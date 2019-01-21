月亮代表誰的心？ 超級血狼月的轟動效應
- 2019年 1月 21日
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周日（20日）晚間，多年不遇的「超級血狼月」出現在天空，引發世界各地的天象愛好者和普通攝影愛好者的追捧。
超級血狼月，集超級明月、血月和狼月於一身，看上去呈紅色，更加明亮，也更接近地球。
這一天文奇觀首先出現在南美和北美地區，接著在西歐地區上空。英國部分地區也能看見。
下一次的月全食預計將要等兩年多後才會出現，日期大約在2021年5月26日。
- 「超級月亮」是指滿月發生距離地球最近處，月亮看起來會比平時大14%，亮30%。
- 「血月」是指月全食時，會有一些太陽光繞過地球邊緣，經地球大氣層過濾後，紫、藍、綠、黃光都被吸收掉了，因而在月球上投射出一種奇異的紅光。
- 「狼月」，指1月的滿月。因為此時狼群常在部落村莊外嚎叫，故而被稱為「狼月」。
月全食是當月亮、地球、太陽完全在一條直線上的時候，地球在中間，整個月亮全部進入地球的影子裏，月亮表面變成暗紅色。
英國廣播公司BBC收到很多人寄來的月亮照片，在此與大家共享。
所有照片都受版權限制。