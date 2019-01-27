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一部關於已故搖滾巨星邁克爾·傑克遜（Michael Jackson，又譯米高積遜）的紀錄片日前在美國辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）作全球首映，描述傑克遜如何利用珠寶飾物，向兩名男孩換取性服務，被形容是一部「令人痛心又不安」的片子。

這部名為《離開夢幻莊園》（Leaving Neverland）的紀錄片差不多四小時長，主角是兩名聲稱小時候曾經被傑克遜性侵犯的男子：羅布森（Wade Robson）和薩菲丘克（James Safechuck）。兩人當時分別7歲和10歲，他們說傑克遜當年與他們的家人交了朋友，之後被侵犯。傑克遜生前多次否認曾經侵犯兩人。

出席首映禮的《今日美國》記者帕特里克·瑞安（Patrick Ryan）在社交網站說，紀錄片透露傑克遜曾經為自己與兩人舉行婚禮，雙方說了婚誓，還有鑽石戒指。

外界形容這部紀錄片「既可恥又可悲地」嘗試利用傑克遜的名字賺錢，但負責管理他遺產的基金已經否認。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅布森小時候曾與傑克遜一起演出。

紀錄片兩名主角羅布森和薩菲丘克現在已經30多歲。美國警方2003年因為傑克遜涉嫌性侵，搜查他位於加州的夢幻莊園「Neverland」，傑克遜其後被正式起訴。

羅布森是案件中的一名主要證人，他在庭上作供時指傑克遜沒有侵犯過他。傑克遜最後在2005年獲判無罪。

但羅布森成為父親後，他透露自己當時其實有受傑克遜侵犯，經歷兩次精神崩潰後，終於向治療師告知真相。他形容，那是一種「痛苦、噁心和憤怒」的感覺，害怕自己的孩子會受到相同遭遇。

羅布森2013年控告傑克遜的遺產管理人，希望向對方索取賠償，但美國地方法院判處他敗訴，指他等得太久才興訟。

「全面、令人震驚、非常厲害的電影」

《離開夢幻莊園》由英國導演裏茲（Dan Reed）執導，紀錄片的簡介說它通過一系列「痛心的訪問」，描繪一個「長年的剝削和騙局」。

多名參加首映禮的影評人都正面評價紀錄片。其中，美國新聞網站BuzzFeed電影記者瓦裏（Adam B Vary）形容紀錄片令人「感動」，放映完畢後更有人為羅布森和薩菲丘克站立鼓掌。「這是一部全面、令人震驚、非常厲害的電影。」

《美國周刊》影評萊因斯坦看完紀錄片後留言說自己十分「震驚」，又說外界當時支持傑克遜都是「錯誤」的。

圖片版權 Getty Images Image caption 紀錄片由英國人裏茲（Dan Reed）執導。

傑克遜的粉絲以羅布森和薩菲丘克曾支持傑克遜為由，要求辛丹斯電影節取消《離開夢幻莊園》的首映禮。傑克遜的遺產管理基金更批評，紀錄片把20年前一些無法證實的指控，當成事實呈現出來。

「作出指控的兩人曾在宣誓後作供說，這些事情（即傑克遜曾性侵犯他們）從來沒有發生過。他們沒有提出獨立的證據，也完全沒有事情證明指控屬實。換句話說，整部紀錄片建基於兩名妨礙司法公正的人的說話。」

傑克遜的遺產管理基金又指，電影製作方故意只訪問羅布森、薩菲丘克和他們的家人，沒有驗證他們的說法，讓自己能「製造單方面的說法」，觀眾根本不可能獲知一個公平的事實真相。