索羅斯：華為和中興對全球構成「不能接受的安全危機」

圖片版權 AFP Image caption 索羅斯在演說中同時批評習近平和特朗普。

匈牙利裔美國商人喬治·索羅斯在達沃斯世界經濟論壇發表講話，呼籲美國要制裁華為和中興等中國高科技公司，形容它們對世界構成「不能接受的安全危機」。

索羅斯解釋說，中國國家主席「習近平是自由開放社會的最大敵人」，雖然中國不是世界唯一的獨裁國家，但它是「最富有、最強大、科技最先進」的國家。「因此，必須把習近平的政策和中國人民的意願分開，這點很重要」。

他又批評美國總統特朗普應集中精力針對中國，而不是跟差不多所有其他國家就貿易問題爭吵。

「無法接受的威脅」

索羅斯也警告，科技發展讓世界各地的強權國家可以更方便地控制自己人民的行動，這對「自由開放的社會構成嚴重威脅」。他特別留意到中國正逐步建立「社會信用」系統，警告這個系統讓習近平可以「完全控制人民」。

他又特別提到，美國必須針對華為和中興兩家公司，因為如果它們成功控制5G市場，它們就會對世界構成「無法接受的威脅」。他批評特朗普目前的政策是「向中國妥協並同時攻擊美國盟友」。他認為這種做法無助美國阻止中國的欺凌和濫權。

在演講末段，索羅斯認為，如果特朗普和習近平都不再掌權，中美兩國就可能有機會「建立更大的合作關係」。

但他同時說，外界仍有可能建立一個國際機制解決紛爭，情況與第二次世界大戰結束後建立聯合國一樣。「這可以重新建立國際合作機制，讓開放社會繁榮起來。」

圖片版權 Getty Images Image caption 索羅斯認為如果特朗普和習近平都不再掌權，中美兩國就可能有機會"建立更大的合作關係"。

「民主操縱大師」

索羅斯去年也獲邀到達沃達論壇演講，批評臉書等科技公司「侵蝕」民主國家政制。

索羅斯多年來花費了數十億美元支持全球人權及自由民主類的項目，他因此成了全球民族主義者及民粹主義者的攻擊目標。

這些人將索羅斯稱為民主操縱大師，但這些聲音受到了很多質疑。

圖片版權 Reuters Image caption 華為的業務受到多國制裁，其中由美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成的五眼情報聯盟警惕華為技術進入西方5G網。

「樂觀派」

中國國家副主席王岐山也有到達沃斯論壇發表講話，美國沒有派出高級官員出席，但蓬佩奧（Mike Pompeo）利用視訊片段在論壇發表講話指，中美關係必然會由航海自由、自由和公平的貿易等「美國支持」的價值主宰，又希望中方也能實行這些政策，讓兩國「共同繁榮」。

王岐山沒有直接回應蓬佩奧，但說自己看到蓬佩奧的講話後，形容對方是個「樂觀派」，而他只能比蓬佩奧「更樂觀」。

他在講話中指出，中美關係誰也離不開誰是事實，世界只能在「做大蛋糕的過程中，尋求更好地切分蛋糕的辦法」，不能停下來就切蛋糕的辦法「進行無休止的爭執」。

王岐山又指，各國應平衡照顧各國的利益，尤其是新興市場和發展中國家的利益，發達國家和個別國家不應以自己的安全和標凖「要求全世界」。