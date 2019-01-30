華為在捷克投標受阻 「封殺行動」再添戰線

圖片版權 Reuters Image caption 華為的業務受到多國制裁，其中由美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成的五眼情報聯盟警惕華為技術進入西方5G網。

美國司法部宣佈起訴華為並尋求引渡首席財務官孟晚舟後，捷克政府也宣佈，禁止受當局警告過的電訊商投標參與建設政府電腦系統，被視為是針對中國通訊科技公司華為。

捷克財政部發言人日前指出，當地的國家網絡與信息安全部（NUKIB）去年12月發出警告，指華為和另一家中國科技公司中興製造的設備可能有「安全威脅」。財政部發言人說，國家網絡與信息安全部的警告對財政部有法律效力，必須執行。

路透社報道指，捷克國家網絡與信息安全部的警告並不完全禁止華為參加當地的網絡建設，但這個警告意味著，160多個負責管理當地重要基建的公營和私人公司需要重新檢視它們面對的安全風險。

華為發言人否認自己製造的設備會造成網絡安全隱患，並要求捷克財政部按相關法律規定收回決定，否則會考慮「所有選項」，但是沒有具體說明會有什麼行動。

捷克政府早前就一個政府稅務系統公開招標，合約價值約五億克朗（約2200萬美元），業界普遍看好華為可以成功取得合約，但國家網絡與信息安全部的警告令它能否取得合約蒙上陰影。

華為的發言人指捷克財政部的決定「歧視」，又形容捷克國家網絡與信息安全部針對華為的警告「毫無根據、誤導」。

美國、英國、澳大利亞多國先後宣佈禁止華為參加當地建設5G通訊網絡，德國也在研究是否跟隨，捷克目前沒有宣佈類似的禁令。

華為早前更與當地一家電訊商沃達豐（Vodafone）測試5G通訊網絡測試，但沃達豐上周五（1月25日）宣佈將暫停在它的系統核心使用華為產品，直至有關當局通知為止。

羅生門

路透社報導指，被視為親中派的捷克總統米洛什·澤曼（Milos Zeman）曾公開支持華為在當地的發展，但總理巴比什（Andrej Babis）卻持相反意見。

巴比什早前表示他十分重視國家網絡與信息安全部的警告，去年12月更宣佈禁止中央政府部門員工使用華為和中興製造的產品。

中國駐當地大使館其後發出新聞公告，引述巴比什說國家網絡與信息安全部的警告「不代表捷政府立場」。

但巴比什否認曾這樣說，強調禁止公務員使用華為產品「並不是一個錯誤」，而中國大使館的公告「只代表中方立場」。

圖片版權 EPA Image caption 巴比什早前下令捷克中央政府員工不得使用華為產品。

「不要讓自己變成棋子」

另一方面，捷克的鄰國斯洛伐克對華為卻有截然不同的態度。總理彼得·佩萊格里尼（Peter Pellegrini）表示，目前沒有證據顯示華為的產品會帶來安全問題。

佩萊格里尼認為，如果國家要討論網絡安全的問題，就應該談論所有公司，而不是針對特定一兩家公司。

他又說，政客應該小心「不要讓自己變成貿易戰或競爭對手之間的棋子」。