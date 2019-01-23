東京奧運：日本連鎖店在奧運期間將停售色情刊物
- 2019年 1月 23日
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日本兩大連鎖便利店表示，2019世界杯橄欖球賽及2020東京奧運期間，將停止售賣色情刊物。
在日本有超過兩萬分店的7-11 便利店表示，希望「為顧客塑造一個恰當的購物體驗」。
他們的競爭對手羅森，在日本有超過14,000間分店，該店也同時宣佈類似的消息。
世界杯橄欖球賽及奧運將吸引大量的遊客前往日本。
日本的24小時便利店非常受歡迎，貨品種類繁多，包括熱飲、冷藏食物以及上班族的恤衫。
在一般情況下，色情刊物會與其他貨物被放在便利店的門口附近，更有被放在下層的貨架上。便利店商擔心會帶來負面的印象。
「過去男性光顧7-11時，以購買飲料或速食為主。而貨物的位置也依照購物習慣而設計。」7-11便利店對路透社說。
「可是，在最近幾年，7-11 便利店的角色也有改變，漸漸成為一個適合家庭、小孩及老人購物的地方。」
便利店發言人亦表示，色情刊物只佔總銷售額不到1％，如果停止售賣色情刊物，空位可以由其他貨物補上，估計對營業額的影響非常輕微。
2019世界杯橄欖球賽將會在9月舉行，而東京奧運將於2020年7月舉行。