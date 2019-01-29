圖片版權 Reuters Image caption 美國宣佈針對華為、華為分支機構以及華為CFO孟晚舟的正式起訴。

美國司法部周一（1月28日）正式宣佈起訴中國電信巨頭華為及其首席財務官孟晚舟，並提出23項指控。

華為及孟晚舟被控的主要罪名包括銀行及電信欺詐、妨礙司法，以及竊取來自美國公司T Mobile的商業機密。

美國司法部在起訴書中指，華為從2012年至2014年，企圖竊取美國公司T Mobile用於測試智能手機耐久性的技術。當後者威脅要起訴華為時，華為存在妨礙司法的行為。

孟晚舟上月在加拿大遭到扣留，加拿大司法部確認美國正在尋求引渡孟晚舟。美國媒體稱原因是華為及孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗的制裁正在被調查。

這一事件已經給中國和加拿大的關係帶來極大影響。華為和孟晚舟均否認相關指控。

美國司法部周一在起訴書中提及，遭到竊取的技術名為「Tappy」，該技術通過使用機器人模仿人的手指以測試智能手機。

美國司法部稱，華為工程師違背保密協議，秘密拍攝「Tappy」的照片，對機器人的部件進行測量，甚至竊取了一塊部件。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

然而，華為曾表示兩家公司已在2017年已解決糾紛。

美國聯邦調查局（FBI）則稱其收到電子郵件顯示，華為在2013年7月，向成功從其他公司竊取機密信息的員工發放獎金。

孟晚舟事件

2018年12月1日，華為首席財務官孟晚舟在加拿大轉機時，被加拿大當局代表美國政府暫時扣留。近十天後，加拿大法庭宣佈孟晚舟獲准保釋，但必須居住在溫哥華的住所。該事件使得加拿大、美國和中國的關係嚴重緊張。

事件發生後，中國安全機構逮捕了三名加拿大人，使中國和加拿大外交危機升級。

兩天前，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）在總理特魯多的要求下辭職。麥家廉曾公開表示，美國對孟晚舟的引渡請求存在缺陷。

中美貿易談判

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，對華為的指控「完全獨立」於與中國正在進行的貿易談判。

中國高級官員計劃將於1月30至31日在華盛頓與美國討論兩國之間的貿易衝突。