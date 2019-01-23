圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 在奧運期間，色情刊物將在日本便利店消失。

日本兩大連鎖便利店表示，2019世界杯橄欖球賽及2020東京奧運期間，將停止售賣色情刊物。

在日本有超過兩萬分店的7-11 便利店表示，希望「為顧客塑造一個恰當的購物體驗」。

他們的競爭對手羅森，在日本有超過14,000間分店，該店也同時宣佈類似的消息。

世界杯橄欖球賽及奧運將吸引大量的遊客前往日本。

日本的24小時便利店非常受歡迎，貨品種類繁多，包括熱飲、冷藏食物以及上班族的恤衫。

在一般情況下，色情刊物會與其他貨物被放在便利店的門口附近，更有被放在下層的貨架上。便利店商擔心會帶來負面的印象。

「過去男性光顧7-11時，以購買飲料或速食為主。而貨物的位置也依照購物習慣而設計。」7-11便利店對路透社說。

「可是，在最近幾年，7-11 便利店的角色也有改變，漸漸成為一個適合家庭、小孩及老人購物的地方。」

便利店發言人亦表示，色情刊物只佔總銷售額不到1％，如果停止售賣色情刊物，空位可以由其他貨物補上，估計對營業額的影響非常輕微。

2019世界杯橄欖球賽將會在9月舉行，而東京奧運將於2020年7月舉行。