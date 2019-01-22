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加拿大傳媒日前引述加拿大駐美國大使消息指，美國將向加拿大政府提出將中國通訊科技公司華為（Huawei）首席財務官孟晚舟引渡到美國受審，但沒有透露美國會在甚麼時候提出要求。

中國外交部發言人華春瑩周二（1月22日）回應稱，「我們敦促加方立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法權益。我們也強烈敦促美方立即糾正錯誤，撤銷對孟晚舟的逮捕令，不向加方提出正式引渡要求。」

此外，逾140名前任和現任政客、學者和外交官周一發出聯署信，呼籲中國立即釋放康明凱和斯帕弗。簽署信件的包括兩名美國前駐華大使駱家輝（Gary Locke）和溫斯頓•洛德（Winston Lord）、英國前駐華大使韓魁發（Christopher Hum）、前港督彭定康（Chris Patten）等。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）周一（1月21日）引述麥諾頓（David MacNaughton）指，他早前多次就孟晚舟的案件與美國白宮和國務院高級官員會面，並多次向對方表達加拿大的「憤怒和不滿」，因為美國要對孟晚舟執法，過程卻令多名加拿大人「受到懲罰」。

圖片版權 AFP Image caption 華為副董事長兼首席財務官（CFO）孟晚舟在加拿大被拘捕後獲得假釋。

圖片版權 AFP Image caption 加拿大法院去年就孟晚舟的保釋申請舉行聆訊期間，有人在法院大樓外舉標語聲援她。

根據加拿大法律，美國必須在孟晚舟被捕後60天內向加拿大提出引渡申請，限期將在1月30日屆滿。

加拿大當局去年12月應美國要求，在孟晚舟於溫哥華轉機時將她拘捕，指她所在的公司因涉嫌違反美國對伊朗制裁條例而被調查。中國之後拘留多名在華加拿大人，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），指他們從事「危害中國國家安全活動」，被視為中方對孟晚舟被捕的報復。

圖片版權 International Crisis Group Image caption 康明凱曾為加拿大駐中國大使館工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，金正恩與羅德曼在朝鮮會面時，邁克爾（左）在一旁陪同。

由超過140名現任政客、學者和外交官聯合署名的公開信指，康明凱和斯帕弗一直都致力建立中國與世界其他國家的溝通橋樑，此類交流是全球學術研究和外交工作的基本組成部份，而中國當局扣留康明凱和斯帕弗，向世界傳遞出「這樣的建設性工作在中國不受歡迎」的信息。

法新社引述聯署信其中一名發起人德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）學者韋登費爾德（Jan Weidenfeld）的話稱，信件是要向中國表示，它現在這種處理事情的手法會令其他國家疏離中國。

韋登費爾德說，聯署信尤其是要對中國「任意」處理事情的手法表達憂慮。他對法新社說，外界目前「不知道中國是否跟隨規則行事」，無人可確定自己或同事會不會成為下一個受害者。

圖片版權 AFP Image caption 謝倫伯格案在短時間內完成重審，引起質疑。

加拿大去年12月應美國要求拘捕孟晚舟後，中國先後拘捕多名加拿大人，包括康明凱、斯帕弗和加拿大女子麥基弗（Sarah Mclver）。中國否認這同孟晚舟事件有關。

中方表示麥基弗的工作簽證有問題被拘留，加拿大政府同月證實她已經獲釋回國。

中國大連法院1月14日處理早前被控販毒罪的加拿大人謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）上訴案時，改判他死刑，沒收個人全部財產，中加兩國關係再次升溫。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）公開表示嚴重關切，指責中國的死刑判決「武斷」。但中國外交部發言人華春瑩回應稱：「我不知道加方有關人士講這個話之前，有沒有認真地讀一讀遼寧省大連市中級人民法院就此案發佈的相關信息，有沒有認真地學一學中國的有關法律。」