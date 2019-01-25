委內瑞拉危機： 瓜伊多暗示願考慮特赦馬杜羅

圖片版權 Reuters Image caption 美國宣佈馬杜羅是非法總統。

委內瑞拉反對派領導人胡安·瓜伊多表示，如果尼古拉斯·馬杜羅放棄總統權力下台，他將考慮赦免他。委內瑞拉危機何以至此？

瓜伊多2019年1月23日宣佈，自己已經就任臨時總統。他表示，他正在主動與包括軍方在內的所有部門接觸，以結束該國的危機。

馬杜羅在一個遭受反對派抵制和被指舞弊的大選中獲勝，2019年初剛剛開始他的第二個總統任期。

現在，在是否承認他的政府問題上，國際社會意見不一。但到目前為止，馬杜羅仍獲得委內瑞拉軍方的關鍵支持。

誰支持誰？

美國、十幾個拉美國家、加拿大和英國等都支持瓜伊多。他是委內瑞拉民選國民議會的領導人。此前他表示自己是合法總統。

但俄羅斯譴責外國對瓜伊多的支持，稱此違反國際法，將直接把局勢推向流血衝突的方向。中國、墨西哥和土耳其也支持馬杜羅。

美國國務卿蓬佩奧要求聯合國安理會周六（26日）就這一問題舉行緊急會議。此前，在美洲國家組織 (美洲組織) 會議上，他形容馬杜羅的政府已經道德破產，不民主爛到了根。

美國國家安全顧問博爾頓曾表示，特朗普政府正在制定一項計劃，通過各種渠道向目前在一個秘密地點的瓜伊多提供資金。

特朗普總統也曾表示，為了應對委內瑞拉動蕩局面會考慮所有選項。

瓜伊多怎麼說？

瓜伊多及其盟友指責馬杜羅通過選舉舞弊欺詐盜國。

瓜伊多對美國的西班牙語電視台Univision 說："我們的挑戰是確保舉行自由選舉，我們希望盡快舉行。但我們生活在獨裁統治下。"

他此前曾對英國《金融時報》表示: "沒有人願意這樣生活，不論他們的政治觀點是什麼: 人們五六個月家裏沒有自來水，沒有藥品，沒有足夠的錢買食物。"

瓜伊多在討論有可能對馬杜羅實行大赦時表示，類似的舉措也在智利的民主過渡中起到了一定作用。

他表示，對所有凖備恢復憲法秩序的人，都會考慮給予這些大赦。

圖片版權 EPA Image caption 瓜伊多表示自己是合法臨時總統。美國、十幾個拉美國家、加拿大和英國等都表示支持他。他願意赦免委內瑞拉的軍事和文職領導們。

他誓言要舉行自由選舉，以使國家迅速向前邁進，克服這場危機。

他此前就表示，因為上次選舉欺詐，該國憲法上的有關條款允許他接任臨時總統權力。

委內瑞拉爭議如何發展至此？

近日，委內瑞拉一派組織了反對馬杜羅的大規模抗議活動，也有另一派組織了一些支持馬杜羅的抗議活動。

在首都加拉加斯的一次示威集會上，瓜伊多宣佈自己是該國的臨時領導人。

幾分鐘後，美國總統特朗普就承認瓜伊多是委內瑞拉的合法國家元首。

一些南美洲國家以及加拿大和英國也緊隨其後。

之後，馬杜羅指責美國此舉是對委內瑞拉的重大挑釁，並中斷了與美國的外交關係。他下令關閉委內瑞拉駐美國大使館和領事館。

但瓜伊多敦促委內瑞拉駐美國外交官繼續留任。

美國國務院已命令駐委內瑞拉美國使館的非必要工作人員離開該國。

總部設在卡拉卡薩的一個非政府組織社會衝突觀察站說，本周到目前為止，至少有26人在示威中喪生。

圖片版權 CNS Image caption 2018年9月馬杜羅訪華期間與中國領導人習近平舉行會談，兩國政府又簽署推進"一帶一路"建設的諒解備忘錄等雙邊合作文件。

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特朗普接下來能做什麼？

英國廣播公司新聞商業記者納塔莉·謝爾曼的分析

美國在過去兩年中已經對委內瑞拉實施了一系列制裁措施。這些制裁針對馬杜羅政府的官員，限制委內瑞拉進入美國金融債務市場，並阻止受到制裁的人參與的委內瑞拉國家的黃金交易。

但到目前為止，特朗普政府還沒有直接對進口委內瑞拉石油採取行動。石油出口是委內瑞拉關鍵的資金來源。

在美國大使館人員問題上的僵持可能會促使白宮採取這一步驟。

但分析人士警告稱，石油制裁對馬杜羅政權的影響可能有限，馬杜羅政權可能會將出口的石油運向中國和俄羅斯等盟國，同時指責美國增加該國的經濟困境。

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人們為何上街抗議？

馬杜羅自2013年以來一直領導著委內瑞拉，並且在2019年1月初宣誓連任總統。2018年5月舉行的大選遭受反對派的抵制和被指舞弊和操縱。

總統的人權紀錄和對經濟問題的處理一直受到內部反對和持續的國際批評。

儘管委內瑞拉擁有世界上最大的已探明石油儲量，但該國經濟幾年來一直處於崩潰狀態。

該國工業管理不善，石油收入大幅下降。

惡性的通貨膨脹以及食品和藥品短缺，嚴重打擊了民眾生活，導致數百萬委內瑞拉民眾逃離該國。

包括中國和俄羅斯在內的該國戰略伙伴對該國不景氣的經濟進行了巨額投資，將數百億美元投入到貿易協議和貸款中。

莫斯科認為委內瑞拉是它在美洲最親密的盟友之一。