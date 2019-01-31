中美貿易談判結束：習近平希望「各退一步」

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在總統辦公室接見劉鶴（左一）。

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴周四（1月31日）在白宮見面，期間中方代表讀出一封由中國國家主席習近平寫的信，習近平在信內說希望中美雙方能「各退一步」，在中美貿易戰停火的期限在3月1日屆滿前達成協議。

劉鶴帶領的中方代表團一連兩天在華盛頓與美方貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）就兩國自去年開始的貿易糾紛談判。

特朗普多次公開評論這場談判，指出這次談判的結果不會是一個「與中國的小小協議」，而是一個大協議，他又說他可能會與習近平見面，才正式完成貿易談判。特朗普又跟萊特希澤說，他和他的團隊要在二月初到中國繼續談判。

但有分析擔心，特朗普聲言要與習近平親自見面，等於向北京透露他十分希望達成協議，可能令白宮強硬派談判員為難。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普和習近平還是哥們嗎？

法新社報道，習近平在寫給特朗普的信件說，希望中美兩國在「互相尊重」的情況下合作，又形容兩國關係正處於一個「重要關頭」。

代表美方參與談判的萊特希澤說雙方雖然在談判有「巨大進展」，但仍然有許多工作要做。

美國白宮發表聲明指，雙方談判主要集中在美國公司被迫技術轉移、中國需要加大力度保護知識產權、美國公司在華遇到的各種障礙、中方「偷竊」美國的商業機密和「干擾市場的力量」如何造成產能過剩等議題。

聲明又形容，雙​​方對解決所有主要問題都顯示了誠意，又同意達成的任何解決方案都可強制執行。

美國《華爾街日報》早前引述消息指，中方的建議主要集中在增加購買的農產品和能源，和承諾讓更多美國資金參加中國的製造和金融業。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國財政部長史蒂芬•姆欽（Steven Mnuchin）也有出席劉鶴與特朗普的會面。

給中國「送大禮」

《華爾街日報》又指，中方代表團建議特朗普和習近平二月在海南省見面，白宮目前尚未證實報告。特朗普說他可能要與習近平親自見面，才能達成最後的協議。

路透社的分析形容，特朗普這種說法等於給中國「送大禮」，因為中國就可能再不需要向美方作出過多讓步。

分析留意到，中國電訊巨頭中興去年涉嫌違反美國對伊朗的制裁，美方隨後禁止美國公司向它出售手機的零部件。但習近平與特朗普通電話後，美方與中興達成協議，中興願意支付罰款和改造公司，換取美方取消禁令。

分析認為，如果特朗普讓萊特希澤繼續主導與中方的談判，將可以迫使中方作出更大讓步。

美中貿易全​​國委員會主席艾倫（Craig Allen）在中美貿易談判後發出聲明稱，中美同意達成的任何解決方案都可強制執行，他對此感到欣慰。

他認為，中美達成的協議必須包含一些誘因，例如美國取消徵收關稅的機制，才能吸引中國履行承諾。