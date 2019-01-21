月亮代表誰的心？ 超級血狼月的轟動效應

圖片版權 Reuters Image caption 美國加州聖地亞哥的超級血狼月：超級月亮、血月和狼月綜合體。月亮比平時大，而且更明亮，呈紅色。

周日（20日）晚間，多年不遇的「超級血狼月」出現在天空，引發世界各地的天象愛好者和普通攝影愛好者的追捧。

超級血狼月，集超級明月、血月和狼月於一身，看上去呈紅色，更加明亮，也更接近地球。

這一天文奇觀首先出現在南美和北美地區，接著在西歐地區上空。英國部分地區也能看見。

下一次的月全食預計將要等兩年多後才會出現，日期大約在2021年5月26日。

「超級月亮」是指滿月發生距離地球最近處，月亮看起來會比平時大14%，亮30%。

「血月」是指月全食時，會有一些太陽光繞過地球邊緣，經地球大氣層過濾後，紫、藍、綠、黃光都被吸收掉了，因而在月球上投射出一種奇異的紅光。

「狼月」，指1月的滿月。因為此時狼群常在部落村莊外嚎叫，故而被稱為「狼月」。

圖片版權 Reuters Image caption 西班牙馬德里上空的月全食。

圖片版權 Reuters Image caption 觀察月全食的最好時間是格林尼治標凖時間早上5:12分。

月全食是當月亮、地球、太陽完全在一條直線上的時候，地球在中間，整個月亮全部進入地球的影子裏，月亮表面變成暗紅色。

圖片版權 AFP Image caption 在巴拿馬城看到的超級血狼月的全過程。

Image caption 月全食也能在英國布萊頓地區看到，不過很快就被烏雲遮住。

圖片版權 Reuters Image caption 比利時布魯塞爾的月全食，在雕塑的襯托下更加奇特。

圖片版權 EPA Image caption 德國紐倫堡聖伊麗莎白大教堂頂端的月亮。

英國廣播公司BBC收到很多人寄來的月亮照片，在此與大家共享。

圖片版權 Tom Starr Image caption 住在英國東南肯特郡的湯姆·斯達爾（Tom Starr）從牀上爬起來穿著睡衣用500mm 鏡頭拍攝的超級血狼月。

圖片版權 Andrew Whittaker Image caption 英國約克郡南部教堂上方的這輪紅紅的月亮。

圖片版權 Joe Sheridan Image caption 喬·謝禮登（Joe Sheridan）3年前年滿60歲時拿下了攝影學位，凖備用這幅在英格蘭東北地區拍攝的超級血狼月照片參加攝影比賽。

圖片版權 Peter Alden Image caption 彼得·阿爾頓（Peter Alden）在英格蘭東薩塞克斯家中花園裏通過樹枝拍攝的超級血狼月。

所有照片都受版權限制。