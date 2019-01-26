華為孟晚舟事件：加拿大駐華大使被解職

圖片版權 Reuters Image caption 加拿大總理杜魯多（右）2017年任命麥家廉（左）駐中國大使

加拿大總理杜魯多周六（26日）在一份聲明中表示：「昨晚，我要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務。」

聲明說：「麥家廉過去近20年為加拿大人卓越服務，他在內閣擔任多項職位，包括國防部長、退伍軍人事務部長，以及最近的移民、難民和公民部長。他在任移民部長時接收了39500多名敘利亞難民，激勵了加拿大人，為世界作出了榜樣。我感謝他和他的家人多年來的服務。」

禍從口出

麥家廉周五曾表示，如果美國放棄對華為高管的引渡要求，對加拿大而言，就「太好了」。

這一言論被多家媒體報道，中國環球時報評論稱，大使的言論「太誠實」。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟去年12月在加拿大被捕。

麥家廉自本周就華為孟晚舟事件接受加拿大本地中文媒體的採訪時，列舉出他認為可以幫助孟晚舟反駁引渡的幾條論據，並稱孟晚舟能夠在法庭上對美國的引渡要求給出「很有力的反駁」。

不過，大使也指出，他提供的只是個人看法，但無力去決定什麼。他還誠懇地表示，他其實不希望中國和加拿大的關係發展成這樣，並希望中國和美國能盡快達成協議，好讓美國放棄引渡這位華為高管，不再讓加拿大卡在中間難堪。

但是這一言論立即遭到加拿大國內的「聲討」，指大使是「政治干涉司法」。加拿大聯邦反對黨領謝爾（Andrew Scheer）要求總理杜魯多解除麥家廉的職務。