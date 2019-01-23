埃及電視台主持因訪問同性戀者入獄

圖片版權 LTC TV Image caption 電視台主持穆罕默德·艾-基亞迪曾公開表示他反對同性戀

一名埃及電視台主持，在去年訪問同性戀者而被判入獄做苦工一年。

案件在埃及吉薩的法庭審訊，被告穆罕默德·艾-基亞迪因「鼓吹同性戀」，被罰款3000埃及鎊（約167美元；130英鎊）。

該名同性戀者在節目中的身份被隱藏，向觀眾分享作為性工作者的生活。

在埃及，同性戀沒有明確地被定為非法行為。不過，當局一直打壓同性戀社區，次數更有上升的趨勢。

他們定期以「放蕩」、不道德及褻瀆神明的罪名，拘捕涉嫌進行同性戀行為的人士。

這宗案件的起訴律師薩米爾·薩布裏（Samir Sabry）以將名人告上法庭而聞名，他於2018年8月對·艾-基亞迪提起訴訟。

身為電視台主持的被告穆罕默德·艾-基亞迪曾多次在不同場合表達同性戀觀點。

在節目中，受訪者的畫面經過模糊化處理，他對自己的性取向表示遺憾，並描述了作為性工作者的生活。

在節目播出兩周後，埃及最高媒體機構——媒體監管最高委員會以涉嫌「違反專業行為」將節目下架。

埃及國營報章《金字塔報》（Al-Ahram）報導，起訴律師薩布裏指責主持人以「實踐同性戀」的方式獲得經濟收益。

除了監禁和罰款外，法庭判決艾-基亞迪在服刑後，需要被監視一年。

「如果艾-基亞迪支付1,000埃及鎊的保釋金，可以暫緩判決及上訴。」起訴律師薩布裏說。

圖片版權 Facebook/Rainbow Egypt Image caption 兩年前的彩虹旗事件，令在埃及打擊同性戀的情況加劇

在2017年開羅舉行的一場音樂會中，出現了彩虹旗。由於埃及是一個較保守的國家，主要為穆斯林信徒，所以這是一個非常罕見的畫面。其後，埃及媒體委員會禁止同性戀者在任何媒體出現。

此外，有關部門之前亦針對可疑的同性戀者展開打擊行動，數十人被逮捕，遭到人權組織的譴責。

而當局依據的是1961年的一項賣淫法，將「習慣性放蕩」定為犯罪行為，控告他們懷疑從事同性戀行為的人。

薩布裏律師過去曾多次對比較開放的行為提出訴訟。去年，埃及女演員拉尼婭優素福在頒獎典禮上穿著透明服裝，而被薩布裏律師以「煽動放蕩」罪起訴。

該名女演員其後公開道歉，薩布裏律師則撤銷起訴。而他近年來已提交了數百件類似案件。