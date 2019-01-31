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或許，沒有任何地方比英屬哥倫比亞大學更能夠體現加拿大與中國之間的緊密關係了。

在溫哥華那個被森林和海水環繞的美麗校園裏，有數以千計的中國留學生。

事實上，那裏的中國留學生之多，令這所學校有一個長久的、一些人覺得是帶種族歧視意味的外號：十億中國大學。

不過，在中國企業華為高管孟晚舟被捕事件後，原本這些留學生使這所大學出現的那種緊密關係，現在更加緊張。

加拿大與中國之間的關係正處在一個危機的關頭，甚至可能永遠回不到以前了。

圖片版權 Reuters Image caption 在溫哥華聽證會上的孟晚舟。

在距離綠色校園很遠的地方，在溫哥華市中心一個高樓林立的街區裏，一個加拿大前駐北京大使向BBC表示，加拿大認為自己在幫助中國這件事情上是扮演了一個特別的角色。

從1958年開始，在其他國家都拒絶與共產主義政權做生意的時候，加拿大就向北京銷售小麥，即使是在毛澤東搞「大躍進」政治運動造成饑荒期間仍然繼續這樣做。

這位前大使說，幾十年之後，當他在北京任職時，中國的官員仍然記得這一件往事。

他說，加拿大還曾鼓勵中國加入聯合國和世界貿易組織（WTO）。渥太華認為，通過讓北京更緊密地與國際組織聯繫在一起，幫助它發展，中國有一天會變成一個民主政體。

「當時的感覺和希望是，現代化將會帶來一種大眾的、經濟的和社會的力量，這種力量將壓倒共產黨統治這個國家的能力，」他說。

這一切並沒有發生。

但是，這名前大使說，加拿大政府內部有些是直到最近才意識到這一點，就是在中國最高領導人習近平去年廢除國家主席任期年限的時候。

在跨國企業華為（Huawei）的首席財務官（CFO）孟晚舟被扣留事件引發的一系列效應，更佐證了上述論點。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟被關押的加拿大阿盧埃女子懲教中心（Alouette Correctional Centre for Women）。

北京方面對去年12月在溫哥華機場的逮捕事件作出了激烈回應。當時美國指控孟晚舟違反了美國的制裁令，將通訊設備銷售至伊朗，並就此提出了引渡要求。

中國駐加拿大大使盧沙野是特別直言不諱的一個。他表示，這次拘捕就像是被朋友從背後捅了一刀。

北京認為，加拿大應該直接釋放孟晚舟，而加國也有權力做得到。

似乎對這種觀點持同意態度的恰恰是加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）。在一系列不盡恰當的言論當中，他曾指孟晚舟有較為充分的理由拒絶引渡，並且表示如果美國直接銷案，將會「對加拿大很好」。

他很快遭到了免職。

不過，損害已經造成。對於中國來說，大使被免職似乎只是證實了中國已經知道的事：針對孟晚舟的案件是帶有政治性的。

官方《中國日報》在一篇社論中指，麥家廉「只是說出了真相」。

不過，溫哥華一名處理過引渡案件的律師布羅克·馬特蘭（Brock Martland）表示，中國誤解了加拿大司法系統的運作方式。

「我們有一種悠久的傳統，司法要迴避哪怕最表面的行政人員或其他政府部門有衝突的跡象，」他在自己離英屬哥倫比亞最高法院只隔有一個街區的辦公室裏說道。而孟晚舟的案件就是在那裏做聽證。

「我不是說這個系統是完美的，但是認為有政治槓桿可以左右法官，實在是對加拿大判案方式的不實描述。」

Image caption 加拿大律師布羅克·馬特蘭表示，在孟晚舟案中，中國對加拿大的司法體系有誤解。

中國似乎並不止於激烈的措辭。

在孟晚舟被捕之後，兩名加拿大人——前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）——在中國被扣留。

圖片版權 COURT HANDOUT Image caption 孟晚舟一家在溫哥華

一名被控走私毒品的加拿大人受判的刑罰也加重了。羅伯特·謝倫伯格（Robert Schellenberg）原本被判15年有期徒刑，但是中國一所上訴庭將刑罰改成了死刑。

加拿大政府內部很多人認為，這些案件都與孟晚舟有關，認為中國是在進行以牙還牙的報復。

而且，這樣認為的不僅是政客。

「我覺得這說明了很多問題，與中國打交道的時候，你到底面對的是誰，」孟晚舟的一個鄰居這樣說道。孟晚舟目前正處於保釋狀態，並且居住在她溫哥華的房子裏。她在溫哥華有兩幢房子。過去15年，她自己和家人都在這里扎了根，有了完整的生活。

圖片版權 Reuters Image caption 2014年，代表華為出席一個投資論壇的孟晚舟。

「中國離民主還很遠，這對加拿大是一個提醒：交朋友要小心。或許我們應該考慮其他方向。」這名鄰居說。

但是，這令加拿大陷入了一種困境：是否應該為了與中國的商業關係和未來的經濟發展，而拿原則去冒險？

英屬哥倫比亞大學還有另一個外號：「建造工程進行中大學（the University of Building Construction）」。

這座校園持續地進行著大規模的改建，可以想像當中很多資金都依賴於海外留學生，其中中國學生又是一家獨大的群體。

大學的數據資料顯示，兩年前，外國學生只不過是佔全體學生人數的四分之一，但是在學費的貢獻上卻超過了加拿大學生，花費總額為2.34億加元（1.77億美元）。

如果中國決意為了孟晚舟被捕的事件而懲罰加拿大的話，這部分收入可能就會面臨威脅。而這還只是一個領域當中的一所院校。