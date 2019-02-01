新西蘭奇案：三隻小藍企鵝遭綁架

圖片版權 Brent Tandy/DOC Image caption 小藍企鵝是全球最細小的企鵝品種，在新西蘭屬於受保護動物。

新西蘭3隻小藍企鵝夜裏在睡夢中遭盜賊綁架，至今下落不明。

新西蘭當局說，竊賊從巢穴中偷走了這3隻受保護動物，懷疑與走私活動有關。

小藍企鵝是全球最小的企鵝品種，一般身高25厘米，重約1公斤，屬於受保護動物。

事情發生在1月24日晚上。

有人發現兩男一女在霍克斯灣的企鵝洞偷小藍企鵝，行為野蠻粗暴，遂報告當局。

這兩名男子當時在企鵝洞裏用鐵撬鑿開企鵝巢，再用鉤子鉤著企鵝的脖子把它們拉出巢外。同案女子持手電筒為他們照明。

在這個過程中，一隻小企鵝不幸身亡，被賊人原地棄屍，其餘兩隻則被賊人偷走。

圖片版權 Getty Images Image caption 其中一隻小藍企鵝在被綁架過程中不幸身亡

"我們非常關注事件；相信這次並非單一事件，" 新西蘭保育部官員漢森說。

他說，事發後的一天，附近海域發現了另外一隻企鵝的屍體浮在海面，初步跡象顯示企鵝頭部有致命傷痕。

目前不清楚失蹤小藍企鵝的下落，警方仍未鎖定疑犯。

新西蘭保育部對盜竊企鵝行為表示極度不安。

漢森說：「這是小企鵝非常脆弱的時刻。它們從一月開始換羽毛，直到3月，它們會一直留在巢穴中。這也說明竊賊非常清楚應該什麼時候下手。」

在新西蘭，小藍企鵝的數量一直下降，盜竊企鵝最高可被判罰入獄兩年及罰款10萬新元（約6.85萬美元）。