棄嬰箱：試圖拯救新生命的爭議舉措

圖片版權 Safe Haven Baby Boxes

在美國印第安納州一間消防局的外面有一個專用箱，看上去很像一個普通的郵箱，打開箱蓋向裏看，裏面有足夠的空間可以存放中型大小的郵包。

但這裏不是寄送包裹的設施，而是提供給人們存放初生嬰兒。

印地安納州去年12月安裝了第七個棄嬰箱，這些箱為有緊急需要的母親提供服務。

但是這些箱子看似簡單，其實很複雜。箱體內都配備了溫度調節系統和感應器。當有嬰兒存放在內，箱子會無聲地發出警報，提醒緊急部門需要在5分鐘之內，把被遺棄的嬰兒救起。

在倡議團體「嬰兒箱安全港（Safe Haven Baby Boxes）」工作的普麗西拉‧普魯伊特（Priscilla Pruitt）說，「這是最後的一步。」該組織推動全國設立這些棄嬰箱，認為很多年輕的母親擔心獨自生育，無法自行養育嬰兒，這項措施可以打擊殺嬰的行為。

「棄嬰是一個問題，」她說，「許多年輕女子不想被人發現和見到，特別是在一些小鎮，大家都互相認識。」

圖片版權 CBS News Image caption 這不是你寄東西的地方，是提供給人們擺放初生嬰兒。

但不是每個人都認為這些箱是一個好提議。

父親權益組織表示反對，認為措施導致只有母親才可以作出決定。聯合國也反對全球其他地方使用棄嬰箱，呼籲國家提供更多家庭計劃及各類支援，應該針對解決赤貧等棄嬰問題的根源。

美國2016年開始設立棄嬰箱，但這個概念並不新鮮。

早在中世紀時期，一些醫院、教堂、孤兒院外，會使用一些圓桶收集棄嬰。

過去20年，這些棄嬰箱也引發了一些社會變化，在巴基斯坦、馬來西亞、德國、瑞士也能找到它們的蹤影。

在很多情況下，棄嬰箱是由慈善機構提供。「嬰兒箱安全港」組織表示，正凖備增設20多個棄嬰箱，並希望籌款製造100個棄嬰箱，資金主要來自一個天主教兄弟會志願者組織哥倫布騎士會（Knights of Columbus）。

圖片版權 Getty Images Image caption 波蘭也有類似的棄嬰箱。

美國個別州立法容許設置這些棄嬰箱，在印第安那州有7個、俄亥俄州有2個、賓夕法尼亞州則凖備設立首個棄嬰箱。

新澤西州正在凖備審議相關法案，但並未通過，喬治亞州則在有倡議活動。

去年12月時，密西根州議會曾經通過法案，但州長很快就撤回法案，密西根州州長裏克‧斯奈德斯（Rick Snyder）撰寫的信件表示，目前州內的法例讓母親可以在不記名的情況下，把嬰兒給予當局，已經足夠。

「容許父母可以如此簡單地把嬰兒放在箱內，我不同意這是恰當的做法。他們應該親自把嬰兒交予警方、消防人員或醫院，」他說。

甚麼是《安全港法》（safe haven law）？

在美國棄嬰是違法的，但《安全港法》能夠把這個行為去刑事化，就是要在嬰兒出生最初幾天，便把嬰兒交到安全的地方。

1999年，德州最先通過法例，之後全部49個州也跟進。

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德州的家庭及保護服務局說，根據自法例通過之後2004年開始做的統計，已有131個嬰兒透過法例被交予當局。

專家說很難分析這些數字，也很難獲悉這些嬰兒最後的命運，有一些可能已經離世，被領養，或是仍被當局照看。

棄嬰箱能夠拯救生命嗎？

丹麥一些政客提出有意設立棄嬰箱，該國的福利研究中心Vive正研究這些棄嬰箱在歐州的效果。

「德國自2000年設立這些嬰兒箱，但沒有統計在外遺棄嬰兒的死亡數字是否有所下跌，」《哥根哈根郵報》引述Vive首席分析師瑪麗‧雅各布森（Marie Jakobsen）說。

美國的「嬰兒箱安全港」說，使用率證明了這些棄嬰箱的價值。嬰兒箱從2016年4月起，使用率提升兩倍。該組織說如果沒有這些箱子，這些嬰兒難以活下去。

加州聖塔克拉拉大學法律系教授米歇爾‧奧伯森（Michelle Oberson）表示，很難說這些棄嬰箱是一個壞建議，但似乎有點兒誤導。她是專門研究青少年、懷孕、母親議題的法律及道德議題的專家。

「如果要把嬰兒遺棄在垃圾箱，《安全港法》無疑是最壞選擇中的可行選擇。我們設立領養計劃是有眾多原因，而我們有很多諮詢。」

她說最主要的問題是這些措施，不一定能針對目標。許多年輕懷孕婦女出於恐懼和羞恥感，拒絶承認或隱瞞自己懷孕，結果突然要自行把孩子生下來。

「對於一個女生在自己的洗手間裏誕下嬰兒，我很難想像她會知道這條法例，然後坐公車或Uber去把嬰兒交出去。」

「嬰兒箱安全港」說，他們團隊正與學校及青年組織合作，提高人們的意識。該組織還設立24小時熱線為女性提供輔導及諮詢工作。

「我們嘗試幫助那些女子，不要隨便遺棄自己的嬰兒。我們不到最後，也不會告訴她們有關棄嬰箱的事情，」普魯伊特說。組織還設立系統，讓女性找到更多相關資料。

該組織創辦人莫妮卡‧凱爾西（Monica Kelsey）本人也是一名棄嬰，她的母親17歲時被強姦。凱爾西說，這個經歷推動了她成為反墮胎倡議者，並提倡設立棄嬰箱。

美國殺嬰問題

「這些年輕女性通常會非常被動，情感孤立，不信任任何人，」奧伯森解釋說，「她們認為這會過去的，可能我不是懷孕，可能只是我的想像。」然後，她們對生下孩子感到震驚，沒有任何計劃，只想把嬰兒遺棄，裝作什麼事也沒發生過。

父母在孩子出世後幾小時便奪去其生命，這個殺嬰數字很難確定。

圖片版權 Troup County Sheriff's Office Image caption 美國1月份有人把初生嬰兒放在購物袋中拋棄。

俄亥俄州萊特州立大學專業心理學院副院長謝麗爾‧邁耶（Cheryl Meyer）與奧伯森共同寫了有關這個議題的書籍。她說，殺嬰數字大大被低估。

「有許多個案是完全沒有被察覺，可能有些是少年犯，這些案件不一定受到媒體關注，所以很難知道具體數字，而州政府會把這些案件紀錄成謀殺案，但不會歸類為殺嬰案，」她說。

印第安納州是嬰兒箱出現的地方，副總統彭斯來自該州。他強烈反對墮胎，在任州長時通過了全國最嚴厲的反墮胎法案。

「《安全港法》和這些棄嬰箱，都被視為與墮胎相關，涉及一個人的信仰和宗教，」邁耶說。

她在訪問那些因為殺嬰而入獄的女性時，問她們為甚麼不去墮胎，這些受訪者回應說，因為她們不相信墮胎。

「遺憾的是，這是一大諷刺，」她說。

印第安納州布盧明頓「所有選擇」不用預約的妊娠資源中心總監雪莉‧多德森（Shelly Dodson）說，許多差不多類型的中心也與宗教有關，本身持有「支持生命」的立場。然而她自2015年開始營運的這所中心，刻意沒有這種立場。

「支持生命或是支持選擇權，這經常被視為二元的選擇，好多人認為只可以從這兩個選項中抉擇，」她說，「事實是複雜而混亂，我相信我們在心底裏也有著同樣的惻隱之心。」

凱爾西強調，這些嬰兒箱不應該被視作具爭議性，「這只是關乎拯救生命，」她說。