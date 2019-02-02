春節：穆斯林世界華人如何慶祝敏感「豬」年

圖片版權 BBC Chinese Image caption 馬來西亞「茨廠街年味節」在街上布置豬的圖騰

農曆新年將至，除了中國外，韓國丶越南丶印度尼西亞及新加坡、馬來西亞等國家把農曆新年定為假期。全球華人歡慶豬年到來，購物商場也換上新布置，充滿過節氣氛，但在馬來西亞首都吉隆坡卻幾乎看不到和豬有關的裝飾。

對「豬」敏感

吉隆坡居民安琪向BBC中文表示，往年各個購物廣場都會以該年生肖作為裝飾主題，今年卻沒看到任何商場以豬作為裝飾，取而代之的是則是花圈丶燈籠或各籍貫的文化特色。她無奈的說，「商家賣的紅包袋沒有和有豬有關的設計，就連豬娃娃也看不到。」

另外，據了解，馬來西亞郵政公司過去每年會推出生肖郵票，狗年推出「工作犬郵票」，豬年則未推出與豬相關的郵票，改為發行節慶郵票。

馬來西亞有六成人口是穆斯林，民事法庭與回教法庭並存，實施伊斯蘭教法，對於穆斯林而言，豬是不潔的動物，因此穆斯林既不能觸摸，也不食用豬肉。華裔約有700萬人，是繼馬來人後的第二大民族，佔總人口數23.2%。

馬來西亞鄉音考古工作者張吉安分析，過去這十年來，前朝政府，前馬來西亞首相納吉布執政時，常以宗教手段或政策分化馬來人和華人，華人為了不惹麻煩，凡事都會以穆斯林作為第一考慮，而犧牲自身的傳統文化。

他舉例，像是印製農曆月曆的華人業者，每到狗年和豬年就不會在月曆上印製動物圖騰。他曾經詢問業者，業者解釋這是為了避免爭議，才沒有印製。

他強調，馬來西亞政府並未禁止豬的圖騰或肖像，但華人退讓已經成了習慣，擔心招惹爭議，因此多一事不如少一事。張吉安對BBC中文說，「華人在文化上已經習慣退讓，在別人沒有審查你前就先自我審查，宛如台灣的白色恐怖時期，滿可悲的。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 「茨廠街年味節」活動上扮成豬八戒（張吉安提供）

試探底線

張吉安透露，他在1月26、27日所籌畫的「茨廠街年味節」的新春市集，他刻意打扮成「豬八戒」，並在街上布置豬的圖騰，就是要突破限制，希望華人能克服恐懼，讓大家知道在馬來西亞表現華人傳統文化，其實沒問題。

他說，「實現自己文化與習俗，卻要考慮其他種族的想法。這並不是馬來西亞多元文化的表現。」

事實上，在馬來西亞不只他在文化上試圖突破，沙巴州首府剛結束的亞庇藝術市集（Jesselton Artisan Market），有一對穆斯林夫婦因為販售豬形狀的藝術品而在社交媒體上爆紅。

馬來西亞媒體報導，該穆斯林夫婦希望透過這個方式，帶動其他人了解伊斯蘭教及穆斯林，加深彼此之間的認識，互相包容，進而消除對各自信仰和族群，因為誤解所引起的紛爭。

張吉安向BBC中文表示，馬來西亞的年輕華人，對自我的身份認同感到疑惑，想要同時證明自己愛國，卻有想要保留自身的民族與文化，因此在自我認同上，不斷地在尋找跟抉擇。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 印尼華人區商場賣卡通小豬服飾（戴萬平攝）

印度尼西亞華人慶豬年

同樣位在東南亞的印度尼西亞，是全球最多穆斯林人口的國家，印度尼西亞華人雖然佔總人口數不到5%，但卻有超過1000萬人。

過去，在印度尼西亞前總統蘇哈托擔任總統時期，禁止民眾慶祝農曆新年，直到2002年，印度尼西亞政府才正式將農曆新年訂為國定假日，華人才逐漸開始慶祝農曆新年。

因此今年面對「豬年」，印度尼西亞華人的感受有所不同，居住在雅加達的黃羅賓向BBC中文表示，12年前，春節期間只有少數華人區的商場，看得到一些春節裝飾，豬的圖騰幾乎看不到，但這幾年開始，各大購物中心都會針對春節舉辦新年活動。

他舉例，「我住的社區，到處都看得到紅色的春節裝飾。」他強調，現在華人和穆斯林都會相互尊重各自的文化節日。

曾經留學印度尼西亞的台灣正修科技大學教授戴萬平表示，印度尼西亞開放改革後，雅加達中國城許多廢棄建築，重新改造，對華人而言，非常重要。

正在雅加達出差的他，向BBC中文表示，感受到非常濃厚的過節氣氛，跟台灣相比，更有年味。他說「在雅加達華人區的購物中心，就看得到印製小豬的服飾。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 馬來西亞商場的年節布置（Angel攝）

印度尼西亞保守勢力

不過在印度尼西亞，並非各地的人們都對春節抱持開放心胸，今年印度尼西亞茂物市（Bogor）就有穆斯林團體要求當地政府取消慶祝農曆新年和元宵節的活動。

根據印度尼西亞媒體報導，茂物當地的伊斯蘭協會（Bogor Muslim Forum）向市政府發出公開信，要求禁止2月5日農曆新年公開慶祝活動和元宵節慶祝活動，並呼籲穆斯林不得參與相關活動。

不過茂物市長比馬（Bima Arya Sugiarto）表示，文化慶典是城市多樣性的一部分，因此不會禁止民眾慶祝農曆新年和元宵節。 另外，印度尼西亞宗教部長魯克曼（Lukman HakimSaifuddin）也公開表示支持茂物市政府慶祝農曆新年和元宵節的活動。

中國對「豬」敏感

根據路透社報導，中國有大約兩千萬信仰伊斯蘭教的教徒，12年前的豬年，曾禁止中國中央電視台的節目和廣告中出現「豬」有關的形像和用語，避免引起穆斯林的不滿。

當年央視的春節晚會，也淡化了與豬有關的圖案。而今年再次遇到豬年，是否會為了顧及各界感受，而淡化的豬的存在，引發關注。

中國大陸官媒《人民日報》，日前在該官方微博發出一張圖片，將俗語「吃豬肉」稱為「燉大肉」，引發許多網民不滿，有人留言，「臘月二十六既不是燉牛肉丶羊肉也不是燉什麼大肉，而是燉豬肉。」

有關穆斯林與漢族的爭議在中國時有所聞，像是去年，中國哈薩克族的演員熱依扎，曾在微博上表示「其實我也不過這個節（春節）」，而就被多名網民攻擊，事發後刪光微博內容。

據了解，中國在2017年大幅提升在西部新疆自治區的安保支出，而據稱那裏有數以十萬計穆斯林被拘禁。BBC也曾報導，中國被控將數十萬維吾爾穆斯林送進「再教育營」，當局稱這是為了「打擊恐怖主義」而設立的特殊學校。

總部位於美國的詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）聲稱，在2016至2017年間升幅達213%的費用支出，「幾乎解釋了全部與安保相關的設施建設」。 另有衛星數據顯示，新的安保設施在2017年顯著增加。中國方面稱，這些是培訓中心。