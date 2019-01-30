土耳其禮儀課程建議女性不要舔冰淇淋

Image caption 社交媒體上掀起討論的是為什麼課程只針對女性

土耳其一個禮儀課程建議女性不要舔冰淇淋，在社交媒體上受到批評。

據土耳其《國民報》報導，伊斯坦堡一個低收入保守地區巴格希勒市政局舉辦的「如何成為淑女」課程，教導學生相關禮儀，包括如何穿衣、走路和說話。

眾多的建議還包括：

如何正確地在公共交通工具坐下

咀嚼食物時應避免談話

早上時化妝不要過濃

避免使用俚語

避免使用「Bro」（兄弟）

以上大部份建議都被視為好禮儀的指引，而在社交媒體上掀起話題的是女性吃冰淇淋的方法。

指引中並沒有明確指出舔冰淇淋為什麼會被視為「不淑女」的行為，同時也沒有指出怎樣才是有禮貌地吃冰淇淋的方法。

其中一名網民在推特發文，「那他們到底想我們如何吃冰淇淋？」

一名曾經參加該禮儀課程的學員表示，「我們正在咬冰淇淋。」

圖片版權 Getty Images Image caption 如何才可以像淑女般吃冰淇淋

男士也有在做

除了一眾充滿諷刺意味的回應外，亦有人認為這是在限制女性的自由。

「這實在太荒謬，必需馬上停止。這絶對是性別歧視，誰要管我如何吃冰淇淋？請嘗試接受這就是人吃冰淇淋的方法。」一名網民在土耳其網上論壇說。

另外也有質疑為什麼這個課程只針對女性，指「男性也做這些事情，非常令人厭惡。」

原本是一名數學家的課程創辦人亞蘇·艾達，對網上批評不以為然。

「我不想營造一個『淑女學校』的感覺，」亞蘇·艾達對《國民報》說。她認為，在社會上，憐憫、善良和謙卑的感覺已越來越弱。「我們有責任管理自己的儀態，以免打擾他人。我們在教導女士們在公共場合應有的儀態」。

在社交媒體上亦有「淑女課程」的支持者，其中一名用戶認為，如果每個地區的人都接受過類似的課程，那麼"伊斯坦堡將是一個更宜居的地方"。