圖片版權 EPA Image caption 瓜伊多自行宣佈成為委內瑞拉"臨時總統"，獲包括美國等多個國家承認。

南美國家委內瑞拉連續多日爆發反政府示威，造成最少七人死亡。國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）周三宣佈自己出任委內瑞拉「臨時總統」，隨即獲美國總統特朗普和多個鄰國承認，令當地的混亂政局持續，也為中國在當地的投資蒙上陰影。

瓜伊多在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）一場集會時發表講話，批評總統馬杜羅（Nicolas Maduro）「非法霸佔」權力，承諾會成立臨時政府，讓國家走出近年的經濟困境。

除了美國，阿根廷、哥倫比亞、智利、秘魯等南美國家和加拿大分別都承認瓜伊多的「臨時總統」地位，又這些國家也批評去年舉行的委內瑞拉總統選舉是場「騙局」。

但路透社分析指，瓜伊多的宣言令委內瑞拉陷入「前所未有」的情況，因為儘管他的「政府」獲多國承認，但對國內政府機關並無實質控制權。

圖片版權 EPA Image caption 數萬人連日示威，抗議馬杜羅管治。

最新發展如何？

美國總統特朗普承認瓜伊多為委國「臨時總統」後，馬杜羅隨即宣佈中止委內瑞拉與美國的外交關係，下令美國駐當地外交人員在72小時內離境。馬杜羅同時批評在野黨謀求發動政變。

一些馬杜羅的支持者也發起遊行，但規模比反對馬杜羅的遊行小。

在野黨領袖瓜伊多早前在集會向支持者表示，示威活動將持續到「委內瑞拉解放為止」，他又舉起右手說：「我宣誓，以臨時總統身份正式接管國家行政權力。」

瓜伊多同時呼籲委內瑞拉軍隊不要再聽命於馬杜羅政府。但BBC拉美洲記者皮耶特（Candace Piette）報道說，馬杜羅早前已經不斷努力拉攏軍方，確保對方忠誠，包括讓多名軍方成員出任政府高級官員，也讓軍方控制的公司分得許多收入可觀的鑽探石油合約。

BBC外交事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）分析指，影響事情發展的其中一個最大因素是委內瑞拉軍方的表態。他認為，軍方高層目前仍然效忠馬杜羅政府，但前線的士兵會否一樣繼續為馬杜羅效力，還是轉投反對派陣營，這仍是未知之數。

委內瑞拉經濟危機 委內瑞拉近年受嚴重通貨澎漲困擾 截至2018年11月，國內年均物價上升 1.3萬倍

國際貨幣組織估計2019年委國國內物價會上升 10萬倍

根據官方匯率，一美元可以兌換 637玻利瓦爾

貨物平均漲價一倍所需時間： 19天 EPA

為何多國都轉而支持瓜伊多？

委內瑞拉政府多年依靠售賣石油賺取金錢支持國內的福利政策，但隨著國際油價近年下滑，委國政府收入不斷下跌，國內經濟開始萎縮。而馬杜羅近年被指依靠軍方保著權力。他去年被指操縱選舉，讓自己成功連任總統。

瓜伊多自行宣佈成為「臨時總統」後，多個美洲國家先後發表聲明承認他的地位，又承諾會協助穩定委內瑞拉狀態。特朗普發表聲明，形容馬杜羅的領導地位是「非法的」，又指瓜伊多領導的國民議會是委內瑞拉「唯一合法政府機關」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）回應馬杜羅政府宣佈與美國斷交時又指，由於美國不再承認馬杜羅政府，美方將與瓜伊多商討美委關係。

另外，多個南美洲國家分別表態支持瓜伊多，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）說，巴西會在「政治和經濟上」協助委內瑞拉，讓民主和社會穩定回歸委內瑞拉。

但古巴等國家仍然支持馬杜多政府，聲言與馬杜羅政府「團結」。俄羅斯也是馬杜羅政府的盟友，俄國早前派出兩架可搭載核彈頭的戰機到當地參與軍事演習。

誰是瓜伊多？

圖片版權 Getty Images

現年35歲的瓜伊多在1月初成為國會議長前，在委內瑞拉國內並不是一名知名的政客。

他在學生時期曾組織示威，抗議前總統查維斯（Hugo Chavez）統治。

他成為國會議長後，整合了委內瑞拉近年零散的反對派勢力。

委內瑞拉反對派陣營2015年在國會選舉取勝，但馬杜羅政府隨後另組議會，取代國會的議政職責。

中國反應如何？

中國在過去十多年中同委內瑞拉保持穩定的雙邊關係，成為深陷經濟危機的委內瑞拉的最大投資國。

北京目前尚未評論委內瑞拉局勢。官方媒體《環球時報》周四（1月24日）報道相關消息時，特別提到馬杜羅政府指責美國「煽動政變」。

馬杜羅去年9月曾經訪問中國，獲國家主席習近平接見。中方當時向委內瑞拉提供50億美元貸款，中方還讓委內瑞拉延遲六個月償還本身拖欠中國的200億美元貸款。

圖片版權 CNS Image caption 馬杜羅訪華期間與習近平舉行會談，兩國政府又簽署推進"一帶一路"建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件。

香港《南華早報》當時引述分析指出，在美國對委內瑞拉官員實行制裁的時候，馬杜羅強調同中國發展穩定關係的重要性。向北京尋求經濟支持成為馬杜羅和習近平會見的重要議題。