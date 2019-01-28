圖片版權 Getty Images Image caption Guaido's proclamation split the international community along supporters and detractors of Maduro

委內瑞拉的國內政治危機似乎有可能升級蔓延到全球範圍。

隨著街頭上要求總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro）辭職的抗議轉趨暴力，反對派領袖胡安·瓜伊多（Juan Guaido）在上周三（1月23日）宣佈自己成為臨時代總統。

他很快就等到了美國、加拿大以及巴西、哥倫比亞和阿根廷等較大鄰國的支持。歐盟（EU）則呼籲進行新的大選，並表達了對瓜伊多所領導的國民議會（National Assembly）的支持。

中俄支持馬杜羅

不過，有一小部分國家則是支持現任總統馬杜羅，其中最主要的就有俄羅斯和中國。

圖片版權 EPA Image caption 馬杜羅（中間紅衣男子）指責美國企圖顛覆他的政府。

上周四，莫斯科方面警告，瓜伊多的聲言是「一條直接通過無法無天和流血衝突的路」。

俄羅斯外交部在一份聲明中表示：「我們對這種冒險主義表示警告，它會帶來很多災難性後果。」

與此同時，中國外交部發言華春瑩同樣在周四的新聞發佈會上表示，中國反對外部「干預」委內瑞拉事務。

「中方支持委內瑞拉政府為維護國家主權、獨立和穩定所作努力，」華春瑩說。

「中方一貫奉行不干涉別國內政原則，反對外部干預委內瑞拉事務。」

圖片版權 Reuters Image caption 根據美國媒體，中國的國家銀行在2005至2017年間向委內瑞拉借出了超過620億美元貸款。

土耳其、伊朗、墨西哥、古巴等等國家也表達了對馬杜羅的支持。

據土耳其總統發言人易卜拉辛·卡林（Ibrahim Kalin）表示，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已經致電馬杜羅，表達了土耳其對他的支持：「馬杜羅兄弟，要挺住，我們都支持你。」

該發言人還分享了「#WeAreMADURO（我們都是馬杜羅）」的話題標籤。

委內瑞拉與美國斷絶關係

不過，隨著美國與委內瑞拉的官員彼此間互相交換強硬言辭，國際壓力似乎不太會消減。

美國總統特朗普（Donald Trump）承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統之後不久，馬杜羅就表示，他將斷絶與美國的一切外交和政治關係。

他表示，「美國駐委內瑞拉的全體外交和領事人員」有72小時的時間離境。

不過稍後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，美國將會通過瓜伊多，而不是馬杜羅的政府來構建與委內瑞拉的外交關係。

他在一份聲明中說：「美國不認為前總統尼古拉斯·馬杜羅有合法的權力中斷與美國的外交關係，也無權宣稱我們的外交人員是不受歡迎人物。」

所有選項均有可能

特朗普最先在2017年公開聲稱考慮對委內瑞拉採取「軍事選項」，他於上周三在白宮接受記者訪問時再次提到這一點。

「我們沒有在考慮任何事情，但是所有的選項都擺在了桌面上，」特朗普上說，「所有選項，永遠都是，所有選擇都在枱面上。」

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普可能會通過對委內瑞拉實施石油制裁，來向馬杜羅施加壓力。

美國媒體報道指，特朗普可能會對委內瑞拉實施石油裁制，阻斷該國的主要收入來源，並擴大委內瑞拉受制裁官員的名單。

不過，這將影響委內瑞拉償還貸款的能力。該國對俄羅斯和中國負有數以十億美元計的債務。

上月，在莫斯科，馬杜羅和俄羅斯總統普京就俄羅斯向委內瑞拉出口小麥達成協議，並在委內瑞拉石油和礦產領域簽訂了價值60億美元的合約。

在石油產量豐富的年代，從戰鬥機到坦克再到可移動的火箭發射器，委內瑞拉也是俄羅斯軍用設備的主要買家。

在莫斯科的會議之後不久，俄羅斯軍方派出了兩架圖－160「白天鵝」轟炸機（Tu-160 「White Swan」）前往委內瑞拉。這些飛機有能力將核武器運載到加拉加斯，但報道飛機是去與委內瑞拉軍隊一同練習。

美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）的俄羅斯及歐亞事務資深總監梅裏亞姆·蘭斯科伊（Miriam Lanskoy）向《時代》（Time）周刊表示，圖－160「白天鵝」轟炸機在加拉加斯的出現，是一個提醒：俄羅斯仍然有能力將其軍事力量投放到西半球。

圖片版權 AFP Image caption 俄羅斯向加拉加斯派出軍機的策略性舉動，令華盛頓不悅。

「互相呼應」的行動

不過，美俄之間的直接對峙是可以避免的，因為委內瑞拉的諸鄰國可能在這場危機當中扮演一定的角色。

BBC記者弗拉基米爾·埃爾南德斯（Vladimir Hernandez）表示，該地區迅速對瓜伊多表示支持的局面，顯示了一種「互相呼應」的努力，為的是逼迫玻利瓦爾主義政權下台。

「這是前所未有的行動，它相互配合的程度是非同尋常的。美國一齣來（承認瓜伊多），你就看到所有這些國家幾秒、幾分鐘之內就跟著來了，」他說。

馬杜羅反覆指責哥倫比亞和美國在幕後試圖顛覆他的政府。

他還指責波哥大參與了去年8月對他實施無人機暗殺未果的行動。

在瑞士的世界經濟論壇（World Economic Forum）講話時，哥倫比亞總統伊萬·杜克（Ivan Duque）表示，馬杜羅應該「靠邊站，讓委內瑞拉人民得到自由」。

圖片版權 EPA Image caption 哥倫比亞總統杜克表示，馬杜羅應該下台，給委內瑞拉人民自由。

「不會軍事干預」

杜克被問到，是否有可能對委內瑞拉採取軍事干預。他回答說：「我們沒有在討論軍事干預，我們是在討論外交共識，以及委內瑞拉人民的支持。」

巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）過去曾是駐委內瑞拉的軍事參贊。他表示，他的國家「不參與（軍事）干預」。

不過，他表示他的政府將會「在未來（提供）經濟支持，如果有必要（在政權過渡之後）重建國家的話」。

在2018年的總統選舉當中，莫朗曾表示，巴西利亞應該派出軍隊，參與在委內瑞拉的國際維和行動。