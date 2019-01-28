英國一年11萬輛轎車被盜 偷車產業鏈國際化

圖片版權 Reuters Image caption 英國竊賊偷到豪華車後常直接運往世界其它地方銷贓。

英國過去5年盜竊轎車案猛增50%，約每5分鐘就有一輛車被盜。竊賊越來越多使用高科技，併發展出國際化產業鏈。

據英國內政部數據顯示，在2017-2018財政年度中，英國共有111999萬輛轎車被盜。而竊賊針對轎車新技術作案，使得特別是用無鑰匙開鎖點火技術的暢銷車型容易失竊。

英國汽車行業媒體透露，通常情況下，雖然警方會接受車主報案，但超過50%記錄在案的失竊汽車永遠無法回到失主身邊。

偷車技術升級

英國媒體曾通過曝光的監控錄像，揭示偷車賊在不用鑰匙的情況下，使用廉價的模擬遙控器，用50秒的時間將停放在一戶人家門外的奔馳轎車順利啟動偷走。他們利用的就是這輛車使用的無鑰匙開鎖點火技術的漏洞。

英國消費者組織發現福特嘉年華、 大眾高爾夫、日產等採用無鑰匙開鎖點火技術的暢銷車型都存在更高的失竊風險。

此外，奧迪、寶馬、奔馳、路虎等品牌高價車因為更值錢也更容易失竊。

相反，一些沒有無鑰匙開鎖點火技術的汽車反而被認為是更安全的。

國際化產業鏈

英國偷盜汽車存在著犯罪集團經營的龐大產業鏈。

盜車賊偷到一輛汽車後，會立即將其開到這個犯罪產業鏈上的某個中轉中心。它有可能是犯罪分子經營或控制的汽車修理車行，或者是某個犯罪分子的家裏，或者是倉庫等地。

這些車或者被拆卸，或者整車被運到國外銷售。

英國全國警方打擊犯罪部門近年透露，幾乎每天都可能在港口發現截住被盜的汽車裝船運往海外。

由於很多車都有電子追蹤系統，警方發現英國被盜的汽車被運到法國、德國、歐洲其它各地，然後有些車被運到土耳其、塞浦路斯，最後從警方的雷達上消失。

有些車最後在東歐或者非洲現身。

圖片版權 Getty Images Image caption 竊賊利用豪華車的無鑰匙開鎖點火技術的漏洞使用技術偷車。

英國偷車賊賊喊捉賊

英國倫敦東部的埃塞克斯，曼徹斯特附近和伯明翰等地區還有些汽車修理廠會拆卸汽車。

一些失竊的汽車被拆散後，會以零配件上網出售。

2015年，倫敦一名男子向警察報案說其保時捷跑車被盜。警方按通常做法予以登記在案。

但這名男子卻沒有登記自己的住址，而是登記了他父母的住址。警察追問後又改登記其女朋友的地址。一系列答非所問開始引起警方的懷疑，於是決定調查。

結果警察登門調查後，立即發現此人地下車庫停放了19輛被盜的豪華車，包括本特利、路虎等，價值近百萬英鎊。此外，此人銀行賬戶裏還有44萬英鎊來歷不明的現金。

據此，警方抓到了英國最笨的偷車賊，法院2018年10月將其判刑入獄8年。