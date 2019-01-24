抗生素耐藥性威脅人類 英國呼籲全球採取行動

圖片版權 Getty Images Image caption 抗生素給人類帶來福音，但濫用抗生素也成為人類的災難。

英國衛生大臣漢考克在瑞士達沃斯世界經濟論壇上指出，耐藥超級細菌和氣候變化一樣是人類目前面臨的重大威脅。英國公布新的五年計劃應對這一問題。

目前人類過度使用抗生素使感染更難治療。每年英國有成千上萬人因為耐藥超級細菌死亡。

英國政府計劃改變為製藥公司提供資金的方式，以鼓勵它們開發新藥。同時也加大努力，減少不必要地使用這些藥物。

抗生素耐藥性問題已經成為目前全球最緊迫的公共衛生問題之一。從全球範圍來看，中國的抗生素濫用問題比英美更加嚴重。

亟需全球共同努力

英國政府的五年計劃旨在到2040年之前控制和遏制抗菌素耐藥性，並在未來五年內將英國人使用抗生素的比例減少15%。

它還計劃在2020年之前減少動物抗生素的使用，達到在2016年的使用水平上減少25%。

圖片版權 Getty Images Image caption 抗生素濫用導致耐藥超級細菌和氣候變化一樣是人類目前面臨的重大威脅。

抗菌素耐藥性這一術語涵蓋細菌、病毒、寄生蟲和其他感染使用抗生素產生的耐藥性。

英國藥物諮詢機構英國國家衛生和臨牀卓越研究所和英國國家醫療服務體系，還將試行一種新的支付模式, 這意味著製藥公司將根據藥品對國家醫療服務體系的價值而不是由其出售的藥品數量決定能獲得的資金多少。

英國衛生大臣漢考克在瑞士達沃斯論壇上提出英國政府20年的願景時表示，雖然每個人都從抗生素中受益，但很多人想像不到濫用抗生素帶來的可怕後果。

中國：抗生素污染的受害者

濫用抗生素直接損害人類器官健康，並產生耐藥性超級細菌，可能導致一些疾病無藥可治。此外，抗生素殘留在雞鴨魚肉等動物體內，在水果蔬菜糧食裏，在土壤、水等自然環境中，造成嚴重污染。

中國是世界上抗生素產量世界第一，而中國佔全世界抗生素消費的一半。

據中國科學院近年研究結果指出，中國每千人抗生素日使用量是英國的5.7倍，是美國的5.5倍之多。

兒童是中國應用抗生素最多的人群。

中國在抗生素的使用上，可劃分成明顯的東部和西部兩個部分，東部的抗生素排放量強度是西部的6倍以上。

從2016年8月份開始，中國官方多部門聯合印發了《遏制細菌耐藥國家行動計劃(2016～2020年)》，以管控肆虐的抗生素濫用。2018年，中國政府再次嚴令管控抗生素濫用，特別是兒童濫用的問題。

抗生素的濫用也嚴重影響到中國對西方國家的食品出口。

Image caption 英國一名女性威廉姆斯向BBC講述她因為抗生素使用不當，從青少年到成人期間一直被迫依賴各種抗生素來應對不斷出現的各種健康問題。

英國反抗生素濫用計劃

自2014年以來， 英國已將其抗生素使用量減少了7% 以上。

但在2013年到2017年期間，耐藥血液感染的數量增加了35%。

作為政府計劃的一部分，英國將努力減少手術期間的感染，並指導臨牀醫生如何適當地開抗生素。

此前的研究發現，醫生有時對通常自癒的病症濫開了抗生素，比如喉嚨痛，或對抗生素沒有反應的病毒開了抗生素。

英國政府計劃在2025年達到下列目標: