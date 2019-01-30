德黑蘭禁止民眾在公共地方帶狗散步

圖片版權 ATTA KENARE/AFP/Getty Images Image caption "與狗同行"在德黑蘭被視為"犯法"

伊朗首都德黑蘭禁止在公共地方帶狗散步，是伊朗官方推出一連串不鼓勵養狗的運動之一。

德克蘭警察局長侯賽因·拉希米說，「我們收到德黑蘭檢察官辦公室的許可，將會對在公共地方，包括公園帶狗散步的人採取措施。」

「恐慌及不安」

他向伊朗青年記者俱樂部表示，頒布禁令是因為狗會引起大眾的「恐慌及不安」。

在新法例底下，除了帶狗散步之外，載著狗駕車同樣被禁。

「如果警方發現有人載著狗駕車，車主將會面臨嚴重後果。」他向伊朗青年記者俱樂部說。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，飼養寵物狗及在公共地方帶狗散步一直存在爭議，狗有時更會被當局沒收。

根據伊朗的伊斯蘭傳統，狗被認為是"不潔淨"的動物，而飼養狗更被視為親西方政策的象徵。

在2010年，伊朗文化與伊斯蘭指導部禁止媒體播放任何寵物或寵物相關產品的廣告。而在2014年，伊朗議會更有聲音，要求對帶狗散步的人罰款甚至鞭打。

今次的「禁狗令」在社交媒體並沒有掀起太大迴響，不過其中一名網民在推特發文，表示德黑蘭人會否被迫騎駱駝。