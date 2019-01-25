英國脫歐：「極右翼恐怖主義傾向令人關注」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國警方警告右翼組織利用脫歐陰謀製造社會衝突。

英國最資深的反恐官員警告說，圍繞英國退出歐盟的 「狂熱」氣氛可能會被極右極端分子利用。是否歐洲上世紀30年代極右組織在歐洲興起的歷史會重演？

英國倫敦警察助理總監尼爾·巴蘇說，自2017年以來，英國已經挫敗了18起恐怖襲擊陰謀，其中有4起是極右翼分子所為。

他說，「從極右翼演變成極右翼恐怖主義」的傾向令人關注，但警方正在努力確保不允許有關團體生根發展。

巴蘇補充說，如果英國在無協議脫歐的情況下離開歐盟，治安將面臨非常糟糕的局面。

在英國警方舉行一個新的電影廣告發佈會之際，這位倫敦警察局反恐行動負責人做出上述表態。這個廣告旨在鼓勵人們舉報他們認為涉嫌的所有形式的恐怖主義。

這部60秒的電影短片描繪了一系列場景，包括一名男子儲存危險有害材料，以及另一人購買武器。該片3月份之前將在英國各地播出。

巴蘇先生透露，警方目前正在對700個恐怖嫌疑案件開展調查，這一數字高於2017年3月份的約500個嫌疑案件。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國脫離歐盟的大限百日倒計時開始，但各方各派意見仍然分歧巨大。

呼籲保持冷靜，抵制狂熱情緒

巴蘇表示，自2017年以來挫敗的14起襲擊案件涉及極端伊斯蘭主義嫌疑人，他對激進聖戰者可能從國外返回英國感到擔憂。

另一個令人關切的問題是網上極端主義宣傳在大眾中迅速傳播。

巴蘇表示，雖然極右翼活動仍是「相對較小的威脅」，但這也是"我們這個國家必須非常關注的問題——我們不會讓那種極右傾向演變成極右翼恐怖主義, 我們正在努力工作，阻止這種情況"。

在被問及英國退出歐盟的背景時，巴蘇告訴英國廣播公司BBC記者：「我們看到公投後仇恨犯罪案件激增，從那時起這種情況從未真正降溫。」

他表示，人們總是有可能受到目前所處的那種狂熱氣氛影響而變得激進。

他表示，希望人們舉報任何我們認為會導致暴力對抗的事件。他表示，人們需要冷靜下來，明白警方正在非常密切地關注這個問題，一旦警方在哪裏發現有關問題，都會去阻止它發展。

Image caption 英國警方製作了一個新的電影廣告，旨在鼓勵人們舉報他們認為涉嫌的所有形式的恐怖主義。

巴蘇表示，並沒有情報表明英國決定退出歐盟後襲擊事件有所增加。但他補充表示，最讓他擔心的是，有關問題可能不同的社區分裂，使社區相互敵對。

他對英國無協議脫歐的可能性表示擔憂，稱之可能將嚴重影響警方行動。

他也重申了英國倫敦警察總監克雷西達·迪克不久前的言論表示，如果英國和其它歐洲國家今後無法交換有關犯罪嫌疑人和恐怖分子的數據或生物鑒別資料的話，英國和歐盟都會處於很被動的境地。

巴蘇表示，倫敦警察廳正在與歐洲警方和有關機構制定雙方的應急方案。

英國內政大臣薩吉德·賈維德本周表示，他相信，不論英國有沒有退出歐盟的協議，英國都將繼續保持為一個非常安全的國家。

Image caption "脫"也罷，"留"也罷，一個日漸明確的共同看法是，越來越多的英國選民正在對英國政府處理脫歐問題的能力失去信心。

全球化下的歐洲右傾歷史

很多學者們指出，從19世紀末開始，自由放任主義帶來的第一次全球化進程引起了極端的收入不平等問題，進而引發了第一次世界大戰和上世紀30年代的大恐慌，在德國等地催生了民粹主義發展成極端的納粹政權，並最終引起了第二次世界大戰。

他們認為，2016年英國全民公投決定退出歐盟，體現了歐洲在第二次全球化過程中民粹主義興起的普遍現象，原因是很多中下階層對全球化不滿，他們不僅沒有從全球化進程中受益，特別是在2008年全球金融危機後飽受收入或福利減少或失業等問題的困擾。

隨著歐洲經濟遲遲無法復蘇，歐洲多國的右翼政黨上台。很多學者們表示擔憂歐洲可能會有回到第二次世界大戰爆發前歐洲的極右翼崛起時代。

英國二戰前也曾有一段極右翼法西斯組織興起的歷史。英國法西斯黨模仿德國納粹建立了凖軍事化組織，造成嚴重的社會思想和暴力衝突，在二戰爆發後被英國議會宣佈為非法並取締。