國-墨西哥邊境逮捕的非法越境人數。

7. 這座牆不太可能會阻止毒品進入美國

特朗普聲稱，90%的海洛因由南方邊境進入美國，建牆將有助於打擊毒品。

美國緝毒署（Drug Enforcement Agency）數據顯示，2017年全美繳獲的海洛因共計7979公斤，其中39%在美墨邊境繳獲。

絶大多數邊境繳獲的毒品出現在聖迭戈（San Diego）走廊處，2017年約有1073公斤，比前一年增長59%。

儘管美國大部分海洛因確實來自墨西哥，但美國緝毒署稱，其主要通過合法口岸走私進入美國，走私販將毒品藏在私人汽車或運貨車中，與其他商品混在一起。

只有一小部分海洛因是在已有或計劃修建邊境隔離處繳獲的。

事實上，在海洛因緝獲量最多的邊境巡邏地區，分界屏障早已存在。

設計：Sandra Rodriguez Chillida。